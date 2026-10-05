Ρομέν Γαβράς: «Πριν τα 50 θέλω να μιλάω ελληνικά» - Τι θα ήθελε να κάνει αν άφηνε το σινεμά

Ο σκηνοθέτης μίλησε για τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα, την επιθυμία να ζήσει κάποτε στην Αρκαδία, τον Κώστα Γαβρά και τη δική του φιλοσοφία για την αγάπη

Ανθή Κουρεντζή

Ρομέν Γαβράς: «Πριν τα 50 θέλω να μιλάω ελληνικά» - Τι θα ήθελε να κάνει αν άφηνε το σινεμά
LIFESTYLE
4'
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  • Ο Ρομέν Γαβράς αισθάνεται την Ελλάδα σαν σπίτι και επισκέπτεται τη χώρα πέντε φορές τον χρόνο, ενώ είναι συνιδιοκτήτης wine bar στην Αθήνα.
  • Σκέφτεται να εγκαταλείψει τον κινηματογράφο και να ζήσει ως βοσκός στην Αρκαδία, δείχνοντας ενδιαφέρον για μια διαφορετική ζωή.
  • Μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια κινηματογραφιστών, όπου το σινεμά ήταν η «δεύτερη γλώσσα» του και καθόρισε τη ζωή του.
  • Η σχέση του με τον πατέρα του, Κώστα Γαβρά, είναι πολύ καλή και λειτουργεί ως σταθερό θεμέλιο στη ζωή και την καριέρα του.
  • Θεωρεί την αγάπη θεμελιώδη αξία στη ζωή, είτε μέσα από φιλικές, ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις.
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Για τη βαθιά σχέση του με την Ελλάδα, την οικογένειά του, τον κινηματογράφο αλλά και τη σημασία της αγάπης στη ζωή του μίλησε ο Ρομέν Γαβράς στην εκπομπή «Studio στις 3».

Ο σκηνοθέτης, γιος του Κώστα Γαβρά και της παραγωγού Μισέλ Ρέι Γαβρά, αναφέρθηκε αρχικά στην ιδιαίτερη σύνδεση που αισθάνεται με την Ελλάδα, μια χώρα που, όπως είπε, του μοιάζει με σπίτι.

«Η Ελλάδα σίγουρα μου φαίνεται σαν σπίτι. Τα κοινά χαρακτηριστικά που έχω με την Ελλάδα, νομίζω η αίσθηση της τραγωδίας, το χιούμορ, η μελαγχολία και… τα τσιγάρα. Και τσίπουρο. Λατρεύω το τσίπουρο. Σε κάνει να κάνεις ανόητα πράγματα μερικές φορές, αλλά λατρεύω το τσίπουρο», είπε με χιούμορ.

«Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα»

Ο Ρομέν Γαβράς αποκάλυψε ότι επισκέπτεται την Ελλάδα αρκετές φορές τον χρόνο και έχει πλέον ισχυρούς δεσμούς και με την Αθήνα, καθώς είναι συνιδιοκτήτης wine bar στον Νέο Κόσμο.

«Έρχομαι πέντε φορές τον χρόνο με φίλους στην Ελλάδα. Έχουμε ένα wine bar στον Νέο Κόσμο στην Αθήνα. Λατρεύω την Ελλάδα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μένει στην Ελλάδα», ανέφερε. Μάλιστα, δεν έκρυψε ότι κάποιες φορές φαντάζεται ένα εντελώς διαφορετικό μέλλον, μακριά από τον κινηματογράφο και τη δημοσιότητα.

«Μερικές φορές θέλω να παρατήσω το σινεμά και να γίνω βοσκός στην Αρκαδία δίπλα στο χωριό μου και να τα σταματήσω όλα. Οπότε ναι, μερικές φορές σκέφτομαι ότι θα τελειώσω τη ζωή μου εδώ».Παράλληλα, έθεσε και έναν προσωπικό στόχο για τα επόμενα χρόνια.«Είμαι 45. Πριν γίνω 50, ο στόχος μου είναι να μιλάω ελληνικά», δήλωσε.

Το σινεμά ως «δεύτερη γλώσσα»

Ο Ρομέν Γαβράς μίλησε και για τη σχέση του με τον κινηματογράφο, εξηγώντας ότι ουσιαστικά μεγάλωσε μέσα σε αυτόν.

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου τα πάντα ήταν σινεμά. Επειδή προφανώς ο μπαμπάς μου είναι σκηνοθέτης και η μαμά μου είναι παραγωγός, το σπίτι μετατρεπόταν στο γραφείο όπου είχες ηθοποιούς να κάνουν πρόβες. Τα πάντα προετοιμάζονταν στο σπίτι, οπότε ήταν σαν μια δεύτερη γλώσσα», εξήγησε.

Η επαφή αυτή από πολύ μικρή ηλικία διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τη δική του πορεία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται σήμερα τον κόσμο.

«Είμαι πιο μπερδεμένος τώρα απ’ ό,τι στα 18»

Όταν ρωτήθηκε τι έχει αλλάξει στον ίδιο με το πέρασμα του χρόνου, απάντησε με χαρακτηριστικό αυτοσαρκασμό.

«Πολλά πράγματα αλλάζουν με την ηλικία. Τα γκρίζα μαλλιά… Νομίζω όταν ξεκινάς έχεις μια κατανόηση του κόσμου που είναι πολύ μονοδιάστατη. Είσαι νέος και λες “Αυτό είναι έτσι. Αυτό είναι αλλιώς”. Είναι σχεδόν σαν να είμαι πιο μπερδεμένος για τον κόσμο τώρα απ’ ό,τι ήμουν όταν ήμουν 18».

Η σχέση με τον Κώστα Γαβρά

Ιδιαίτερα θερμά μίλησε για τον πατέρα του, τον Κώστα Γαβρά, τον οποίο χαρακτήρισε «όμορφο άνθρωπο».

«Η σχέση με τον μπαμπά μου είναι πολύ καλή. Είμαι πολύ τυχερός που έχω έναν πολύ όμορφο άνθρωπο ως πατέρα», είπε. Για τον ίδιο, αυτή η σχέση φαίνεται να λειτουργεί όχι μόνο ως οικογενειακό σημείο αναφοράς αλλά και ως ένα σταθερό θεμέλιο μέσα σε μια ζωή βαθιά συνδεδεμένη με το σινεμά.

«Η αγάπη είναι τα πάντα»

Με αφορμή και τη σχέση του με την Έμιλι Ραταϊκόφσκι, ο Ρομέν Γαβράς ρωτήθηκε για το τι σημαίνει για εκείνον το να μοιράζεται τη ζωή του με κάποιον.Η απάντησή του ήταν απλή και απόλυτη: «Νομίζω ότι η αγάπη είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή. Είτε είναι η αγάπη μέσα από τη φιλία, είτε από μία ερωτική σχέση, είτε οικογενειακή. Ακούγεται κλισέ, αλλά η αγάπη είναι τα πάντα».

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