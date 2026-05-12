Οι 5 όροι του Ιράν για τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το Ιράν θέτει πέντε προϋποθέσεις για τις πυρηνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Al Jazeera

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η οποία επικαλείται ενημερωμένη πηγή, οι οδηγίες υψηλού επιπέδου που δόθηκαν στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα περιλάμβαναν πέντε προϋποθέσεις που πρέπει να πληρωθούν πριν από την έναρξη πυρηνικών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι προϋποθέσεις είναι η λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, η άρση όλων των κυρώσεων, η αποδέσμευση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων, η αποζημίωση για τις πολεμικές ζημίες και απώλειες, καθώς και η αναγνώριση του κυριαρχικού δικαιώματος του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ λέει ότι οι ΗΠΑ θα «τελειώσουν» το Ιράν εάν αρνηθεί τη συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για την Κίνα. ότι δεν πιστεύει ότι θα χρειαστεί «καμία βοήθεια με το Ιράν» όταν ρωτήθηκε για πιθανή συνεισφορά της Κίνας.

«Για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, είτε θα κάνουν το σωστό, είτε απλώς θα τους τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

«Κάνουμε μόνο μια καλή συμφωνία... Ο στρατός τους έχει φύγει, έχει εξαλειφθεί και θα κάνουμε μόνο μια καλή συμφωνία και θα δούμε τι θα συμβεί» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.