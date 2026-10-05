Σε μπελάδες ο Τζόρνταν Πίκφορντ: Παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο με τη Lamborghini του

Ο Άγγλος τερματοφύλακας αγνόησε πινακίδα STOP, παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση και βρέθηκε κατηγορούμενος

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Σε μπελάδες ο Τζόρνταν Πίκφορντ: Παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο με τη Lamborghini του
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Ο τερματοφύλακας της εθνικής Αγγλίας, Τζόρνταν Πίκφορντ, παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο με δύο άλλα οχήματα, οδηγώντας απρόσεκτα τη Lamborghini Urus αξίας 200.000 λιρών, όπως κατέθεσε η αστυνομία στο δικαστήριο.

Ο 32άχρονος γκολκίπερ σταμάτησε από αστυνομικούς, αφού φέρεται να παραβίασε πινακίδα παραχώρησης προτεραιότητας, αναγκάζοντας δύο αυτοκίνητα να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Στη συνέχεια, ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύνθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη 14η Απριλίου στην κοσμοπολίτικη πόλη Νάτσφορντ του Τσέσαϊρ, στη βορειοδυτική Αγγλία και οδήγησε στην άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του για οδήγηση χωρίς τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια.

Ο Πίκφορντ, ο οποίος μετρά 336 συμμετοχές με τη φανέλα της Έβερτον και 92 παρουσίες με τα «Τρία Λιοντάρια», έχει δηλώσει ένοχος για την κατηγορία και ζήτησε να παραστεί σε ακροαματική διαδικασία προκειμένου να παρουσιάσει τους ελαφρυντικούς ισχυρισμούς του.

Ο αστυνομικός της Αστυνομίας του Τσέσαϊρ, Σεσίλ Ρικάρντο, ανέφερε ότι μόλις είχε φύγει από το αστυνομικό τμήμα όταν εντόπισε τη μπλε Lamborghini Urus του Πίκφορντ, η οποία έφερε εξατομικευμένη πινακίδα κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

«Βρισκόμουν σταματημένος στην οδό Bexton Road, στο Νάτσφορντ, περιμένοντας να ανάψει πράσινο το φανάρι. Τότε είδα μία μπλε Lamborghini Urus να κινείται στην Princess Street», ανέφερε στην κατάθεση.

«Όταν έφτασε στη διασταύρωση με την Toft Road, αγνόησε πλήρως τις γραμμές παραχώρησης προτεραιότητας και εισήλθε στην Toft Road, με αποτέλεσμα δύο οχήματα να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν τη σύγκρουση. Στη συνέχεια, η Lamborghini επιτάχυνε προς το Νάτσφορντ», προσέθεσε.

Ο αστυνομικός ανέφερε ότι ενεργοποίησε τα φώτα και τη σειρήνα του περιπολικού και άρχισε να καταδιώκει τη Lamborghini. Όπως σημείωσε, εκείνος κινείτο με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων / ώρα, ενώ το πολυτελές όχημα «εξακολουθούσε να απομακρύνεται».

«Το όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο τμήμα της Toft Road, στο Νάτσφορντ, είναι 50 χιλιόμετρα / ώρα (30 μίλια / ώρα)», τόνισε.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, ο Πίκφορντ αντιλήφθηκε το περιπολικό που τον ακολουθούσε και τελικά σταμάτησε στην άκρη του δρόμου.

Ο Πίκφορντ δήλωσε ένοχος γραπτώς μέσω της διαδικασίας Single Justice Procedure (ειδική συνθήκη έγγραφης δικαστικής εξέτασης) και ενημέρωσε το Δικαστήριο Ειρηνοδικών του Γουόρινγκτον: «Θα ήθελα να παραστώ στο δικαστήριο για να παρουσιάσω τους ελαφρυντικούς ισχυρισμούς μου».

Η υπόθεση ανεβλήθη επισήμως την περασμένη εβδομάδα και θα εκδικαστεί στο Δικαστήριο Ειρηνοδικών του Τσέστερ την 7η Δεκεμβρίου.

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