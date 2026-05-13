Έφτασε στο Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ - Βίντεο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ περπατά κατά τη διάρκεια τελετής υποδοχής κατά την άφιξή του με το Air Force One, την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Πρωτεύουσας του Πεκίνου.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για ιστορική επίσκεψη και θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, συνοδευόμενος από πολυπληθή αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών, συμπεριλαμβανομένου του Έλον Μασκ.

Πέντε βασικά ζητήματα αναμένεται να συζητηθούν: ο πόλεμος στο Ιράν, η κατάσταση στην Ταϊβάν, η τεχνητή νοημοσύνη, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ

Κίνας και το πρόβλημα της φαιντανύλης.

Ο Τραμπ επιδιώκει την κινεζική μεσολάβηση για ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ η Κίνα παραμένει επιφυλακτική δημόσια.

Το Πεκίνο θέλει να πιέσει τις ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν και ζητά σαφή δήλωση κατά της ανεξαρτησίας της, ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν πωλήσεις όπλων στο νησί.

Η Κίνα και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ανταγωνισμό για την τεχνητή νοημοσύνη, με διαφορές στα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εξαγωγών τεχνολογίας, ενώ τα εμπορικά ζητήματα περιλαμβάνουν δασμούς, εξαγωγές σπάνιων γαιών και επενδύσεις. Snapshot powered by AI

Στο Πεκίνο έφτασε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί ιστορική επίσκεψη στην χώρα και αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Τα μέτρα ασφαλείας στην κινεζική πρωτεύουσα είναι δρακόντεια. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο όπου θα διαμείνει τη νύχτα. Την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο, ενώ τον Τραμπ συνοδεύει πολυπληθής αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο Έλον Μασκ.

Πέντε βασικά ζητήματα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Υπάρχουν πολλά να συζητήσουν ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ αλλά πέντε είναι τα βασικά ζητήματα που αναμένεται να κυριαρχήσουν στην ατζέντα.

1. Πόλεμος στο Ιράν

Ο Τραμπ θα ήθελε από την Κίνα να μεσολαβήσει στην Τεχεράνη για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, το Πεκίνο έχει μείνει άπραγο και παρακολουθεί τη σύγκρουση των ΗΠΑ με το Ιράν, τουλάχιστον δημόσια. Αλλά με περίπου το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας να διέρχονται από τα Στενά, ο Σι θέλει να ανοίξει η πλωτή οδός. Η Κίνα γνωρίζει ότι οι εξαγωγές της θα υποφέρουν εάν μια παγκόσμια ύφεση προκύψει από μια κρίση εφοδιασμού με πετρέλαιο.

Περιπλέκοντας την εικόνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν αυτή την εβδομάδα κυρώσεις σε αρκετές κινεζικές εταιρείες που κατηγορούνται ότι βοηθούν τις μεταφορές ιρανικού πετρελαίου και προμηθεύουν δορυφορικές εικόνες που φέρονται να χρησιμοποιούνται σε ιρανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, ισχυρισμούς που το Πεκίνο αρνήθηκε. Η άφιξη του Τραμπ σημειώνεται μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα.

2. Ταϊβάν

Το Πεκίνο επιθυμεί να πιέσει τις ΗΠΑ σχετικά με την Ταϊβάν, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να θέσει το ζήτημα των πωλήσεων όπλων στο νησί, το οποίο η Κίνα διεκδικεί ως αποσχισθείσα περιοχή. Τον Δεκέμβριο, ο Τραμπ ενέκρινε ένα πακέτο όπλων ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ταϊβάν , τη μεγαλύτερη πώληση όπλων που έχει γίνει ποτέ στο νησί, αλλά δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη αποστολές.

Ο Σι μπορεί να επιδιώξει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αναφέρονται στην Ταϊβάν. Ιδανικά, από την οπτική γωνία του Πεκίνου, αυτή θα ήταν μια δήλωση από την Ουάσινγκτον που «αντιτίθεται» στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι που «δεν την υποστηρίζει». Η Ταϊβάν θα παρακολουθεί στενά. Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τις ΗΠΑ να «κάνουν τις σωστές επιλογές» για την Ταϊβάν.

Καθώς ο Τραμπ είναι γνωστό ότι παρεκκλίνει από το σενάριο, ο Τζον Κίρμπι, πρώην εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Πενταγώνου των ΗΠΑ, προειδοποίησε: «Απλώς πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβείς όταν μιλάνε για την Ταϊβάν, επειδή, ειλικρινά, τα διακυβεύματα είναι εξαιρετικά υψηλά».

3. Τεχνητή νοημοσύνη

Η Κίνα και οι ΗΠΑ έχουν εμπλακεί σε έναν αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη που εξελίσσεται σε κάτι σαν τεχνολογικό ψυχρό πόλεμο. Τον Απρίλιο, ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε την Κίνα ότι κλέβει πνευματική ιδιοκτησία αμερικανικών εργαστηρίων τεχνητής νοημοσύνης σε βιομηχανική κλίμακα, ισχυρισμούς που το Πεκίνο αρνήθηκε.

Εν τω μεταξύ, το Πεκίνο έχει απογοητευτεί από την απροθυμία της Ουάσινγκτον να επιτρέψει στην Nvidia να εξάγει τα πιο ισχυρά τσιπ επεξεργασίας της στην Κίνα. Τον Ιανουάριο, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι η Nvidia θα μπορούσε να εξάγει το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ της , το H200, αλλά δεν έχουν αποσταλεί ακόμη αποστολές.

Οι αναλυτές και οι ηγέτες δεοντολογίας ελπίζουν ότι ο Τραμπ και ο Σι θα συζητήσουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για την Τεχνητή Νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την κακή χρήση και την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμα προστατευτικά κιγκλιδώματα εν μέσω της έλευσης των όπλων ΑΙ και της υιοθέτησής τους από τον στρατό.

4. Εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει την Κίνα για το εμπόριο, επιβάλλοντας δασμούς άνω του 140% πέρυσι. Αλλά ο Σι είχε κάποια δικά του χαρτιά και δεν τα παράτησε. Αντ' αυτού, η Κίνα μπλόκαρε τις εξαγωγές των σπάνιων γαιών και μαγνητών της προς τις ΗΠΑ. Ο Τραμπ, τελικά, υποχώρησε. Οι ΗΠΑ έχουν εξαντλήσει σημαντικά επίπεδα του οπλοστασίου τους στον πόλεμο κατά του Ιράν, με πολλά εξαρτήματα όπλων να απαιτούν κρίσιμα ορυκτά που συνδέονται με αλυσίδες εφοδιασμού που κυριαρχούνται από την Κίνα.

Η Κίνα αναμένεται να ανακοινώσει αγορές που σχετίζονται με αεροσκάφη Boeing, αμερικανική γεωργία και ενέργεια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Με τη σειρά του, το Πεκίνο θέλει από τις ΗΠΑ να χαλαρώσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών . Το Πεκίνο θέλει επίσης να μειώσει τα εμπόδια στις επενδύσεις στις ΗΠΑ και ελπίζει να δημιουργήσει ένα Συμβούλιο Επενδύσεων που θα ταιριάζει με το Συμβούλιο Εμπορίου που υποστηρίζει ο Τραμπ.

5. Φαιντανύλη

Η φαιντανύλη είναι ένα βασικό θέμα στην ατζέντα του Τραμπ αυτή την εβδομάδα, ανέφερε το Politico, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της κυβέρνησης που τήρησε την ανωνυμία του. Οι ΗΠΑ κατηγορούν εδώ και καιρό κινεζικές επιχειρήσεις ότι εν γνώσει τους προμηθεύουν με χημικές ουσίες τα μεξικανικά καρτέλ που τις χρησιμοποιούν για την παρασκευή του ναρκωτικού. Ο Τραμπ γνωρίζει ότι το να φαίνεται ότι πιέζει σκληρά την Κίνα για τη φαιντανύλη και τις πρόδρομες ουσίες της εξυπηρετεί την εκλογική του βάση.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχασε σημαντικό πλεονέκτημα στο μέτωπο της φαιντανύλης όταν η Κίνα αψήφησε τις απειλές του για δασμούς. Τον Μάρτιο, οι ΗΠΑ και η Κίνα συγκρούστηκαν για τη φαιντανύλη και το εμπόριο σε μια συνάντηση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά. Η Κίνα θέλει να αφαιρεθεί από τον ετήσιο κατάλογο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τις «σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή παραγωγής παράνομων ναρκωτικών», ο οποίος αναμένεται να ενημερωθεί τον Σεπτέμβριο.

