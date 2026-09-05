Σταύρος Φλώρος:Οι δραματικές στιγμές στον Άγιο Δομίνικο-«Θέλω να πω στη μάνα μου τα τελευταία λόγια»

Ο πρώην παίκτης του Survivor περιέγραψε το σοκαριστικό ατύχημα που του κόστισε το πόδι του

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Σταύρος Φλώρος:Οι δραματικές στιγμές στον Άγιο Δομίνικο-«Θέλω να πω στη μάνα μου τα τελευταία λόγια»
LIFESTYLE
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  • Ο Σταύρος Φλώρος υπέστη σοβαρό ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο κατά τη διάρκεια ψαροντούφεκου, όταν ένα σκάφος τον χτύπησε και του προκάλεσε ακρωτηριασμό του ποδιού του.
  • Παρά τον πανικό και τον τραυματισμό, ο Φλώρος είχε τις αισθήσεις του και κατάφερε να επιβιώσει με τη βοήθεια του Μάνου Μαλλιαρού και τουριστών που σταμάτησαν το σκάφος.
  • Η μεταφορά του στο νοσοκομείο καθυστέρησε περίπου μία ώρα λόγω απόστασης, ενώ ο ίδιος περιέγραψε την επώδυνη περίοδο μετά το χειρουργείο ως τις χειρότερες μέρες της ζωής του.
  • Ο Φλώρος δήλωσε ότι είχαν τηρήσει όλες τις προδιαγραφές της παραγωγής για την ασφάλειά τους, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε παρουσία παραγωγής ή ασφάλειας κοντά.
  • Παρά την τραυματική εμπειρία, ο Σταύρος Φλώρος εκφράζει με πικρό χιούμορ την επιθυμία του να πάει στο Μαϊάμι, το έπαθλο του Survivor που σχετίζεται με την περιπέτειά του.
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Προσοχή σκληρές εικόνες

Για πρώτη φορά με τόσο συγκλονιστικές λεπτομέρειες μίλησε ο Σταύρος Φλώρος για το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στον Άγιο Δομίνικο, όταν ένα σκάφος τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να χάσει το πόδι του. Μιλώντας στο Live News του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μέσα και έξω από το νερό, αλλά και τον φόβο που ένιωσε ότι δεν θα καταφέρει να επιβιώσει.

Ο ίδιος θυμήθηκε πως, τη στιγμή που βρισκόταν στο νερό, κατάλαβε ότι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά σοβαρή.

«Κοιτάζω πάνω και λέω "Θεέ μου, σε παρακαλώ, δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία". Αδερφέ, πεθαίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον πανικό που τον κυρίευσε.

Στο πλευρό του εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο Μάνος Μαλλιαρός, ο οποίος έσπευσε να τον βοηθήσει και ο Σταύρος Φλώρος τον χαρακτηρίζει «φύλακα άγγελό» του. Μέσα στον πανικό και το σοκ, ο Σταύρος Φλώρος του ζήτησε να βρει ένα τηλέφωνο, καθώς το μόνο που σκεφτόταν ήταν να επικοινωνήσει με τη μητέρα του και να της πει τα τελευταία του λόγια.

«Ήμουν σε σοκ. Λέω "θα πεθάνω". Ένιωσα να πεθαίνω σιγά σιγά. "Αδερφέ, βρες ένα τηλέφωνο, θέλω να πω τα τελευταία λόγια στη μαμά μου, είπε, περιγράφοντας την απελπισμένη προσπάθειά του να επικοινωνήσει με τη μητέρα του, καθώς πίστευε ότι οι στιγμές του ήταν μετρημένες.

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TMZ

«Είχαμε όλα όσα είχε ζητήσει η παραγωγή»

Ο Σταύρος Φλώρος εξήγησε πως εκείνη την ημέρα είχε πάει για ψαροντούφεκο μαζί με ακόμη ένα Μάνο Μαλλιαρός και, όπως ανέφερε, είχαν μαζί τους όλα όσα είχε ζητήσει η παραγωγή.

«Πήγαμε για ψαροντούφεκο. Είχαμε όλα όσα είχε ζητήσει η παραγωγή. Το μπαλόνι για να μας βλέπει το σκάφος, ήμασταν δύο άτομα, είχαμε ένα ψαροντούφεκο. Τα είχαμε όλα», είπε.

Στη συνέχεια, όμως, το σκάφος πλησίασε στην παραλία, ενώ, σύμφωνα με την περιγραφή του, δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή κανείς από την παραγωγή ή την ασφάλεια.

«Το σκάφος πήγαινε πολύ γρήγορα», ανέφερε.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι ο Μάνος Μαλλιαρός, αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο και άρχισε να του φωνάζει. «Ο Μάνος μου ούρλιαζε και μου έλεγε "το σκάφος, το σκάφος!". Ήταν δίπλα και δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ήταν δίπλα μου», περιέγραψε. Το σκάφος τελικά τον χτύπησε.

«Το πρώτο χτύπημα ήταν στο κεφάλι. Βούτηξα και η προπέλα έκοψε το πόδι», ανέφερε για τις εφιαλτικές στιγμές που ακολούθησαν.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, ο Σταύρος Φλώρος είχε τις αισθήσεις του καθ' όλη τη διάρκεια. «Είχα τις αισθήσεις μου, ήμουν ξύπνιος όλη την ώρα. Βγήκα από το νερό και λέω "τι γίνεται;"».

«Είδα ότι δεν είχα πόδι»

Όταν κατάφερε να βγει στην επιφάνεια, αρχικά προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί.

«Μετά κοιτάξα και λέω "είμαι καλά" και είδα ότι δεν είχα πόδι», είπε. Η εικόνα που αντίκρισε, όπως περιγράφει ήταν σοκαριστική.

«Κοιτούσα μέσα στο πόδι μου, στην πραγματικότητα», περιέγραψε, εξηγώντας πως είχε πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του τραυματισμού του.

Εκείνη τη στιγμή, όπως είπε, έφτασαν τουρίστες και το σκάφος σταμάτησε, γεγονός που ήταν καθοριστικό για τη διάσωσή του. «Ευτυχώς υπήρχαν τουρίστες και το σκάφος σταμάτησε, γιατί δεν ξέρω αν θα σωζόμουν», ανέφερε.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο δεν ήταν άμεση. Όπως εξήγησε, η απόσταση ήταν μεγάλη και χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να φτάσει στο νοσοκομείο.

«Ναι, είχε χαθεί το πόδι μου. Ήταν ήδη στη θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά τις εφιαλτικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έφτασε τελικά στον Άγιο Δομίνικο και έζησε την περιπέτειά του, ο Σταύρος Φλώρος έκανε και ένα ιδιαίτερο σχόλιο για το Survivor.

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«Πάντα ήθελα να πάω στο Μαϊάμι γιατί είναι το έπαθλο στο Survivor», είπε, προσθέτοντας με πικρό χιούμορ: «Αλλά φτάσαμε, απλά όχι με τόσο καλό τρόπο».

Οι επόμενες ημέρες και εβδομάδες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον ίδιο. Όπως ανέφερε, οι χειρότερες ημέρες της ζωής του ήταν αυτές που ακολούθησαν, με τον πόνο να αποτελεί καθημερινότητα.

«Οι χειρότερες μέρες στη ζωή μου», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη φροντίδα που έλαβε, σημείωσε ότι οι άνθρωποι γύρω του ήταν συνεχώς δίπλα του και τον φρόντιζαν, ωστόσο ο πόνος μετά το χειρουργείο ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Με φρόντιζαν, αλλά ο πόνος ήταν κάτι άλλο. Κάθε μέρα ένιωθα τόσο πόνο, φανταστικό πόνο, πραγματικό πόνο μετά το χειρουργείο», ανέφερε, αποτυπώνοντας τη δύσκολη περίοδο που χρειάστηκε να διαχειριστεί μετά το ατύχημα.

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TMZ

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