Αγρίνιο: Η στιγμή που το αγωνιστικό όχημα βγαίνει από το δρόμο - Διασωληνωμένος ο 31χρονος οδηγός

Snapshot Ο 31χρονος οδηγός Φώτης Πούλιος τραυματίστηκε σοβαρά σε ατύχημα με αγωνιστικό όχημα στην ανάβαση Αγρινίου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Άρτας.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο σε κλειστή στροφή και προσέκρουσε πλαγιομετωπικά στις προστατευτικές μπάρες.

Ο αγώνας διεκόπη μετά το ατύχημα και η ομάδα Φίλων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αγρινίου ζήτησε σεβασμό προς τον Φώτη και την οικογένειά του.

Η ομάδα εξέφρασε ευχές για ταχεία και πλήρη ανάρρωση του οδηγού και κάλεσε σε αποφυγή αναπαραγωγής ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Άρτας νοσηλεύεται ο 31χρονος οδηγός, ο οποίος είχε ατύχημα με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο στην ανάβαση Αγρινίου το πρωί της Κυριακής.

Ο Φώτης Πούλιος έχασε τον έλεγχο του οχήματός του σε μία κλειστή στροφή με αποτέλεσμα να προσκρούσει πλαγιομετωπικά στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από την σφοδρή πρόσκρουση, ο 31χρονος οδηγός από το Αγρίνιο τραυματίστηκε σοβαρά, με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου και να διασωληνωθεί. Ωστόσο, οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να λάβει πιο αυξημένη φροντίδα και γι αυτό διακομίσθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο Άρτας όπου και παραμένει διασωληνωμένος.

To sinidisi.gr δημοσίευσε το βίντεο από τη στιγμή που το αγωνιστικό του Φώτη Πούλιου βγαίνει από το δρόμο και προσκρούει στις μπάρες.

Δείτε τη στιγμή της πρόσκρουσης

Η ομάδα των Φίλων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Αγρινίου εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: «Η σημερινή αγωνιστική ημέρα της 2ης Ανάβασης Αγρινίου ολοκληρώθηκε πρόωρα, έπειτα από έξοδο του αγωνιστικού αυτοκινήτου με αριθμό 29, με οδηγό τον Φώτη Πούλιο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγωνιστικού σκέλους.

Ο Φώτης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και, μετά το συμβάν, ο αγώνας διεκόπη. Αυτή τη στιγμή, όμως, ο αγώνας και τα αποτελέσματα περνούν σε δεύτερη μοίρα. Η σκέψη όλων μας στη ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου βρίσκεται στον Φώτη και στους ανθρώπους του.

Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Παρακαλούμε όλους να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό προς τον ίδιο και την οικογένειά του και να αποφεύγεται η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ή τις συνθήκες του συμβάντος.

Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος.Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου.Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας».

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