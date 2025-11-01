Γιώργος Κακοσαίος: Δεν αποκλείω τη συμμετοχή μου στη Eurovision

Ο Γιώργος Κακοσαίος κληρονόμησε το καλλιτεχνικό DNA του πατέρα του, του ταλαντούχου Πλούταρχου, και πορεύεται χαράσσοντας τη δική του πορεία στο τραγούδι.

Ο Γιώργος Κακοσαίος, είχε το βράδυ της Παρασκευής (31.10.2025) πρεμιέρα σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως «πρώτο όνομα».

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή η κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και η Μαρία Κοκκολάκη συνάντησαν τον Γιώργο Κακοσαίο στο καμαρίνι του με τον ίδιο να δηλώνει πολύ χαρούμενος γι’ αυτό το βήμα, αλλά και ότι θεωρεί πώς έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πει ότι τα κατάφερε.

«Δε νιώθω ακόμα ότι τα έχω καταφέρει. Έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου για να πω αν τα έχω καταφέρει ή όχι» είπε αρχικά ο νεαρός τραγουδιστής.

«Πιστεύω πολύ στο Θεό, είναι μεγάλη δύναμη για μένα» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε μιλώντας για τη μητέρα του, «Εννοείται ότι η μητέρα μου είναι πάντα δίπλα μου. Είναι πάντα στήριγμα. Είναι η κολώνα του σπιτιού, όπως λέω συνέχεια, και θα συνεχίσω να το λέω. Είναι το στήριγμά μας».

«Δε θεωρώ ότι τα μπουζούκια είναι παρεξηγημένο είδος. Είναι μια μορφή διασκέδασης, πάντα ήταν, πάντα θα είναι, και όποιου του αρέσει αυτού του είδους η διασκέδαση έρχεται» είπε ακόμα ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision, αλλά όπως είπε για την ώρα δεν είναι στα σχέδιά του.