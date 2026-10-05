Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση

 Ελαφρά τραυματισμένη η συνομήλικη συνεπιβάτιδά του 17χρονου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

Πετρούπολη: Συνελήφθη ο 17χρονος οδηγός μετά το τροχαίο με νεκρό 24χρονο - Πώς έγινε η σύγκρουση
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  • Ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στην Πετρούπολη μετά από σύγκρουση με δίκυκλο που οδηγούσε 17χρονος με συνεπιβάτιδα 17χρονη.
  • Το δυστύχημα έγινε στην οδό 25ης Μαρτίου, όταν το δεύτερο δίκυκλο επιχειρούσε δεξιά στροφή από την οδό Κωστή Παλαμά.
  • Ο 24χρονος υπέστη βαριά τραύματα και υπέκυψε παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, ενώ οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
  • Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη και αντιμετωπίζει δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
  • Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.
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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Πετρούπολη, καθώς ένας 24χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00, στην οδό 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ίλιον. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η μοτοσικλέτα του 24χρονου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το άλλο δίκυκλο, το οποίο εκείνη τη στιγμή επιχειρούσε να στρίψει δεξιά από την οδό Κωστή Παλαμά προς την 25ης Μαρτίου.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή. Ο 24χρονος υπέστη βαριά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, υπέκυψε στα τραύματά του. Ο 17χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσικλέτας και η 17χρονη συνεπιβάτιδά του τραυματίστηκαν ελαφρά.

Οι δύο ανήλικοι παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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H συμβολή της οδού 25ης Μαρτίου με την οδό Κωστή Παλαμά που έγινε το τροχαίο

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσαν κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι προσπάθησαν να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες μέχρι να φτάσουν οι διασώστες. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο 24χρονος, ο οποίος βρισκόταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα, είχε ακόμη σφυγμό μετά τη σύγκρουση.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα έχει αναλάβει η αρμόδια υπηρεσία της Τροχαίας.

Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

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