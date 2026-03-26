Νέα Υόρκη: Στο δικαστήριο σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο – Γιατί κατηγορείται

Τι υποστηρίζουν οι Αμερικανοί εισαγγελείς για τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας και τι επιδιώκουν οι δικηγόροι του

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Νέα Υόρκη: Στο δικαστήριο σήμερα ο Νικολάς Μαδούρο – Γιατί κατηγορείται
Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του αναμένεται να εμφανιστούν σήμερα στις 17:00 Ώρα Ελλάδος στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Τον περασμένο Ιανουάριο αμέσως μετά τη σύλληψή του ο Νικολάς Μαδούρο είχε δηλώσει στο δικαστήριο ότι είχε πέσει θύμα απαγωγής. Σήμερα η υπεράσπιση του Μαδούρο και η εισαγγελία αναμένεται να ανταλλάξουν επιχειρήματα σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία και το χρονοδιάγραμμα της υπόθεσης, ενώ ενδέχεται να οριστεί και η ημερομηνία για την έναρξη της δίκης.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ εμποδίζει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να καλύψει τα δικαστικά έξοδα του Νικολάς Μαδούρο και παραβιάζει τα συνταγματικά του δικαιώματα.

Οι δικηγόροι του πρώην προέδρου ζητούν από το δικαστήριο να παρέμβει και είτε να απορρίψει εντελώς την υπόθεση σε βάρος του είτε να διεξάγει ακροαματική διαδικασία για την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων.

Από την πλευρά τους οι εισαγγελείς θέλουν να απαγορεύσουν στην υπεράσπιση να μοιραστεί αποδεικτικά στοιχεία με τους άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση που δεν έχουν συλληφθεί, συμπεριλαμβανομένου του γιου του Μαδούρο και ενός εν ενεργεία υπουργού της Βενεζουέλας.

Υποστηρίζουν ότι χωρίς την έκδοση προστατευτικής διαταγής, οι μάρτυρες θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη και τα αποδεικτικά στοιχεία να καταστραφούν.

Οι κατηγορίες σε βάρος του ζεύγους Μαδούρο

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Νικολάς Μαδούρο, η σύζυγός του, ο γιος του και οι συνεργοί τους συμμετείχαν σε συνωμοσία για διακίνηση κοκαΐνης, η οποία ξεκίνησε το 1999, και συνεργάστηκαν με καρτέλ που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις από τις ΗΠΑ.

Συνολικά, τα έξι άτομα αντιμετωπίζουν τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή σε συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές, συνωμοσία για τη διακίνηση κοκαΐνης στις ΗΠΑ, καθώς και κατοχή και χρήση παράνομων όπλων – κυρίως πολυβόλων – για την εκτέλεση της φερόμενης συνωμοσίας.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι κατηγορούμενοι παρείχαν «κάλυψη έναντι των αρχών και υλικοτεχνική υποστήριξη» για αποστολές ναρκωτικών μέσω της Βενεζουέλας και γνώριζαν ότι προορίζονταν για τις ΗΠΑ.

Πριν αναλάβει την προεδρία, σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση, ο Νικολάς Μαδούρο παρείχε διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών και «διευκόλυνε τη διπλωματική κάλυψη αεροσκαφών που χρησιμοποιούσαν οι υπεύθυνοι για ξέπλυμα χρήματος προκειμένου να επαναπατρίσουν έσοδα από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2013, φέρεται να επέτρεψε στο εμπόριο ναρκωτικών να «ανθίσει προς όφελός του, προς όφελος των μελών του κυβερνώντος καθεστώτος και προς όφελος των μελών της οικογένειάς του». Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν δηλώσει αθώοι.

