Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος εξηγεί τους λόγους που κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης ζητώντας 100 εκατ.

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος κατέθεσε αγωγή ύψους 100 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα κατά της τουρκικής παραγωγής Acun Media, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε στα γυρίσματα του Survivor Greece στον Άγιο Δομίνικο.

Ο Φλώρος κατήγγειλε έλλειψη προστασίας για τους παίκτες στη θάλασσα και ακατάλληλη αντιμετώπιση μετά το ατύχημα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ναρκωτικών από την παραγωγή.

Το ατύχημα συνέβη ενώ έκανε ψαροντούφεκο ως μέρος του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να χάσει το ένα του πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο άλλο.

Η αγωγή στη Φλόριντα βασίζεται στη δικαιοδοσία της πολιτείας λόγω προηγούμενων γυρισμάτων Survivor και επιχειρηματικής δραστηριότητας της παραγωγής στην περιοχή.

Η εταιρεία παραγωγής αρνείται την ύπαρξη αγωγής και τις καταγγελίες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Snapshot powered by AI

Μετά την αγωγή 100 εκατ. δολαρίων που κατέθεσε ο πρώην παίκτης του Survivor Greece, Σταύρος Φλώρος, εναντίον της παραγωγής Acun Media, σε δικαστήριο της Φλόριντα, ΗΠΑ, ο ίδιος μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο Miami Herald για τη «χειρότερη εμπειρία της ζωής του».

Ο Σταύρος, σε ηλικία μόλις 22 ετών, έχασε το ένα του πόδι και τραυματίστηκε σοβαρά στο άλλο επειδή τον χτύπησε προπέλα σκάφους την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο. Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του παιχνιδιού επιβίωσης στον Άγιο Δομίνικο, με τον Σταύρο να καταγγέλει στην αγωγή του ότι δεν υπήρχε καμία προστασία στους παίκτες, ενώ δόθηκαν ναρκωτικά σε όσα άτομα είχαν μείνει στο παιχνίδι, για να αντιμετωπίσουν το ατύχημα.

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Καμία προστασία στη θάλασσα

Όπως κατήγγειλε, δεν υπήρχε καμία προστασία στους παίκτες από τη μεριά της παραγωγής, σχετικά με τη θάλασσα και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετώπιζαν. «Δεν ήταν μόνο οι τουριστικές βάρκες», εξηγεί, αλλά και τα «πολλά είδη ψαριών» που δεν γνώριζαν, όπως και οι καρχαρίες στη θάλασσα, χωρίς κανένας που γνωρίζει τα νερά να μην μπορεί να τους παρέχει βοήθεια και επίβλεψη.

Κατήγγειλε επίσης ότι δεν υπήρχε καν η πρόβλεψη και η ετοιμότητα να μεταφερθούν σε νοσοκομείο στην περίπτωση που πάθαιναν κάτι. «Έπρεπε να μας προσέχουν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχαν βασικά μέτρα για την προστασία τους.

«Νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Αναφερόμενος στις στιγμές που έζησε στο ατύχημα, εξήγησε ότι ένιωθε πως θα πεθάνει. Αυτό που έσωσε τον Σταύρο μετά το χτύπημα από τη βάρκα ήταν ότι ο συμπαίχτης του, Μάνος Μαλιαρός, ειδοποίησε το σκάφος που τον χτύπησε να γυρίσει πίσω, ώστε να τον μεταφέρει πιο γρήγορα στη στεριά. Στη διαδρομή ο Σταύρος έχασε πολύ αίμα και εξομολογήθηκε ότι ζήτησε από τον Μάνο ένα τηλέφωνο για να πει στην μητέρα του «τις τελευταίες λέξεις».

Όπως εξήγησε, δεν ψάρευαν από ευχαρίστηση, αλλά επειδή έτσι ήταν το παιχνίδι γιατί δεν τους παρείχαν φαγητό. Το ψαροντούφεκο ήταν «έπαθλο» από κάποιο αγώνισμα και με αυτό αναζητούσαν την τροφή τους.

Για την ζωή του τώρα, ο Σταύρος δήλωσε ότι όλος ο κόσμος του έχει αλλάξει, ενώ του είναι δύσκολο ακόμα και να κάνει μπάνιο. Ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο πέρα από το να είναι δυνατός, όμως μετανιώνει που για ένα παιχνίδι άλλαξε όλη του η ζωή.

Εξήγησε πως οι γιατροί ήταν καλοί μαζί του, όμως ο πόνος που βίωσε την περίοδο που βρισκόταν στο νοσοκομείο ήταν «ο χειρότερος που έχει ζήσει στη ζωή του», με συνεχόμενα χειρουργεία και θεραπείες. Ξέρει ότι πρέπει να παραμένει αισιόδοξος, αλλά εξηγεί ότι του είναι «πολύ δύσκολο».

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Γιατί επέλεξε τη Φλόριντα για την αγωγή

Ο Φλώρος κατέθεσε την αγωγή ύψους 100 εκατ. δολαρίων σε δικαστήριο της Φλόριντα, εξηγώντας πως η πόλη έχει δικαιοδοσία για την τηλεοπτική παραγωγή.

Στην αγωγή υποστηρίζεται ότι η Φλόριντα έχει δικαιοδοσία για την υπόθεση για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ότι οι προηγούμενες σεζόν των εκπομπών «Survivor Greece» και «Survivor Turkey» γυρίστηκαν στο Μαϊάμι, καθώς και το γεγονός ότι οι διαγωνιζόμενοι στέλνονταν τακτικά στην πόλη ως ανταμοιβή.

Το «Survivor Greece» γυρίστηκε στη Νότια Φλόριντα το 2018, το 2021, το 2022 και το 2023, και «τα προηγούμενα γυρίσματα στο Μαϊάμι της Φλόριντα ήταν αυτά που έπεισαν τον Σταύρο να συμμετάσχει», δήλωσε ο L. Alex Perez, ένας από τους δικηγόρους του φερόμενου ως θύματος και εταίρος της Lipcon, Margulies & Winkleman, σε συνέντευξή του στο Miami Herald.

«Ήθελε να κερδίσει το πολυτελές ταξίδι-ανταμοιβή στο Μαϊάμι». Επιπλέον, το «Survivor Greece» αποκόμισε οφέλη από την πολιτεία της Φλόριντα, χρησιμοποιώντας τα αξιοθέατά της, όπως το Government Cut ή το Wynwood, στα γυρίσματα για να προσελκύσει τηλεθεατές. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, «η τηλεοπτική παραγωγή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην πολιτεία της Φλόριντα, γεγονός που την υποβάλλει στη δικαιοδοσία της», δήλωσε ο Perez.

Ο Acun Ilicali διαθέτει επίσης περιουσιακά στοιχεία στη Νότια Φλόριντα, μεταξύ των οποίων και μια κατοικία στο Μαϊάμι Μπιτς. Και, σύμφωνα με την αγωγή, έχει χρησιμοποιήσει το ακίνητο αυτό για επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Το περιεχόμενο της αγωγής

Στην αγωγή αναγνωρίζεται ότι οι εναγόμενοι συνέβαλαν ώστε ο Φλώρος να λάβει ιατρική περίθαλψη. Ωστόσο, μετά το περιστατικό, τα γυρίσματα και η παραγωγή του «Survivor Greece» δεν διακόπηκαν.

Οι παραγωγοί «συνέχισαν να ασκούν τον ίδιο έλεγχο στα υπόλοιπα μέλη του καστ που ασκούσαν πριν από το περιστατικό», σύμφωνα με την αγωγή. Οι παραγωγοί παρείχαν επίσης στα υπόλοιπα μέλη του καστ κοκαΐνη και μαριχουάνα «προφανώς για να βοηθήσουν στην ηρεμία και την αποκατάσταση της ηρεμίας του καστ μετά τον τραυματισμό του ενάγοντος».

Το συνεργείο παραγωγής προσπάθησε επίσης να απονείμει στον Μαλλιάρο, τον φίλο του ενάγοντος, το χρηματικό έπαθλο λόγω της εμπλοκής του στο περιστατικό. Ωστόσο, για να λάβει το χρηματικό έπαθλο αυτό, οι παραγωγοί ζήτησαν από τον Μαλλιάρο να υπογράψει ένα έγγραφο στο οποίο αναφερόταν ψευδώς ότι ο διαγωνισμός «Survivor» είχε λήξει στις 10 Μαΐου 2026, μία ημέρα πριν από το περιστατικό.

Ο Μαλλιάρος αρνήθηκε να υπογράψει επειδή η δήλωση ήταν αναληθής, σύμφωνα με την αγωγή, και αντίθετα απαίτησε οποιαδήποτε συμφωνία να δηλώνει με ακρίβεια ότι ο διαγωνισμός ήταν σε εξέλιξη κατά τη στιγμή του περιστατικού.

Η εταιρεία παραγωγής έχει διαψεύσει ότι έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον της, ενώ διαψεύδει τις καταγγελίες που έχουν δημοσιευθεί.

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