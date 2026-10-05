Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Πήρε το μικρόφωνο και «θύμισε» Γιάννη Πλούταρχο - Το βίντεο που έγινε viral

Ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου εντυπωσίασε με τη φωνή του 

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Πήρε το μικρόφωνο και «θύμισε» Γιάννη Πλούταρχο - Το βίντεο που έγινε viral
LIFESTYLE
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  • Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, τραγούδησε αυθόρμητα σε νυχτερινό κέντρο και εντυπωσίασε το κοινό.
  • Η φωνή του Κωνσταντίνου έχει έντονη ομοιότητα με αυτή του πατέρα του, γεγονός που σχολιάστηκε θετικά.
  • Ερμήνευσε γνωστά τραγούδια του Γιάννη Πλούταρχου, όπως το «Φυσάει Πολύ», το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».
  • Η εμφάνισή του έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και χειροκροτήματα από τους θαμώνες.
  • Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε γρήγορα στα social media.
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Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, ο μικρότερος γιος του Γιάννη Πλούταρχου, ανέβηκε για λίγο στο επίκεντρο της βραδιάς και απέδειξε πως η αγάπη για το τραγούδι φαίνεται να είναι οικογενειακή υπόθεση.

Ο νεαρός βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο αδελφός του, Γιώργος Κακοσαίος, και κάποια στιγμή βρέθηκε να κρατά το μικρόφωνο. Η αυθόρμητη εμφάνισή του μπροστά στο κοινό ενθουσίασε τους θαμώνες, ενώ αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο ήταν η χροιά της φωνής του, η οποία σε αρκετά σημεία έφερε έντονα στον νου εκείνη του πατέρα του.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γιώργος Κακοσαίος απομακρύνθηκε από τη σκηνή και κατευθύνθηκε προς τον μικρότερο αδελφό του. Χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, του έδωσε το μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος πήρε τη θέση του μπροστά στους θαμώνες.

Αντί να περιοριστεί σε ένα τραγούδι, επέλεξε να ερμηνεύσει κομμάτια που έχουν συνδεθεί ιδιαίτερα με την πορεία του Γιάννη Πλούταρχου.

https://www.instagram.com/p/DeBAG8GoEA6/

Πρώτα τραγούδησε το «Φυσάει Πολύ», ενώ στη συνέχεια πήρε σειρά το «Περνάς Καλά» και το «Καρδιά Μου Ήσουν Γυάλινη».

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το κοινό, με τους θαμώνες να τον χειροκροτούν και να του πετούν λουλούδια.

Ωστόσο, εκείνο που ξεχώρισε ήταν η φωνή του. Η χροιά του σε αρκετά σημεία έμοιαζε με εκείνη του Γιάννη Πλούταρχου, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο από όσους βρίσκονταν στο νυχτερινό κέντρο.

Ο Γιώργος Κακοσαίος παρέμεινε στο πλευρό του, ενώ ο Κωνσταντίνος έδειχνε ιδιαίτερα άνετος μπροστά στο κοινό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ακολουθήσει μέχρι σήμερα επαγγελματικά τον δρόμο των μεγαλύτερων αδελφών του.

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