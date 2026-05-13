Reuters: Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε τον Μάρτιο αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν

Η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε πολυάριθμους -μυστικούς ως τώρα- βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν κατά τη διάρκεια της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν από την 28η Φεβρουαρίου, αποκάλυψε την Τρίτη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο δυο «δυτικούς αξιωματούχους» ενημερωμένους σχετικά με τον φάκελο, καθώς και δυο πηγές του στην κυβέρνηση του Ιράν.

Οι σαουδαραβικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διεξήχθησαν στα τέλη Μαρτίου, σε «αντίποινα» για ιρανικά πλήγματα, σύμφωνα με τους δυτικούς αξιωματούχους που επικαλέστηκε το πρακτορείο, σηματοδοτούν την πρώτη φορά στην ιστορία που γίνεται γνωστό πως το βασίλειο επιτέθηκε στην Ισλαμική Δημοκρατία. Οι στόχοι των επιθέσεων δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει, το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ δεν πήρε θέση για το αν όντως έγιναν τέτοιες επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν έδωσε καμιά συνέχεια όταν του ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία, που έχει στενή σχέση με τις ΗΠΑ, βασίζεται στον αμερικανικό στρατό για την προστασία του, αλλά ο πόλεμος των 10 εβδομάδων έδειξε ότι το βασίλειο είναι ευάλωτο σε επιθέσεις που τρύπησαν την αντιπυραυλική ομπρέλα.

Τα ΗΑΕ επίσης διεξήγαγαν βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, ανέφερε τη Δευτέρα η Wall Street Journal. Η εμπλοκή των δυο βασιλείων αποκαλύπτει ότι στην πορεία, ο πόλεμος προσέλαβε περιφερειακό χαρακτήρα.