O Τραμπ «στόλισε» τους δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου λίγο πριν αναχωρήσει για Κίνα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλά στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρεί από τον Λευκό Οίκο για να μεταβεί στο Πεκίνο, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στην Ουάσιγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Επεισοδιακή ήταν η τελευταία συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους δημοσιογράφους στο γκαζόν του Λευκού Οίκου, πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εκθείαζε το μεγαλείο της νέας του αίθουσας χορού, μια γυναίκα δημοσιογράφος τον πίεσε για το τι θα κόστιζε στους Αμερικανούς φορολογούμενους.

«Διπλασίασα το μέγεθός του, χαζό άτομο!» ξέσπασε ο Τραμπ και πρόσθεσε «δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος!»

Πριν από αυτό, μια άλλη δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν «οι πολιτικές του δεν λειτουργούν» μετά από μια έκθεση που διαπίστωσε ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

«Οι πολιτικές μου λειτουργούν απίστευτα», φώναξε ο Τραμπ. «Αν πάτε πίσω λίγο πριν από τον πόλεμο, τους τελευταίους τρεις μήνες ο πληθωρισμός ήταν στο 1,7%.

Τώρα, είχαμε μια επιλογή, αφήστε αυτούς τους τρελούς να έχουν πυρηνικά όπλα, αν θέλετε να το κάνετε αυτό, τότε είστε ηλίθιος άνθρωπος και τυχαίνει να είστε. Σε ξέρω πολύ καλά».

Δείτε την «έκρηξη» του Αμερικανού Προέδρου

Trump unleashed a furious tirade at reporters on the White House lawn before leaving for his monumental summit in China. pic.twitter.com/qGb8j8NIeu — Daily Mail (@DailyMail) May 12, 2026

Διαβάστε επίσης