Μαδούρο: Ζητά να απορριφθεί το κατηγορητήριο εναντίον του - Επικαλείται ασυλία ως αρχηγός κράτους

Snapshot Ο Νικολάς Μαδούρο ζήτησε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος ασυλία ως αρχηγός ξένου κράτους.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ αυτών και τη ναρκοτρομοκρατία.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, συνελήφθησαν στο Καράκας σε αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση και κρατούνται σε φυλακή στο Μπρούκλιν.

Η δίκη τους στις ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027. Snapshot powered by AI

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους.

Σε υπόμνημα που συνέταξαν οι δικηγόροι του και εστάλη στον ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης Άλβιν Χέλερσταϊν, ο Μαδούρο υποστηρίζει ότι το δικαστήριο «στερείται δικαιοδοσίας να ασκήσει δίωξη εναντίον του», καθώς και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

Σύμφωνα το κατηγορητήριο εναντίον του και εναντίον πρώην συνεργατών του, ο Μαδούρο διώκεται στη Νέα Υόρκη για τέσσερις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ναρκοτρομοκρατίας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του αιχμαλωτίστηκαν στο Καράκας κατά τη διάρκεια πολύνεκρης αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης τον Ιανουάριο, οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ και έκτοτε κρατούνται σε ομοσπονδιακή φυλακή στο Μπρούκλιν.

Η δίκη κατά του Μαδούρο και της συζύγου του στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσει την 1η Ιουνίου 2027, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Νέα Υόρκη.

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