Μαδούρο: Η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά - Ζητά αποφυλάκιση

Τι είπε ο γιος του Νικολάς Μαδούρο για την μητριά του, Σίλια Φλόρες που παραμένει έγκλειστη σε φυλακή της Νέας Υόρκης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μαδούρο: Η σύζυγός του αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά - Ζητά αποφυλάκιση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Σίλια Φλόρες, σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιακό πρόβλημα και υπέρταση από την 3η Ιανουαρίου.
  • Ο δικηγόρος της ζήτησε κατ’ οίκον περιορισμό για να λάβει την απαραίτητη θεραπεία, αίτημα που απορρίφθηκε από την αμερικανική εισαγγελία λόγω κινδύνου διαφυγής.
  • Η Φλόρες κρατείται σε φυλακή της Νέας Υόρκης, όπου οι συνθήκες είναι δύσκολες και πρόσφατα υπέστη αναπνευστικά προβλήματα μετά από χρήση σπρέι πιπεριού σε συμπλοκή.
  • Η Σίλια Φλόρες κατηγορείται μαζί με τον Μαδούρο για συμμετοχή σε διακίνηση κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ, κατηγορίες που αρνούνται και οι δύο.
  • Η Φλόρες υπήρξε σημαντική πολιτική προσωπικότητα στη Βενεζουέλα, έχοντας διατελέσει πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και γενική εισαγγελέας.
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Η Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, αντιμετωπίζει ένα «σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά», δήλωσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, ή «Νικολασίτο».

Ο γιος του Μαδούρο είπε για την μητριά του: «Έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, μια πρόπτωση (…) Θα γίνει 70 ετών τη 15η Οκτωβρίου». Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες, η οποία είναι έγκλειστη σε φυλακή της Νέας Υόρκης, ζήτησε τον Σεπτέμβριο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ώστε να μπορέσει να λάβει θεραπεία.

«Οι συνθήκες εκεί μέσα… Βρίσκεται μαζί με 40 γυναίκες, αναμφίβολα πρόκειται για πολύ κόσμο. Δεν υφίστανται συνθήκες που να επιτρέπουν, έπειτα από μια επέμβαση όπως αυτή στην οποία θα έπρεπε να υποβληθεί, να αναρρώσει πλήρως», τόνισε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα.

«Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο γυναίκες και επενέβησαν κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, αυτό επηρέασε την αναπνοή της. Έχει άσθμα (…). Ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει κάτι καλό για εκείνη αυτήν την εβδομάδα», συμπλήρωσε.

Venezuela Maduro Rally

Ο Νικολάς Μαδούρο ρίχνει ένα καρότο δίπλα στη σύζυγό του Σίλια Φλόρες κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Σάντα Ινές, που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του Ομοσπονδιακού Πολέμου της Βενεζουέλας τον 19ο αιώνα, στο Καράκας της Βενεζουέλας, την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

AP/Ariana Cubillos

«Άρχισε να έχει υπέρταση μετά την 3η Ιανουαρίου, δεν είχε ποτέ προηγουμένως υπέρταση», πρόσθεσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αμερικανική εισαγγελία είχε εκτιμήσει πως «το Δικαστήριο θα έπρεπε να απορρίψει το αίτημα προσωρινής αποφυλάκισης της κατηγορουμένης», εξαιτίας ενός «πολύ υψηλού κινδύνου διαφυγής» και «κινδύνου για το κοινό».

Ο πρώην αρχηγός κράτους, ηλικίας 63 ετών, και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και κρατούνται από τις 3 Ιανουαρίου, κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, με τον Νικολάς Μαδούρο να δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Η Φλόρες, δικηγόρος, η οποία συχνά αποκαλείται με το προσωνύμιο «η πρώτη μαχήτρια», υπήρξε σημαντικό πρόσωπο στην πυραμίδα εξουσίας της Βενεζουέλας. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (2006-2011) και γενική εισαγγελέας (2012-2013). Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στο καθεστώς.

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