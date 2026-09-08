Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στη σχολή του για να δώσει μάθημα - Το μήνυμα της συμπαίχτριάς του, Όλγας

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στη σχολή του στην Καβάλα για να δώσει μάθημα, παρά την απώλεια του ποδιού του μετά από ατύχημα στο Survivor.

Έχει καταθέσει νομικές αξιώσεις ύψους 100 εκατ. δολαρίων κατά της παραγωγής και του Ατζούν για έλλειψη προστασίας και προώθηση ναρκωτικών.

Η πρώην συμπαίχτριά του, Όλγα Λοβέρα, τον συνόδευσε και εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της με μήνυμα αγάπης και δύναμης.

Το μήνυμα της Όλγας τόνισε τη γενναιότητα του Σταύρου και την ελπίδα ότι ο αγώνας του θα δικαιωθεί. Snapshot powered by AI

Ο Σταύρος Φλώρος βρίσκεται εδώ και περίπου δύο μήνες στην Ελλάδα μετά από το σοβαρό ατύχημα που είχε στο ριάλιτι επιβίωσης Survivor, από το οποίο έχασε το ένα του πόδι.

Λίγες μέρες νωρίτερα έκανε γνωστό ότι κινήθηκε νομικά εναντίον της εταιρείας παραγωγής, αλλά και του ίδιου του Ατζούν, διεκδικώντας αποζημίωση ύψους 100 εκατ. δολαρίων, για έλλειψη προστασίας και προώθηση ναρκωτικών ουσιών στους συμπαίκτες του.

Σήμερα, Τρίτη 8/9, ο Σταύρος επέστρεψε στη σχολή που σπουδάζει στην Καβάλα, για να δώσει μάθημα, αφού βρίσκεται σε περίοδο εξεταστικής. Μάλιστα, η πρώην συμπαίχτριά του, Όλγα Λοβέρα, τον συνόδευσε στο πανεπιστήμιο και δημοσίευσε ανάρτηση στο Instagram με μία φωτογραφία που τον αγκαλιάζει.

Στην ανάρτησή της έγραφε ένα μήνυμα αγάπης αλλά και δύναμης για τον Σταύρο, ο οποίος δίνει μία μεγάλη μάχη μετά την απώλεια του ποδιού του σε τόσο μικρή ηλικία.

«Ήρθαμε όλοι μαζί για να δώσει μάθημα. Όταν σε είδα Σταυράκο μου ήθελα να σε τσιμπήσω, να σε αγκαλιάσω, να σε φιλήσω, να δω αν είσαι αληθινός, ό,τι πιο όμορφο και δυνατό έχω δει είναι η γενναία σου ψυχή…

Μαζί σου όλοι παίρνουμε κουράγιο για τη ζωή… Εύχομαι ο αγώνας σου να δικαιωθεί γιατί η αλήθεια πάντα λάμπει πιο δυνατά σαν τον ήλιο που βγαίνει για όλους μας κάθε πρωί.

Ευχαριστώ το Θεό που είσαι καλά και μπορεί και σε χαίρεται η τόσο καλή οικογένειά σου και όλοι εμείς που σε αγαπάμε».

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