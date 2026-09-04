Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από Φλώρο για παραγωγή: «Έδιναν κοκαΐνη και κάνναβη στους παίκτες»

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος υπέβαλε αγωγή κατά της παραγωγής του Survivor ζητώντας αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων λόγω ατυχήματος που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Στην αγωγή του, ο Φλώρος καταγγέλλει ότι η παραγωγή χορηγούσε κάνναβη και κοκαΐνη στους παίκτες για να τους ηρεμήσει και να συνεχίσουν τα γυρίσματα.

Υποστηρίζει επίσης ότι προσφέρθηκε βραβείο δεύτερης θέσης σε μάρτυρα, αν υπογράψει ψευδή δήλωση για το χρονικό του ατυχήματος.

Ο Φλώρος δήλωσε ότι δεν υπήρξε η κατάλληλη φροντίδα προς τους παίκτες και θέλει να αποκαλυφθεί η αλήθεια για τις συνθήκες του ριάλιτι.

Εκφράζει την ελπίδα ότι η υπόθεσή του θα ενθαρρύνει άλλους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να μη νιώθουν μόνοι. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Φλώρος υπέβαλε αγωγή κατά της παραγωγής του τηλεπαιχνιδιού που μετέδιδε ο ΣΚΑΪ, του Survivor, αξιώνοντας αποζημίωση 100.000.000 δολαρίων για το σοβαρό ατύχημα που είχε με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το πόδι του.

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί σοβαρά ερωτήματα είναι η καταγγελία του Φλώρου, ο οποίος σύμφωνα με την Daily Mail είπε ότι η παραγωγή, μετά το ατύχημά του, για να καλμάρει τους παίκτες και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τα γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης, τούς έδιναν ναρκωτικά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα ο Σταύρος Φλώρος στην αγωγή του υποστηρίζει πως η παραγωγή του ριάλιτι χορηγούσε ναρκωτικές ουσίες όπως κάνναβη και κοκαΐνη στους υπόλοιπους συμμετέχοντες του παιχνιδιού προκειμένου να τους ηρεμήσουν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση από την παραγωγή για τις καταγγελίες του νεαρού, ούτε διάψευση του δημοσιεύματος του βρετανικού ταμπλόιντ.

Ο Σταύρος Φλωρίζει υποστηρίζει στην αγωγή του επίσης, πως προσφέρθηκε σε αυτόπτη μάρτυρα του τραυματισμού και παίκτη του Survivor το βραβείο της δεύτερης θέσης, αν υπογράψει μια «ψευδή» δήλωση σχετικά με το χρονικό πλαίσιο του φρικτού συμβάντος.

Ο νεαρός παίκτης του Survivor μιλώντας στην Daily Mail τόνισε πως προχωρά σε νομικές ενέργειες επειδή θέλει «ο κόσμος να μάθει την αλήθεια» για τη δοκιμασία που πέρασε.

«Συμμετείχα σε ένα ριάλιτι σόου και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι δεν μας φρόντισαν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι», συμπλήρωσε ο Σταύρος Φλώρος.

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