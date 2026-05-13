Τραμπ: «Το μόνο που με παρακεινεί είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο»

Ο Τραμπ λέει ότι η διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν αντισταθμίζει το οικονομικό πλήγμα που υφίστανται οι Αμερικανοί

Νατάσα Παυλοπούλου

Τραμπ: «Το μόνο που με παρακεινεί είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι η ύψιστη προτεραιότητά του, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει κριτική για την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ γεωπολιτικών στόχων και οικονομικού αντίκτυπου, καθώς η σύγκρουση αυξάνει το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
  • Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας που συνδέεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
  • Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο χρόνος που απαιτείται στο Ιράν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου δεν έχει αλλάξει σημαντικά, παρά τις στρατιωτικές ενέργειες.
  • Το Ιράν αρνείται την επιδίωξη ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς.
Snapshot powered by AI

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών δεν αποτελούν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, καθώς επιδιώκει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών τον παρακινεί για να κλείσει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Ούτε καν λίγο».

«Το μόνο πράγμα που έχει σημασία, όταν μιλάω για το Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στην Κίνα . «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που με παρακινεί».

Τα σχόλια του Τραμπ είναι πιθανό να προκαλέσουν αντιδράσεις σε επικριτές που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξισορροπήσει τους γεωπολιτικούς στόχους με τον οικονομικό αντίκτυπο στους Αμερικανούς, ιδίως καθώς οι ανησυχίες για το κόστος ζωής παραμένουν ένα κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κληθείς να διευκρινίσει τα σχόλια του προέδρου, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε ότι η «απόλυτη ευθύνη του Τραμπ είναι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα αποκτήσει ένα το οποίο θα απειλεί όλους τους Αμερικανούς». Ο Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι φοβούνται ότι το οικονομικό πλήγμα που προκαλείται από τον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητική αντίδραση εναντίον του κόμματος και να του κοστίσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας τον Νοέμβριο.

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και έχει συμβάλει στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική αύξηση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, φτάνοντας το 3,8% σε ετήσια βάση, ένα γεγονός που αντικατοπτρίζει την άνοδο της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και τη μικρή αύξηση στις τιμές των τροφίμων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την τελευταία φορά που ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε τέτοια μεγέθη ήταν τον Μάιο του 2023.

Ο Τραμπ διατύπωσε την προσέγγισή του ως ζήτημα εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας, υπονοώντας ότι οι οικονομικές ανησυχίες ήταν δευτερεύουσες σε σχέση με την πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές εκτίμησαν ότι μια επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε αυξήσει το χρονοδιάγραμμα σε εννέα μήνες έως ένα έτος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ επανέλαβαν το επιχείρημά του ότι οι κίνδυνοι που θέτει ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων οικονομικών δυσκολιών.Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και υποστηρίζει ότι το πρόγραμμά του έχει ειρηνικούς σκοπούς, αν και οι δυτικές δυνάμεις υποψιάζονται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας κατασκευής βόμβας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα νέα πρόσωπα του ελληνικού θεάτρου διεκδικούν τα Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» - Ποιοι είναι οι υποψήφιοι

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών.- Το μόνο που με παρακινεί είναι να μην αποκτησει πυρηνικά το Ιράν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

09:42WHAT THE FACT

Τα αέρια που αναδύονται από τη Γη μιλούν καθαρά: Η μοίρα της Αφρικής πρόκειται να αλλάξει

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Used Car Expo 2026: Η μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων έρχεται στο ΟΑΚΑ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρίζει η «καρέκλα» του πρωθυπουργού – Συνάντηση Στάρμερ με τον βασικό αντίπαλο του για την ηγεσία

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

09:26LIFESTYLE

«Σταματήστε τη γενοκτονία»: Συνθήματα κατά του Ισραήλ στον ημιτελικό της Eurovision - Συνελήφθη διαδηλωτής - Δείτε βίντεο

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

09:19ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η φάρσα με τον ρωμαϊκό αμφορέα που «έκοψε τα πόδια» του Στέφανου Τσιτσιπά

09:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μύκονος: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών (βίντεο)

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Χρυσός Θόλος: Θα κοστεί άνω του 1 τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ιταλία η Kέιτ Μίντλετον: Το πρώτο μεγάλο ταξίδι μετά τη μάχη της με τον καρκίνο

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα στα Γρεβενά κάνει λασπόλουτρο και γίνεται viral - Η εξήγηση πίσω από τη συμπεριφορά της

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Αρκούδα στα Γρεβενά κάνει λασπόλουτρο και γίνεται viral - Η εξήγηση πίσω από τη συμπεριφορά της

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή μεταβολή - Πότε αναμένεται νέα πτώση του υδραργύρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ