Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα: Η JTI στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ

H JTI αξιοποίησε τη ΔΕΘ για να αναδείξει το σταθερό επενδυτικό, παραγωγικό και εξαγωγικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

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Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα: Η JTI στο επίκεντρο της 90ής ΔΕΘ
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Με ένα δυναμικό πρόγραμμα θεσμικών, επιχειρηματικών και πολιτιστικών δράσεων ολοκλήρωσε η JTI την παρουσία της στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία φέτος είχε ως Τιμώμενη Χώρα την Ιαπωνία, προσδίδοντας ξεχωριστή σημασία στη συμμετοχή της εταιρείας.

Ξεχωριστή στιγμή για την JTI αποτέλεσε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο περίπτερο της εταιρείας στο Japan Pavilion. Η JTI είχε την τιμή να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό και να παρουσιάσει από κοντά την παρουσία και τις δράσεις της στη φετινή διοργάνωση.

Με ιαπωνικές καταβολές και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες παρουσίας στη χώρα, η JTI αξιοποίησε τη ΔΕΘ, έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς οικονομικού και επιχειρηματικού διαλόγου, για να αναδείξει το σταθερό επενδυτικό, παραγωγικό και εξαγωγικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία.

Ελλάδα – Ιαπωνία: Μια σχέση με ισχυρό παρόν και προοπτική

Η παρουσία της JTI ξεκίνησε την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με την εκδήλωση «An Evening at the Japanese Water Garden», στον Ιαπωνικό Κήπο του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της διπλωματικής και επιχειρηματικής κοινότητας συναντήθηκαν σε μια βραδιά αφιερωμένη στους δεσμούς Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο Πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Ito Koichi και η Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas Janine Neuhaus.

Η βραδιά πλαισιώθηκε από το έργο «The Eternal Song of the Four Heavens – Lafcadio Hearn» («Το Αέναο Τραγούδι των 4 Ουρανών»), μια όπερα σε μουσική σύνθεση του Γιώργου Βούκανου και λιμπρέτο της Έφης Παναγοπούλου, αναδεικνύοντας μέσα από μια σύγχρονη καλλιτεχνική προσέγγιση τη διαχρονική πολιτιστική σύνδεση Ελλάδας και Ιαπωνίας.

Η JTI στον διάλογο για επενδύσεις, ανάπτυξη και τεχνολογία

Η JTI είχε παράλληλα ενεργή παρουσία σε σημαντικές θεσμικές και επιχειρηματικές συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.

Η Janine Neuhaus, Γενική Διευθύντρια της JTI Hellas, συμμετείχε στο 2ο N-ΔΕΘ Forum της Ναυτεμπορικής, στο fireside chat «Japan & Greece: Building the Future Together», μαζί με τον Πρέσβη της Ιαπωνίας Ito Koichi και τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη.

Όπως τόνισε η Janine Neuhaus: «Η JTI είναι μια παγκόσμια εταιρεία με περισσότερους από 40.000 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο και έδρα τη Γενεύη. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την ιαπωνική μας κληρονομιά, στην οποία βασιζόμαστε και η οποία αντικατοπτρίζεται στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε και λειτουργούμε καθημερινά. Οι ιαπωνικές αξίες αποτελούν ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής μας λειτουργίας».

Ο Δρ. Συμεών Σιδηρόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικών Υποθέσεων & Επικοινωνίας της JTI για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, συμμετείχε στο Συνέδριο της Ημερησίας, στη συζήτηση «Η οικονομία μετά το RRF: Πόροι, επενδύσεις και προοπτικές», μαζί, μεταξύ άλλων, με τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Όπως ανέφερε: «Η JTI βρίσκεται στην Ελλάδα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Το 2018 εξαγοράσαμε την ιστορική ΣΕΚΑΠ στην ακριτική Ξάνθη, με στόχο να μετασχηματίσουμε το εργοστάσιο σε μια σύγχρονη παραγωγική μονάδα. Σήμερα, το 74% της ετήσιας παραγωγής εξάγεται σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, ενώ απασχολούμε άμεσα περισσότερους από 300 εργαζομένους στην Ελλάδα».

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