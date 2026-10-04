Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη ζωντανή εμφάνιση μετά το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - «Ακόμα παλεύω»

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος έκανε την πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μετά το σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο και μίλησε για την απαιτητική περίοδο αποκατάστασης που διανύει.

Δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει χωρίς βοήθεια και εξακολουθεί να φοράει μπότα για το μόσχευμα.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, φίλος και πρώην συμπαίκτης, τον βοήθησε τη στιγμή του ατυχήματος και θεωρείται «αδερφός» του.

Ο Σταύρος προσπάθησε να δώσει δύναμη στους δικούς του ανθρώπους και δέχεται πολλή υποστήριξη από τον κόσμο.

Παρά τις δυσκολίες, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την αποκατάσταση με πίστη και δύναμη. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια του «Survivor», ο Σταύρος Φλώρος μίλησε ζωντανά για τη δύσκολη περίοδο αποκατάστασης που διανύει.

Ο πρώην παίκτης του reality βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Open «Μια Ελλάδα παρέα», σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τηλεοπτική στιγμή, καθώς αναφέρθηκε τόσο στην κατάσταση της υγείας του όσο και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Ο Σταύρος Φλώρος ταξίδεψε στην Κρήτη για να συναντήσει τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρισκόταν μαζί του τη στιγμή του ατυχήματος.

Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια πολύ στενή σχέση και ο Σταύρος δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει «αδερφό» του. «Ο Μάνος είναι αδερφός μου, μού έσωσε τη ζωή», είπε συγκινημένος.

«Ακόμα παλεύω – Έχω πολύ δρόμο»

Μιλώντας για την πορεία της αποκατάστασής του, ο Σταύρος Φλώρος παραδέχθηκε πως η καθημερινότητά του παραμένει απαιτητική.

«Η αγάπη που λαμβάνω από τον κόσμο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ακόμα παλεύω. Έχω πολύ δρόμο. Έχω συνειδητοποιήσει και το τι έχει γίνει, φυσικά. Ακόμα φοράω την μπότα για το μόσχευμα», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, δεν μπορεί ακόμη να περπατήσει χωρίς βοήθεια. «Ακόμα δεν μπορώ να περπατήσω χωρίς πατερίτσες ή χωρίς τη βοήθεια κάποιου. Έχουμε Γολγοθά ακόμα. Έχουμε όμως και πολύ δύναμη ακόμα», είπε.

«Ήθελα να δώσω δύναμη στους δικούς μου»

Ο πρώην παίκτης του «Survivor» αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να διαχειριστεί όσα συνέβησαν μετά το ατύχημα. Όπως αποκάλυψε, στόχος του δεν ήταν να αποδείξει κάτι δημόσια, αλλά να στηρίξει πρώτα τους δικούς του ανθρώπους.

«Δεν ξεκίνησα με το μυαλό μου ότι πρέπει να δείξω κάτι στον κόσμο. Το έκανα πιο πολύ για τους δικούς μου ανθρώπους, γιατί μετά από ένα τέτοιο ατύχημα δεν ήταν εύκολες στιγμές. Προσπάθησα να δώσω δύναμη και σε αυτούς, να μην δείξω ότι με έχουν καταβάλει», τόνισε.

Η στάση αυτή, όπως είπε, είχε τελικά μεγαλύτερη απήχηση απ’ όσο περίμενε. «Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα ότι “Σταύρο, μας δίνεις δύναμη”», αποκάλυψε.

Η δύσκολη επιστροφή στην καθημερινότητα

Ο δρόμος της αποκατάστασης παραμένει μακρύς, όμως ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει, έχοντας δίπλα του την οικογένεια, τους φίλους του και ανθρώπους που, όπως λέει, του στέλνουν καθημερινά μηνύματα στήριξης. Και αν κάτι φάνηκε καθαρά από τη σημερινή του εμφάνιση, είναι πως ο Σταύρος Φλώρος μπορεί να μιλά για «Γολγοθά», όμως δεν έχει χάσει ούτε τη δύναμη ούτε την πίστη του στην πορεία προς την αποκατάσταση.

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