BBC: O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται την Κίνα δέκα χρόνια μετά, σε μια χώρα που έχει γίνει πιο ισχυρή και δυναμική, με σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογία και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η Κίνα θεωρείται πλέον σχεδόν ισότιμος ανταγωνιστής των ΗΠΑ, με αναβαθμισμένη γεωπολιτική θέση και στρατηγικές που εστιάζουν στην αυτονομία και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Η πόλη Τσονγκκίνγκ αποτελεί σύμβολο της κινεζικής μετάβασης προς τη νέα τεχνολογία, αν και αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και υπερχρέωση.

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι εμπορικές εντάσεις παραμένουν σημαντικά θέματα στην ατζέντα της συνάντησης Τραμπ

Σι, με την Κίνα να παίζει κομβικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

Η επίσκεψη του Τραμπ αποτελεί ευκαιρία για την Κίνα να προβάλλει την εικόνα της ως ανοιχτή και σταθερή δύναμη, παρά την αυστηρή κρατική επιτήρηση και τον έλεγχο.

Όταν ο ηγέτης της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, φιλοξενήσει τον Αμερικανό ομόλογό του στο Πεκίνο αυτή την εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα θυμηθεί την τελευταία του επίσκεψη το 2017 - όταν οι οικοδεσπότες του τον δελέασαν έντονα, διοργανώνοντας μεταξύ άλλων ένα δείπνο μέσα στην Απαγορευμένη Πόλη, μια τιμή που κανένας πρόεδρος των ΗΠΑ πριν από αυτόν δεν είχε λάβει. Η υποδοχή αυτής της εβδομάδας υπόσχεται να είναι εξίσου μεγαλοπρεπής, καθώς θα περιλαμβάνει μία στάση στο Zhongnanhai, το αριστοκρατικό συγκρότημα όπου ζει και εργάζεται η ηγεσία της Κίνας. Η ατζέντα θα είναι επίσης εξίσου ακανθώδης, με το Ιράν να αποτελεί νέα πηγή έντασης, παράλληλα με το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν.

Αλλά πολλά έχουν αλλάξει καθώς ο Τραμπ επιστρέφει σε μια ισχυρότερη και πολύ πιο δυναμική Κίνα. Τώρα που έχει διανύσει μια άνευ προηγουμένου τρίτη θητεία, ο φιλόδοξος Σι προωθεί σχέδια για «νέες παραγωγικές δυνάμεις» με μεγάλες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος και η κυβέρνησή του θέλουν να ρίξουν μια ματιά στο μέλλον που επιδιώκει το Πεκίνο την τελευταία δεκαετία, πρέπει να κοιτάξουν πέρα ​​από την επιβλητική καρδιά της πρωτεύουσας, όπου θα περάσουν μεγάλο μέρος του χρόνου τους.

Στον απομακρυσμένο βορρά, η ηλιακή και η αιολική ενέργεια κυριαρχούν πλέον σε απέραντα τοπία. Στον εργατικό νότο, ο αυτοματισμός αναδιαμορφώνει εργοστάσια και αλυσίδες εφοδιασμού, και μεγαλουπόλεις όπως η Τσονγκκίνγκ έχουν γίνει το επίκεντρο των influencers. Δισεκατομμύρια κρατικής χρηματοδότησης έχουν μετατρέψει την Τσονγκκίνγκ, έναν κόμβο μεταποίησης στα νοτιοδυτικά, σε ισχυρό σύμβολο μιας μεταβαλλόμενης Κίνας που αγκαλιάζει τη νέα τεχνολογία, το νέο εμπόριο και ένα νέο επίθετο - μοντέρνο - καθώς προσπαθεί να δείξει στον κόσμο ένα πιο φιλικό πρόσωπο.

Το 2017, η Κίνα προσπαθούσε να αποδείξει ότι βρισκόταν σε ισότιμη βάση με τις ΗΠΑ, λέει ο Άλι Γουάιν, ανώτερος σύμβουλος έρευνας και υπεράσπισης για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας στο International Crisis Group. «Νομίζω ότι η κινεζική αντιπροσωπεία, όπως είναι κατανοητό, κατέβαλε τεράστια διπλωματική προσπάθεια προσπαθώντας να μεταδώσει την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος Σι ήταν γεωπολιτικά ισότιμος με τον πρόεδρο Tραμπ.

Αυτό που μου φαίνεται εντυπωσιακό είναι ότι αυτή τη φορά αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι απαραίτητος εκ μέρους των Κινέζων». Η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει πλέον την Κίνα ως «σχεδόν ομότιμη», λέει ο Γουάιν, ο οποίος περιγράφει το Πεκίνο ως «αναμφισβήτητα τον πιο ισχυρό ανταγωνιστή που έχουν αντιμετωπίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ιστορία τους».

Γιατί αποκαλούν τον Τραμπ «θεμελιωτή του έθνους»

Ο Τραμπ, με τη σειρά του, μπορεί κάλλιστα να είναι ο πιο ευμετάβλητος ξένος ηγέτης που έχει γνωρίσει ποτέ η Κίνα. Έχει μάλιστα και παρατσούκλι εδώ - Chuan Jianguo, που σημαίνει «Τραμπ ο θεμελιωτής του έθνους». Πολλοί Κινέζοι πιστεύουν στο διαδίκτυο ότι οι διχαστικές πολιτικές του και οι εμπορικοί πόλεμοι του έχουν βοηθήσει την άνοδο της Κίνας αποδυναμώνοντας την παγκόσμια θέση της Αμερικής.

«Δεν τον ενδιαφέρουν καθόλου οι συνέπειες», λέει ένας μεσήλικας άνδρας που κάνει διακοπές στο Τσονγκκίνγκ. «Θα έπρεπε να ξέρει ότι μοιραζόμαστε τον ίδιο κόσμο. Είναι ένα παγκόσμιο χωριό. Δεν θα έπρεπε πάντα να βάζει την Αμερική πάνω απ' όλα». «Η Κίνα χαράσσει στρατηγικές που κοιτάζουν μπροστά εδώ και δεκαετίες», προσθέτει.

Η Τσονγκκίνγκ έχει δημιουργηθεί μέσα από τα βουνά επειδή οι κατασκευαστές δεν είχαν πουθενά να πάνε παρά μόνο πάνω. Οι δρόμοι ανηφορίζουν και στριφογυρίζουν γύρω από απόκρημνες πλαγιές, ενώ το μετρό περνάει μετά μέσα από στρώματα κτιρίων. Όλα επικαλύπτονται για να δημιουργήσουν αυτό που οι ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι έχουν ονομάσει την πόλη «8D» της Κίνας.

Είναι μια πόλη που δείχνει την προσπάθεια του Πεκίνου να ανταγωνιστεί την αμερικανική ισχύ με περισσότερους από έναν τρόπους. Η Κίνα έχει εντείνει την ήπια δύναμή της και προσφέρει στους ξένους τουρίστες είσοδο χωρίς βίζα. Περίπου δύο εκατομμύρια από αυτούς έθεσαν την Τσονγκκίνγκ στη λίστα με τα αξιοθέατα που πρέπει οπωσδήποτε να δουν πέρυσι, μαζί με το Πεκίνο και τη Σαγκάη.

Αλλά η θεαματική ανάπτυξη της Τσονγκκίνγκ έχει ένα κόστος. Η κατασκευή της περιελάμβανε μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες αειφόρου αστικής κατασκευής στη σύγχρονη ιστορία. Και η τοπική αυτοδιοίκηση, με πληθυσμό άνω των 30 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι πλέον υπερχρεωμένη. Μια υποτονική οικονομία και ένας προβληματικός τομέας ακινήτων δεν βοηθούν.

Πέρα από τον φουτουριστικό ορίζοντα της πόλης υπάρχουν παλαιότερες γειτονιές όπου οι εργάτες ταξινομούν συσκευασίες ή πωλούν φρούτα και λαχανικά με την ελπίδα να βγάλουν μερικά δολάρια την ημέρα. Οι δασμοί του Τραμπ και τώρα ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν πιέζουν την κινεζική οικονομία καθώς οι τιμές των κατοικιών πέφτουν, η ανεργία αυξάνεται και η χαμηλή κατανάλωση επιμένει.

Μέσα σε όλα αυτά, η αυταρχική επιρροή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος παρέμεινε σταθερή. Πολλοί Κινέζοι διστάζουν να μιλήσουν για πολιτική και παρόλο που έχουν ένα μήνυμα για τον Τραμπ, χωρίς να θέλουν να μοιραστούν τα ονόματά τους. «Θέλω να πω στον Τραμπ να σταματήσει να διαταράσσει τα πράγματα», λέει μια τεχνίτρια νυχιών της οποίας οι επενδύσεις έχουν πληγεί λόγω της ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Από τα ρομπότ στα ηλεκτρικά οχήματα

Σε ένα διώροφο εργαστήριο σε έναν από τους πολλούς νέους επιχειρηματικούς κόμβους στο Τσονγκκίνγκ, μια ομάδα παιδιών νηπιαγωγείου γελάει καθώς παρακολουθεί ένα ρομποτικό ψάρι να κολυμπάει γύρω από το ενυδρείο. Άλλα ανθρωποειδή ρομπότ ζωντανεύουν και επιδεικνύουν τις κινήσεις τους στο kung-fu ή σε funky χορό. Τα παιδιά ανυπομονούν να εμφανιστούν μπροστά στις κάμερες του BBC και ο δάσκαλος τα βοηθά να εξασκήσουν τα αγγλικά τους κάνοντάς τα να επαναλαμβάνουν από κοινού: «Αυτό το ρομπότ μπορεί να χορέψει!»

Η Κίνα διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο αριθμό βιομηχανικών ρομπότ στα εργοστάσιά της και το κράτος σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρομποτική μόνο φέτος. Η Τσονγκκίνγκ, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επένδυσης, στοχεύει να γίνει η Σίλικον Βάλεϊ της δυτικής Κίνας. Αλλά εδώ και σε όλη τη χώρα, η κινεζική ρομποτική μπορεί να χρειαστεί αμερικανική βοήθεια.

Τα ρομπότ χρειάζονται έναν εγκέφαλο που λειτουργεί γρήγορα και γι' αυτό η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει περισσότερα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης υψηλής τεχνολογίας από την αμερικανική εταιρεία Nvidia. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο τριβής στη συνάντηση αυτής της εβδομάδας. Το 2022, η κυβέρνηση Μπάιντεν προσπάθησε να εμποδίσει την κινεζική τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αρνούμενη στην εταιρεία ημιαγωγούς αιχμής. Ο πρόεδρος Τραμπ χαλάρωσε αυτή την πολιτική. Πέρυσι, άνοιξε το δρόμο για την Nvidia να αρχίσει να πουλάει ορισμένα από τα προηγμένα τσιπ της στην Κίνα, αλλά όχι τα πιο προηγμένα.

Καθώς η Κίνα και οι ΗΠΑ μάχονται για την τεχνολογική υπεροχή, οι αναλυτές πιστεύουν ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανησυχία με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κάποιοι φοβούνται ότι ένας κακόβουλος παράγοντας με ένα φορητό υπολογιστή σε ένα καταφύγιο οπουδήποτε θα μπορούσε να χακάρει υπηρεσίες υγείας ή να βρει κωδικούς εκτόξευσης πυρηνικών όπλων και υποστηρίζουν ότι αυτή είναι η στιγμή και για τους δύο ηγέτες να σκεφτούν το ευρύτερο καλό, αντί για τον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων.

Ο ανταγωνισμός σίγουρα θα υπαγορεύσει την ατζέντα. Η Κίνα έχει ήδη κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι δεν θα βασίζεται στις ΗΠΑ ως τον κύριο εμπορικό της εταίρο. Οι εξαγωγές της Κίνας προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά περίπου 20% τα τελευταία χρόνια και η Αμερική είναι πλέον ο τρίτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, πίσω από τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η μεγαλοπρέπεια της τελευταίας επίσκεψης του Τραμπ δεν εμπόδισε τις ΗΠΑ να επιβάλουν τεράστιους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα και το Πεκίνο πήρε το μάθημά του. Όταν ο Τραμπ έγινε ο επικρατέστερος υποψήφιος για την προεδρία το 2024, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έπιασαν δουλειά. Παρακολούθησαν συναντήσεις ομάδων προβληματισμού στην Ουάσινγκτον, καθώς για άλλη μια φορά τον άκουσαν να προειδοποιεί ότι θα περιορίσει αυτό που θεωρούσε αθέμιτες κινεζικές εμπορικές πρακτικές.

Όταν επιβλήθηκαν οι δασμοί πέρυσι, η Κίνα ήταν η μόνη χώρα που δεν υποχώρησε. Το μεγάλο ερώτημα για αυτήν την εβδομάδα είναι αν η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία θα διατηρηθεί ή θα οδηγήσει σε μια πιο ουσιαστική συμφωνία. Αλλά η περασμένη χρονιά σίγουρα ενθάρρυνε το Πεκίνο.

«Δεν βασιζόμαστε στην αγορά των ΗΠΑ», λέει η Λουτσία Τσεν, η οποία πουλάει ηλεκτρικά αυτοκίνητα για την Sahiyoo, μια εταιρεία στο Τσονγκκίνγκ, η οποία είναι μια βασική πόλη σε αυτή την προσπάθεια για αυτονομία. Το Τσονγκκίνγκ ηγείται της χώρας στην κατασκευή αυτοκινήτων, υποστηρίζοντας τη θέση της Κίνας ως της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο.

Ο Σι ζήτησε απευθείας σιδηροδρομικές συνδέσεις από εδώ μέσω της Κεντρικής Ασίας προς την Ευρώπη, οι οποίες κοστίζουν περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια, και ο Τσεν θεωρεί ότι αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση είναι χρήσιμη για την πώληση περισσότερων αγαθών στους πελάτες.

«Είμαι αρκετά αισιόδοξη για τη μελλοντική ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων της Τσονγκκίνγκ», λέει σε μια ξενάγηση στο εργοστάσιο. «Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου έχουν κάνει όλοι τη μετάβαση από τα αυτοκίνητα που κινούνται με καύσιμο στα ηλεκτρικά οχήματα. Λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί πολύ και πολλοί αγοραστές σκέφτονται ένα ηλεκτρικό όχημα για πρώτη φορά».

Ο πόλεμος στο Ιράν

Ακόμα και καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, ο Τραμπ έρχεται στην Κίνα εν μέρει για να προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο. Θα ελπίζει στη βοήθεια της Κίνας για να μεσολαβήσει σε μια συμφωνία με τη φίλη της Τεχεράνη - ένα ακόμη σημάδι του πλέον κομβικού ρόλου του Πεκίνου στην παγκόσμια σκηνή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρέσκεται να καυχιέται ότι έχει καλή σχέση με τον Σι και ότι μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να διαπραγματευτεί με τον ηγέτη της Κίνας.

Θα ζητήσει επίσης κάτι απτό από αυτή τη σύνοδο κορυφής και αν έρθει στο Πεκίνο και καταφέρει να φύγει λέγοντας ότι έπεισε τους Κινέζους να αγοράσουν περισσότερα αμερικανικά προϊόντα, μπορεί να το δει αυτό ως νίκη.

Μια ματιά στο μέλλον

Για την Κίνα, η νίκη μπορεί να έγκειται σε μια ομαλή, καλά χορογραφημένη κρατική επίσκεψη. Μια εμπορική συμφωνία θα ήταν μια τεράστια ανακούφιση, αλλά ακόμη και χωρίς αυτό, μια προεδρική επίσκεψη στις ΗΠΑ μετά από σχεδόν μια δεκαετία ενισχύει το μήνυμα του Σι - ότι η Κίνα είναι ανοιχτή στις επιχειρήσεις και στον κόσμο.

«Νιώθω ότι η Κίνα συνδέεται όλο και περισσότερο με τον κόσμο, ενσωματώνεται περισσότερο στη διεθνή κοινότητα», λέει ένας φωτογράφος στο Τσονγκκίνγκ. «Ήταν πολύ περίεργο για μένα να βλέπω ανθρώπους με ξανθά μαλλιά σαν εσένα στο παρελθόν - αλλά τώρα γνωρίζω πολλούς ξένους. Είμαστε όλοι σαν μια οικογένεια.» Αυτή την Κίνα θέλει να παρουσιάσει ο Σι στον κόσμο, καθώς προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως φάρο σταθερότητας σε αντίθεση με έναν απρόβλεπτο Τραμπ. Ήδη στον ένα χρόνο περίπου που έχει περάσει από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία, η παγκόσμια τάξη έχει μετατοπιστεί αξιοσημείωτα, ενισχύοντας το Πεκίνο.

Η προσέγγισή του «Πρώτα η Αμερική» έχει δει συμμάχους και αντιπάλους να ταλανίζονται από την επανάληψη και την παύση των δασμών, ενώ το Πεκίνο στρώνει το κόκκινο χαλί για μια παρέλαση πολιτικών ηγετών από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Γερμανίας.

Φυσικά, αυτό απέχει πολύ από την πλήρη εικόνα. Υπάρχει επίσης διάχυτη επιτήρηση, αυστηρός κρατικός έλεγχος σε όλα τα μέσα ενημέρωσης και κάθε είδους διαφωνία ή κριτική κατά της κυβέρνησης ή των ηγετών της χώρας δεν είναι ανεκτή. Αλλά στο Τσονγκκίνγκ, πολλοί επισκέπτες βλέπουν κάτι που μπορεί να μοιάζει με κινηματογραφική σκηνή από το μέλλον. Ο μετασχηματισμός της πόλης μπορεί να ερμηνευτεί ως μια ιστορία επιτυχίας ή ως ένα προειδοποιητικό σημάδι. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρει στον κόσμο - και στον Ντόναλντ Τραμπ - μια προεπισκόπηση των ελπίδων της Κίνας για το μέλλον.

