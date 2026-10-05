Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Πήρε το μικρόφωνο και «θύμισε» Γιάννη Πλούταρχο - Το βίντεο που έγινε viral

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, τραγούδησε αυθόρμητα σε νυχτερινό κέντρο και εντυπωσίασε το κοινό.

Η φωνή του Κωνσταντίνου έχει έντονη ομοιότητα με αυτή του πατέρα του, γεγονός που σχολιάστηκε θετικά.

Ερμήνευσε γνωστά τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου, όπως το «Φυσάει Πολύ», το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».

Η εμφάνισή του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους θαμώνες.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε γρήγορα στα social media. Snapshot powered by AI

Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, ανέβηκε για λίγο στο επίκεντρο της βραδιάς και απέδειξε πως η αγάπη για το τραγούδι φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση.

Ο νεαρός βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αδελφός του, Γιώργος Κακοσαίος, και κάποια στιγμή βρέθηκε να κρατά το μικρόφωνο. Η αυθόρμητη εμφάνισή του μπροστά στο κοινό ενθουσίασε τους θαμώνες, ενώ αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν η χροιά της φωνής του, η οποία σε αρκετά σημεία έφερε έντονα στον νου εκείνη του πατέρα του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Κακοσαίος απομακρύνθηκε από τη σκηνή και κατευθύνθηκε προς τον μικρότερο αδελφό του. Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, του έδωσε το μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος πήρε τη θέση του μπροστά στους θαμώνες.

Αντί να περιοριστεί σε ένα τραγούδι, επέλεξε να ερμηνεύσει κομμάτια που έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα με την πορεία του Γιάννη Πλούταρχου.

https://www.instagram.com/p/DeBAG8GoEA6/

Πρώτα τραγούδησε το «Φυσάει Πολύ», ενώ στη συνέχεια πήρε σειρά το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό, με τους θαμώνες να τον χειροκροτούν και να του πετούν λουλούδια.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η φωνή του. Η χροιά του σε αρκετά σημεία έμοιαζε με εκείνη του Γιάννη Πλούταρχου, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από όσους βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο.

Ο Γιώργος Κακοσαίος παρέμεινε στο πλευρό του, ενώ ο Κωνσταντίνος έδειχνε ιδιαίτερα άνετος μπροστά στο κοινό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα επαγγελματικά τον δρόμο των μεγαλύτερων αδελφών του.

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