«Σαρώνει» ο Ρούμπιο με τη φόρμα «Νίκολας Μαδούρο»

«Θόρυβο» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, όταν φωτογραφήθηκε να φοράει μία αθλητική φόρμα ενώ ταξίδευε στην Κίνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η ενδυμασία ξύπνησε μνήμες από τον ανατραπέντα πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος φωτογραφήθηκε με δεμένα μάτια με την ίδια φόρμα νωρίτερα φέτος, αφού μεταφέρθηκε αεροπορικώς στην Αμερική μετά τη σύλληψή του.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσενγκ, έγραψε: «Ο υπουργός Ρούμπιο κουνάει το Nike Tech «Βενεζουέλα» στο Air Force One!».

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! ? pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

Ο Eric Daugherty έγραψε στο X, «LMFAO! Ο Μάρκο Ρούμπιο μόλις εθεάθη να φοράει το «Nike Tech» του Νίκολας Μαδούρο στο Air Force One, καθ' οδόν προς την Κίνα με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ακριβώς όπως φορούσε ο Μαδούρο όταν τον συνέλαβαν. Αγαπάμε τον Μάρκο».

Ο Λευκός Οίκος μοιράστηκε επίσης τις φωτογραφίες, γράφοντας: «Στιγμή πλήρους κύκλου».

Καθώς η εικόνα εξαπλώθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αντιδράσεις διίστανται, με ορισμένους χρήστες να αστειεύονται ότι η φόρμα θα μπορούσε να γίνει μια δημοφιλής αποκριάτικη στολή, ενώ άλλοι επεσήμαναν την αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων για φλις ρούχα Nike Tech.

«Ο Ρούμπιο έχει γίνει ο άνθρωπος που μπορεί να γίνει ό,τι θέλει, όποτε θέλει!!»

«Η Nike μήνυσε τον Μαδούρο το 2019 για παραχάραξη και συμβιβάστηκε με 40 εκατομμύρια δολάρια, οπότε ο Ρούμπιο φοράει κυριολεκτικά κλεμμένη πνευματική ιδιοκτησία σε κυβερνητικό αεροπλάνο», ήταν μερικά από τα σχόλια.

Διαβάστε επίσης