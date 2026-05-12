«Τον έβαλες στη θέση του»:Ο αμήχανος διάλογος ανάμεσα σε βασιλιά Κάρολο και Ροντ Στιούαρτ για Τραμπ

Ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να δέχεται επαίνους για την πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο Κάρολος παρευρέθηκε στον εορτασμό για την 50ή επέτειο του King’s Trust στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, όπου χαιρέτησε μια σειρά διάσημων καλεσμένων, μεταξύ των οποίων η Rita Ora, η Anne-Marie και ο Craig David.

Όταν έφτασε στον Ροντ Στιούαρτ, ο θρυλικός ροκ τραγουδιστής τον συνεχάρη για το ταξίδι — και πρόσθεσε ένα σχόλιο που δημιούργησε μια πιθανώς αμήχανη στιγμή για τον μονάρχη, ο οποίος παραδοσιακά διατηρεί πολιτική ουδετερότητα.

«Να πω ότι τα πήγατε εξαιρετικά στην Αμερική», είπε ο Στιούαρτ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσίευσε στα social media η Rebecca English της Daily Mail. «Ήσασταν υπέροχος. Πραγματικά υπέροχος. Βάλατε στη θέση του αυτόν τον μικρό παλιάνθρωπο».

Ο βασιλιάς δεν αντέδρασε εμφανώς στο σχόλιο, το οποίο κάποιοι θεώρησαν πως αναφερόταν στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ όσοι βρίσκονταν γύρω τους φάνηκαν να γελούν.

Ο Στιούαρτ και ο Τραμπ ήταν κάποτε φιλικοί και ζούσαν κοντά ο ένας στον άλλον στη Φλόριντα.

Ωστόσο, ο τραγουδιστής του «Forever Young» δήλωσε πέρυσι στο Radio Times ότι πλέον δεν θεωρεί τον Trump φίλο του, επικαλούμενος τις πωλήσεις όπλων της κυβέρνησής του προς το Ισραήλ: «Πώς θα τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος στη Γάζα;»

Ο ροκ σταρ συνέχισε λέγοντας: «Πάντα ήταν αρκετά “αντράκι”. Αυτό μου άρεσε σε εκείνον. Όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν φερόταν πολύ καλά στις γυναίκες. Αλλά από τότε που έγινε Πρόεδρος, έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Κάποιος που δεν γνώριζα».

Ο Στιούαρτ δεν ήταν ο μόνος που χαρακτήρισε επιτυχημένη την τετραήμερη επίσκεψη του βασιλιά Καρόλου στις ΗΠΑ. Ιδιαίτερα επαινέθηκε η ιστορική ομιλία του ενώπιον του Κογκρέσου, ακολουθώντας τα βήματα της αείμνηστης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ.

Ο μονάρχης ενσωμάτωσε και χιούμορ στην ομιλία του, λέγοντας στους πολιτικούς που ήταν συγκεντρωμένοι: «Ο βασιλιάς Γεώργιος δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στην Αμερική και, παρακαλώ να είστε βέβαιοι, εγώ δεν βρίσκομαι εδώ ως μέρος κάποιας ύπουλης αντεπίθεσης!»

«Οι Ιδρυτές Πατέρες ήταν τολμηροί και ευρηματικοί επαναστάτες με σκοπό», συνέχισε ο βασιλιάς. «Πριν από 250 χρόνια — ή, όπως λέμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, “μόλις τις προάλλες” — διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους».

Ο βασιλιάς Κάρολος αναφέρθηκε επίσης στη σοβαρή συγκυρία της επίσκεψής του — εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και λίγες ημέρες μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου — χαρακτηρίζοντας τη σημερινή εποχή «πιο ασταθή και πιο επικίνδυνη» σε σύγκριση με την περίοδο που η μητέρα του είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ το 1991.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι υπερβολικά μεγάλες για να τις επωμιστεί μόνη της οποιαδήποτε χώρα», δήλωσε ο μονάρχης. «Αλλά σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον, η συμμαχία μας δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε επιτεύγματα του παρελθόντος ή να θεωρεί δεδομένο ότι οι θεμελιώδεις αρχές θα διατηρηθούν από μόνες τους. Όπως είπε ο πρωθυπουργός μου τον περασμένο μήνα: “Η συνεργασία μας είναι αναντικατάστατη. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε όλα όσα μας στήριξαν τα τελευταία 80 χρόνια. Αντίθετα, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτά.”»

Και ο Τραμπ επαίνεσε την ομιλία του βασιλιά, λέγοντας αργότερα το ίδιο βράδυ στους δημοσιογράφους: «Έβγαλε εξαιρετική ομιλία. Τον ζήλεψα πολύ».

