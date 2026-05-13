Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

Το δημοσίευμα του Reuters ήρθε μια μέρα μετά την αποκάλυψη Wall Street Journal περί βομβαρδισμών των ΗΑΕ στο Ιράν.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε τον Μάρτιο μυστικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters.
  • Οι σαουδαραβικές επιθέσεις έγιναν ως αντίποινα για ιρανικά πλήγματα και είναι η πρώτη γνωστή επίθεση του βασιλείου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
  • Το Ριάντ και το Ιράν δεν σχολίασαν επισήμως τις αναφορές για τους βομβαρδισμούς.
  • Η Σαουδική Αραβία, παρά τη στενή σχέση με τις ΗΠΑ, εμφανίστηκε ευάλωτη σε επιθέσεις που παραβίασαν την αντιπυραυλική της άμυνα.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης διεξήγαγαν βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, υπογραμμίζοντας τον περιφερειακό χαρακτήρα της σύγκρουσης.
Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους -μυστικούς ως τώρα- βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν από την 28η Φεβρουαρίου, αποκάλυψε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο δυο «δυτικούς αξιωματούχους» ενημερωμένους σχετικά με τον φάκελο, καθώς και δυο πηγές του στην κυβέρνηση του Ιράν.

Οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου, σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, σηματοδοτούν την πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται γνωστό πως το βασίλειο επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία. Οι στόχοι των επιθέσεων δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ δεν πήρε θέση για το αν όντως έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε καμιά συνέχεια όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία, που έχει στενή σχέση με τις ΗΠΑ, βασίζεται στον αμερικανικό στρατό για την προστασία του, αλλά ο πόλεμος των 10 εβδομάδων έδειξε ότι το βασίλειο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που τρύπησαν την αντιπυραυλική ομπρέλα.

Τα ΗΑΕ επίσης διεξήγαγαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal. Η εμπλοκή των δυο βασιλείων αποκαλύπτει ότι στην πορεία, ο πόλεμος προσέλαβε περιφερειακό χαρακτήρα.

