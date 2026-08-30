Νικολάς Μαδούρο: Νέες φωτογραφίες μέσα από τη φυλακή – Χαμογελαστός και φανερά αδυνατισμένος

Snapshot Ο Νικολάς Μαδούρο δημοσίευσε νέες φωτογραφίες του από αμερικανική φυλακή, τραβηγμένες στις 25 Ιουνίου 2026.

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται αδυνατισμένος, φορώντας γκρι φόρμες και μαύρα γυαλιά, ενώ χαμογελά και κάνει το σήμα της νίκης.

Ο Μαδούρο ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του για την αγάπη και τη στήριξη που του παρέχουν.

Αποστολή των φωτογραφιών ήταν ένα δώρο αγάπης και ελπίδας προς την οικογένεια και τους υποστηρικτές του.

Οι προηγούμενες φωτογραφίες του Μαδούρο προέρχονταν από τη σύλληψή του τον Ιανουάριο και τη μεταφορά του στο αμερικανικό δικαστήριο. Snapshot powered by AI

Νέες φωτογραφίες του μέσα από τις αμερικανικές φυλακές δημοσιεύει στον προσωπικό λογαριασμό του στο Χ ο Νικολάς Μαδούρο.

Ο πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας ευχαρίστησε όσους βρίσκονται στο πλευρό του. «Θέλω να ξέρετε ότι παραμένουμε ακλόνητοι, με τις καρδιές μας γεμάτες από την αγάπη σας, εκείνη την αγάπη που φτάνει σε εμάς μεταμορφωμένη σε προσευχή, σε αδιάκοπη δράση, σε αλληλεγγύη και αληθινή στήριξη. Άπειρες ευχαριστίες για κάθε λέξη, για κάθε χειρονομία, για κάθε ευλογία», αναφέρει στα αγγλικά η ανάρτηση.

Στις φωτογραφίες ο πρώην πρόεδρος, που είναι εμφανώς αδυνατισμένος, φοράει γκρι φόρμες και μαύρα γυαλιά μυωπίας. Ο Μαδούρο χαμογελάει και κάνει το σήμα της νίκης. Οι εικόνες φέρουν την ημερομηνία λήψης στις 18:05 στις 25 Ιουνίου 2026, δηλαδή πριν από περίπου δύο μήνες.

Σε δεύτερη ανάρτηση ο Μαδούρο εξήγησε ότι στέλνει τις φωτογραφίες στην οικογένειά του ως δώρο αγάπης και ελπίδας. Συγκεκριμένα έγραψε στα ισπανικά: «Ένα μικρό δώρο αγάπης και ελπίδας. Στέλνω αυτές τις φωτογραφίες ως ένα μικρό δώρο σε όλους τους εγγονούς και τις εγγονές μου, στα αγόρια και τα κορίτσια, καθώς και σε όλους τους ευγενείς ανθρώπους που μας αγαπούν».

Οι τελευταίες φωτογραφίες του Μαδούρο ήταν από την σύλληψη του τον περασμένο Ιανουάριο από αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις και κατά τη μεταφορά του στο αμερικανικό δικαστήριο.