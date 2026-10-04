Συγκινεί η Φωτεινή Μπαξεβάνη για την Καίτη Κωνσταντίνου: «Μου λείπει και ας μην ήμασταν κολλητές»

Snapshot Η Φωτεινή Μπαξεβάνη εξέφρασε συγκίνηση για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου, τονίζοντας τη σημασία της πιθανής μελλοντικής συνάντησης.

Η απουσία ενός ανθρώπου δεν εξαρτάται πάντα από τη συχνότητα επικοινωνίας, αλλά από την πεποίθηση ότι μπορεί να ξανασυναντηθεί.

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη θα επιστρέψει στη σειρά «Σόι σου» ως η μαμά της Αντωνίας, Αφρούλα, σε μερικά γκεστ επεισόδια.

Η ηθοποιός εκφράζει χαρά για την επιστροφή της στο τηλεοπτικό περιβάλλον και για τη συνεργασία της με συναδέλφους και στη θεατρική σκηνή. Snapshot powered by AI

Για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου μίλησε με συγκίνηση η Φωτεινή Μπαξεβάνη σε συνέντευξή της στον Alpha.

«Μου λείπει η Καίτη Κωνσταντίνου. Θα μου πεις, μα δεν ήσασταν και κολλητές. Δεν έχει όμως σημασία. Μου λείπει για εκείνη τη στιγμή που θα τύχαινε να ξανασυναντηθούμε σαν να μην πέρασε μια μέρα και δεν θα υπάρξει», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φωτεινή Μπαξεβάνη εξήγησε με αυτόν τον τρόπο πως η απουσία ενός ανθρώπου δεν μετριέται πάντα από τη συχνότητα της επαφής, αλλά από τη βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα μπορούσες να τον ξανασυναντήσεις.

Επιστρέφει ως Αφρούλα στο «Σόι σου»

Η ηθοποιός επιβεβαίωσε παράλληλα ότι θα τη δούμε ξανά στη δημοφιλή σειρά του Alpha.

«Έχω κάνει επεισόδια για το “Σόι σου” και, σαν Αφρούλα, είμαι η μαμά της Αντωνίας. Δηλαδή, ναι, κάποια γκεστ θα τα κάνω. Οι συνάδελφοι είναι όλοι πάρα πολύ αγαπημένοι», ανέφερε.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά της για την επιστροφή στο γνώριμο τηλεοπτικό περιβάλλον, αλλά και για το γεγονός ότι φέτος συναντά ορισμένους από τους συναδέλφους της και στη θεατρική σκηνή.

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