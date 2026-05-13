Τραμπ: «Το μόνο που με παρακεινεί είναι να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικό όπλο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι η ύψιστη προτεραιότητά του, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών.

Η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει κριτική για την έλλειψη ισορροπίας μεταξύ γεωπολιτικών στόχων και οικονομικού αντίκτυπου, καθώς η σύγκρουση αυξάνει το κόστος ζωής και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε στο 3,8% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας που συνδέεται με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι ο χρόνος που απαιτείται στο Ιράν για την κατασκευή πυρηνικού όπλου δεν έχει αλλάξει σημαντικά, παρά τις στρατιωτικές ενέργειες.

Το Ιράν αρνείται την επιδίωξη ανάπτυξης πυρηνικών όπλων και ισχυρίζεται ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει ειρηνικούς σκοπούς.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι οι οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών δεν αποτελούν παράγοντα στη λήψη αποφάσεων, καθώς επιδιώκει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, λέγοντας ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά του. Ερωτηθείς από δημοσιογράφο σε ποιο βαθμό η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών τον παρακινεί για να κλείσει συμφωνία, ο Τραμπ απάντησε: «Ούτε καν λίγο».

«Το μόνο πράγμα που έχει σημασία, όταν μιλάω για το Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ένα ταξίδι στην Κίνα . «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών. Δεν σκέφτομαι κανέναν. Σκέφτομαι ένα πράγμα: Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που με παρακινεί».

Τα σχόλια του Τραμπ είναι πιθανό να προκαλέσουν αντιδράσεις σε επικριτές που υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξισορροπήσει τους γεωπολιτικούς στόχους με τον οικονομικό αντίκτυπο στους Αμερικανούς, ιδίως καθώς οι ανησυχίες για το κόστος ζωής παραμένουν ένα κορυφαίο ζήτημα για τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Κληθείς να διευκρινίσει τα σχόλια του προέδρου, ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε ότι η «απόλυτη ευθύνη του Τραμπ είναι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο και, αν δεν ληφθούν μέτρα, θα αποκτήσει ένα το οποίο θα απειλεί όλους τους Αμερικανούς». Ο Τραμπ δέχεται αυξανόμενη πίεση από τους συναδέλφους του Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι φοβούνται ότι το οικονομικό πλήγμα που προκαλείται από τον πόλεμο θα μπορούσε να προκαλέσει αρνητική αντίδραση εναντίον του κόμματος και να του κοστίσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και ενδεχομένως της Γερουσίας τον Νοέμβριο.

Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας που συνδέεται με τη σύγκρουση στο Ιράν έχει αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και έχει συμβάλει στον πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός κατέγραψε σημαντική αύξηση στις ΗΠΑ τον Απρίλιο, φτάνοντας το 3,8% σε ετήσια βάση, ένα γεγονός που αντικατοπτρίζει την άνοδο της τιμής των καυσίμων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και τη μικρή αύξηση στις τιμές των τροφίμων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Την τελευταία φορά που ο πληθωρισμός είχε φτάσει σε τέτοια μεγέθη ήταν τον Μάιο του 2023.

Ο Τραμπ διατύπωσε την προσέγγισή του ως ζήτημα εθνικής και παγκόσμιας ασφάλειας, υπονοώντας ότι οι οικονομικές ανησυχίες ήταν δευτερεύουσες σε σχέση με την πρόληψη της διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δείχνουν ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν το Ιράν για να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει από το περασμένο καλοκαίρι, όταν οι αναλυτές εκτίμησαν ότι μια επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ είχε αυξήσει το χρονοδιάγραμμα σε εννέα μήνες έως ένα έτος, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι εκτιμήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες ακόμη και μετά από δύο μήνες πολέμου.

Οι σύμμαχοι του Τραμπ επανέλαβαν το επιχείρημά του ότι οι κίνδυνοι που θέτει ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα υπερτερούν των βραχυπρόθεσμων οικονομικών δυσκολιών.Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα και υποστηρίζει ότι το πρόγραμμά του έχει ειρηνικούς σκοπούς, αν και οι δυτικές δυνάμεις υποψιάζονται ότι στοχεύει στην ανάπτυξη της ικανότητας κατασκευής βόμβας.

