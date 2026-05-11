Wall Street Journal: Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές επιθέσεις στο Ιράν

Σε αυτή τη φωτογραφία αρχείου της 19ης Ιουνίου 2019, ένα περιπολικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που μεταφέρει δημοσιογράφους για να δουν τα κατεστραμμένα πετρελαιοφόρα φεύγει από τη βάση του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, κοντά στη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Snapshot Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξαπέλυσαν κρυφές στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης σε διυλιστήριο στον Περσικό Κόλπο τον Απρίλιο.

Το Ιράν αντέδρασε με επιθέσεις πυραύλων και drones κατά των ΗΑΕ και του Κουβέιτ, πλήττοντας σοβαρά την οικονομία και την κοινωνική σταθερότητα των ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ και έχουν αναδειχθεί ως η πιο ανοιχτά συγκρουσιακή χώρα του Κόλπου στον τρέχοντα πόλεμο.

Η στρατηγική εμπλοκή των ΗΑΕ έχει επιδεινώσει τις πολιτικές διαιρέσεις στην περιοχή και έχει οδηγήσει σε αυξημένη αναζήτηση νέων ρυθμίσεων ασφάλειας από τις αραβικές μοναρχίες.

Εκτός από στρατιωτικές ενέργειες, τα ΗΑΕ έχουν περιορίσει τις οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, κλείνοντας ιρανικά σχολεία και λέσχες και αρνούμενα τη χορήγηση βίζας σε Ιρανούς πολίτες. Snapshot powered by AI

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πραγματοποίησαν κυρά στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αποκαλύπτει η αμερικανική Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως σημειώνει, αν και τα ΗΑΕ δεν έχουν δημοσίως αναγνωρίσει χτυπήματα, πηγές ανέφεραν πως η επίθεση τον περασμένο Απρίλιο, όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία, σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, ήταν δικό τους έργο.

Ο στρατός των Εμιράτων είναι άρτια εξοπλισμένος με μαχητικά αεροσκάφη δυτικής κατασκευής και δίκτυα επιτήρησης. Και οι επιθέσεις υποδηλώνουν ότι η χώρα είναι πλέον πιο πρόθυμη να τα χρησιμοποιήσει για να προστατεύσει την οικονομική της δύναμη και την αυξανόμενη επιρροή της σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν δήλωσε τότε ότι το διυλιστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και εξαπέλυσε μια σειρά επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον των ΗΑΕ και του Κουβέιτ ως αντίδραση.

Οι ΗΠΑ δεν ενοχλήθηκαν από την επίθεση, καθώς η εκεχειρία δεν είχε ακόμη εδραιωθεί, και υποδέχτηκαν σιωπηλά τη συμμετοχή των ΗΑΕ και οποιωνδήποτε άλλων κρατών του Κόλπου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον αγώνα, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, αλλά παρέπεμψε σε προηγούμενες δηλώσεις στις οποίες διεκδικούσε το δικαίωμά του να ανταποκριθεί —συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής αντίδρασης— σε εχθρικές ενέργειες.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε ερωτήσεις σημειώνει το δημοσίευμα.

Breaking: The U.A.E. has been secretly carrying out attacks on Iran https://t.co/f5xubUJXi5 — The Wall Street Journal (@WSJ) May 11, 2026

«Είναι σημαντικό το γεγονός ότι μια αραβική χώρα του Κόλπου συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο και επιτέθηκε άμεσα στο Ιράν», δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιάρι, αναλύτρια για θέματα Μέσης Ανατολής. «Η Τεχεράνη θα επιδιώξει πλέον να διευρύνει το χάσμα μεταξύ των ΗΑΕ και των άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου».

Οι χώρες του Κόλπου δήλωσαν πριν από τον πόλεμο ότι δεν θα επέτρεπαν τη χρήση του εναερίου χώρου ή των βάσεών τους για επιθέσεις. Αλλά μόλις ξεκίνησε, το Ιράν ανταποκρίθηκε εξαπολύοντας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον αστικών κέντρων, ενεργειακών υποδομών και αεροδρομίων στον Κόλπο, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το οικονομικό και πολιτικό κόστος και να δυσκολέψει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συνεχίσουν την επίθεση.

Το Ιράν επικέντρωσε μεγάλο μέρος των επιθέσεών του στα ΗΑΕ, στοχεύοντάς τα με περισσότερους από 2.800 πυραύλους και drones —πολύ περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ.



Οι επιθέσεις έχουν πλήξει σοβαρά την εναέρια κυκλοφορία, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων των ΗΑΕ, και έχουν οδηγήσει σε κύμα αναστολών εργασίας και απολύσεων. Επίσης, προκάλεσαν μια θεμελιώδη αλλαγή στη στρατηγική προοπτική της χώρας, η οποία πλέον βλέπει το Ιράν ως έναν παράνομο παράγοντα αποφασισμένο να υπονομεύσει το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της χώρας, το οποίο βασίζεται στο στους ξένους εργαζομενους και στη φήμη της για ασφάλεια και σταθερότητα, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι του Κόλπου.

Από τότε, τα ΗΑΕ έχουν αναδειχθεί ως η πιο ανοιχτά συγκρουσιακή χώρα στον Κόλπο και έχουν διατηρήσει ισχυρή στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

«Τα Εμιράτα κατέστησαν σαφές από νωρίς ότι δεν ήθελαν αυτόν τον πόλεμο, αλλά είναι επίσης σαφές ότι από τις πρώτες ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ, το Αμπού Ντάμπι ήταν αρκετά διαφανές ως προς το ότι θεωρεί ότι η περιφερειακή εικόνα έχει αλλάξει δραματικά», δήλωσε ο H.A. Hellyer, ανώτερος ερευνητής στο Royal United Services Institute for Defense and Security Studies στο Λονδίνο.

«Το Αμπού Ντάμπι δεν έχει επιβεβαιώσει ποιοι ήταν οι στόχοι του, ή ακόμη και αν είχε στόχους, αλλά από τις πρώτες ημέρες του πολέμου φαινόταν ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου πριν δούμε αυξημένη στρατιωτική εμπλοκή διαφόρων κρατών του Κόλπου στον πόλεμο».

Οι εικασίες σχετικά με τη συμμετοχή των ΗΑΕ στον πόλεμο έχουν πάρει φωτιά από τα μέσα Μαρτίου, όταν ένα μαχητικό αεροσκάφος που δεν φαινόταν να ανήκει στο Ισραήλ ή στις ΗΠΑ καταγράφηκε πάνω από το Ιράν.

Στρατιωτικά, τα ΗΑΕ υστερούν σημαντικά σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, διαθέτουν μια άρτια εκπαιδευμένη και ικανή πολεμική αεροπορία με αεροσκάφη Mirage και έναν στόλο προηγμένων μαχητικών αεροσκαφών F-16, τα οποία υποστηρίζονται από αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αεροσκάφη διοίκησης και ελέγχου, καθώς και drones επιτήρησης.

Αυτές οι δυνατότητες τους προσδίδουν μια ασυνήθιστα εξελιγμένη αεροπορική ισχύ για την περιοχή, σύμφωνα με τον συνταξιούχο υποπτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Ντέιβ Ντεπτούλα, ο οποίος σχεδίασε την αεροπορική εκστρατεία για την επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου».

«Είναι πολύ ισχυροί όσον αφορά στις επιθέσεις ακριβείας, την αεροπορική άμυνα, την εναέρια επιτήρηση, τον ανεφοδιασμό και την εφοδιαστική», δήλωσε ο Ντεπτούλα. «Αν διαθέτεις μια τόσο ικανή αεροπορία, γιατί να παραμείνεις αδρανής και να δέχεσαι επιθέσεις από το Ιράν χωρίς να ανταποκρίνεσαι;»

Η στρατηγική της Τεχεράνης να εμπλέξει τον Κόλπο στον πόλεμο έχει επιδεινώσει τις πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ των αραβικών μοναρχιών και τις έχει οδηγήσει να αναζητούν νέες ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Ενώ όλα τα κράτη του Κόλπου παλεύουν με τους αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλειά τους και την αξιοπιστία του αμερικανικού προστάτη τους, τα Εμιράτα ενισχύουν τη σχέση τους με τις ΗΠΑ, δήλωσε τον Απρίλιο σε ομάδα δημοσιογράφων ο Anwar Gargash, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκτός από τις επιθέσεις, τα ΗΑΕ υποστήριξαν σχέδια ψηφίσματος στα Ηνωμένα Έθνη που εξουσιοδοτούσαν τη χρήση βίας, αν χρειαστεί, για να σπάσει η ιρανική κυριαρχία στη στρατηγική θαλάσσια οδό του Στενού του Ορμούζ.

Τα ΗΑΕ έδρασαν επίσης κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ιράν, κλείνοντας σχολεία και λέσχες στο Ντουμπάι που είχαν σχέσεις με την Τεχεράνη και αρνούμενα τη χορήγηση βίζας και δικαιωμάτων διέλευσης σε Ιρανούς πολίτες. Οι κινήσεις αυτές έκοψαν την οικονομική σωτηρία που τα Εμιράτα παρείχαν από καιρό στο Ιράν εν μέσω των βαριών κυρώσεων από τη Δύση.

Το Ιράν ανταποκρίθηκε κατηγορώντας επανειλημμένα τα ΗΑΕ ότι συμμετέχουν στην εκστρατεία των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξουδετέρωσαν τις αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης, ο κίνδυνος πτήσεων μάχης πάνω από τη χώρα μειώθηκε δραστικά, δήλωσε ο συνταξιούχος συνταγματάρχης Τζον «JV» Βενάμπλ, ο οποίος διοικούσε τις επιχειρήσεις στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

«Αν είσαι σύμμαχος και θέλεις να εμπλακείς, είναι μια πολύ καλή στιγμή για να το κάνεις, επειδή η απειλή είναι πραγματικά χαμηλή», είπε ο Venable. «Σε μεσαίο έως υψηλό υψόμετρο, τα αεροσκάφη θα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, και οι Ιρανοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να το αποτρέψουν.»

