Αίμα στα ούρα χωρίς πόνο: Γιατί ακόμη και ένα περιστατικό χρήζει ελέγχου

Η παρουσία αίματος στα ούρα μπορεί να τους δώσει ροζ, κόκκινο ή καφέ χρώμα, χωρίς να προκαλεί πόνο. Αυτό ονομάζεται αιματουρία και ακόμη και μια μικρή ποσότητα αίματος αρκεί για να αλλάξει το χρώμα των ούρων.

Το γεγονός ότι αισθάνεστε καλά δεν σημαίνει ότι μπορείτε να το αγνοήσετε: ο γιατρός πρέπει να διαπιστώσει από πού προέρχεται η αιμορραγία και τι την προκαλεί.

Πόσο άμεσα πρέπει να ελεγχθεί η παρουσία αίματος στα ούρα χωρίς πόνο;

Επικοινωνήστε άμεσα με γιατρό και ζητήστε επείγον ραντεβού, ακόμη και αν το περιστατικό συνέβη μόνο μία φορά, αφορούσε μικρή ποσότητα ή έχει ήδη σταματήσει. Θα πρέπει επίσης να ζητήσετε συμβουλή εάν δεν είστε σίγουροι αν ο αποχρωματισμός οφείλεται σε αίμα.

Ορισμένες καταστάσεις απαιτούν ταχύτερη δράση:

Αναζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα εάν δεν μπορείτε να ουρήσετε (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν θρόμβοι) ή εάν έχετε έντονη αιμορραγία, που συνοδεύεται από τάση λιποθυμίας ή έντονη αδυναμία.

Ζητήστε επείγουσα αξιολόγηση εντός της ίδιας ημέρας εάν το αίμα συνοδεύεται από πυρετό, ρίγη, πόνο στο πλευρό ή την μέση, ή εάν αισθάνεστε πολύ άρρωστοι.

Δεν χρειάζεται να περιμένετε να εμφανιστεί αίσθημα καύσου, πόνος ή κάποιο άλλο περιστατικό πριν προγραμματίσετε την αξιολόγηση.

Τι μπορεί να προκαλέσει αίμα στα ούρα χωρίς πόνο;

Διάφορες παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν αιμορραγία από το ουροποιητικό σύστημα και η απουσία πόνου δεν αρκεί για να προσδιοριστεί ποια από αυτές ευθύνεται. Οι πιθανές αιτίες είναι:

Λοίμωξη ή φλεγμονή του ουροποιητικού συστήματος.

Διόγκωση του προστάτη.

Πέτρες στα νεφρά ή στο ουροποιητικό σύστημα.

Νεφρική νόσος που επηρεάζει τα μικροσκοπικά φίλτρα, τα οποία καθαρίζουν το αίμα.

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης ή των νεφρών.

Πρόσφατες ιατρικές πράξεις στο ουροποιητικό, τραυματισμοί και έντονη σωματική άσκηση μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο. Ενημερώστε τον γιατρό σχετικά με αυτά, αντί να υποθέσετε ότι εξηγούν την αιμορραγία.

Η παρουσία αίματος δεν σημαίνει αυτόματα καρκίνο. Ωστόσο, ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης μπορεί να προκαλέσει ανώδυνη αιμορραγία, επομένως η απουσία δυσφορίας δεν αποκλείει αυτήν τη διάγνωση. Ο έγκαιρος έλεγχος βοηθά στη διάκριση μιας ιάσιμης λοίμωξης ή άλλης καλοήθους αιτίας από μια πάθηση που χρήζει εξειδικευμένης φροντίδας.

Τι εξετάσεις μπορεί να χρειαστείτε;

Η αξιολόγηση ξεκινά συνήθως με την λήψη του ιατρικού ιστορικού, την κλινική εξέταση και την ανάλυση ούρων. Ο γιατρός θα ρωτήσει για το περιστατικό, τυχόν άλλα συμπτώματα από το ουροποιητικό, το κάπνισμα, τα φάρμακα που λαμβάνετε και τυχόν πρόσφατες ιατρικές πράξεις.

Οι εξετάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν:

Ανάλυση ούρων στο μικροσκόπιο, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου για ερυθρά αιμοσφαίρια.

Καλλιέργεια ούρων, εάν υπάρχει υποψία λοίμωξης.

Εξετάσεις αίματος για την αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας και, κατά περίπτωση, της αναιμίας.

Ο ουρολόγος μπορεί να παραγγείλει υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία για την εξέταση του ουροποιητικού συστήματος. Η κυστεοσκόπηση περιλαμβάνει τη χρήση μιας λεπτής κάμερας που εισάγεται μέσω της ουρήθρας για την εξέταση του εσωτερικού της ουροδόχου κύστης.

Μια κλινική ανασκόπηση του 2019 σχετικά με την ανώδυνη, ορατή αιματουρία εξηγεί γιατί οι απεικονιστικές εξετάσεις και η κυστεοσκόπηση παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες: ένα φυσιολογικό υπερηχογράφημα δεν αποκλείει απαραίτητα την ανάγκη εξέτασης του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστης. Οι κατάλληλες εξετάσεις εξαρτώνται από την ατομική περίπτωση κάθε ασθενούς.

Εάν διαπιστωθεί λοίμωξη, ρωτήστε πότε πρέπει να επαναληφθεί η εξέταση ούρων και αν εξακολουθεί να απαιτείται αξιολόγηση από ειδικό. Η παρουσία αίματος που επιμένει ή επανεμφανίζεται μετά τη θεραπεία πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου.

Η παρουσία αίματος που ανιχνεύεται μόνο σε εξέταση ούρων ονομάζεται μικροσκοπική αιματουρία. Απαιτεί επίσης κλινική ερμηνεία, αλλά η διαδικασία αξιολόγησής της ενδέχεται να διαφέρει από εκείνη της ορατής αιμορραγίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί τα παντζάρια ή η εμμηνόρροια να προκαλέσουν σύγχυση;

Ναι. Τα παντζάρια και ορισμένα φάρμακα μπορούν να αλλάξουν το χρώμα των ούρων χωρίς να υπάρχει αιμορραγία από το ουροποιητικό, ενώ το αίμα της περιόδου μπορεί να επιμολύνει το δείγμα ούρων. Ενημερώστε τον γιατρό γι’ αυτές τις πιθανότητες. Εάν η αιτία δεν είναι σαφής, μην τις χρησιμοποιήσετε σαν «δικαιολογία» για να αγνοήσετε την μεταβολή.

Μπορούν τα αντιπηκτικά φάρμακα να εξηγήσουν την αιμορραγία;

Μπορούν να συμβάλουν στην αιμορραγία, αλλά ενδέχεται να υπάρχει και κάποιο υποκείμενο πρόβλημα στο ουροποιητικό. Η αξιολόγηση παραμένει σημαντική. Μην διακόψετε και μην αλλάξετε μόνοι σας τη δοσολογία ενός συνταγογραφημένου αντιπηκτικού φαρμάκου. Επικοινωνήστε με τον γιατρό που το συνταγογράφησε για συμβουλές.

Συμπέρασμα

Φροντίστε να υποβληθείτε σε ιατρική αξιολόγηση εάν διαπιστώσετε αίμα στα ούρα σας, ακόμη και αν αισθάνεστε καλά και η επόμενη ούρηση φαίνεται φυσιολογική. Πραγματοποιήστε όλες τις προτεινόμενες εξετάσεις, ώστε η θεραπεία να καθορίζεται από την αιτία του προβλήματος και όχι από την παρουσία ή την απουσία πόνου.

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