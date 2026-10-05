Κάρολαϊν Λέβιτ: Στο Fox News η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Snapshot Η Κάρολαϊν Λέβιτ θα ενταχθεί στο Fox News ως συνεργάτιδα εκπομπών από 1η Νοεμβρίου.

Η Λέβιτ παραιτήθηκε από εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου τον Αύγουστο για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Θα εμφανίζεται σε ειδησεογραφικά και προγράμματα γνώμης του Fox News, προσφέροντας την εμπειρία της από τον Λευκό Οίκο και την προεκλογική εκστρατεία Τραμπ.

Η Λέβιτ είναι η δεύτερη πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ που εντάσσεται στο Fox News, μετά την Κέιλι ΜακΕνάνι.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media σημείωσε ότι η Λέβιτ προσφέρει μια ξεχωριστή οπτική για το τρέχον πολιτικό τοπίο. Snapshot powered by AI

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα ενταχθεί από την 1η Νοεμβρίου, στο Fox News ως συνεργάτιδα εκπομπών, όπως ανακοίνωσε το κανάλι τη Δευτέρα.

Η Λέβιτ, 29 ετών, παραιτήθηκε τον Αύγουστο, αφού είχε υπηρετήσει ως επικεφαλής εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου Τραμπ.

Αναμένεται να εμφανίζεται τόσο στα ειδησεογραφικά όσο και στα προγράμματα γνώμης του Fox, σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το κανάλι.

Η εφημερίδα «The Times» ανέφερε ότι η Λέβιτ έφυγε από την Ουάσινγκτον μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της και τώρα ζει με την οικογένειά της στο Νιου Χάμσαϊρ.

Είχε δηλώσει ότι ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της, παραμένοντας όμως ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Η Λέβιτ γίνεται η δεύτερη πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ που μετακινείται στο Fox News, μετά την Κέιλι ΜακΕνάνι.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media, Σουζάν Σκοτ, δήλωσε στην εφημερίδα «Times» ότι η εμπειρία της Λέβιτ στον Λευκό Οίκο και στην προεκλογική εκστρατεία της προσφέρει μια ξεχωριστή οπτική για το τρέχον πολιτικό τοπίο.

«Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία να συνεχίσω να εμφανίζομαι στο Fox News Channel ως επίσημο μέλος της εξαιρετικής ομάδας της Fox News Media», δήλωσε η Λέβιτ.

«Ανυπομονώ να μεταφέρω τη μοναδική μου οπτική, που πηγάζει από την εμπειρία μου ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, μαζί με την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια που χαρακτήρισαν τη θητεία μου, στα εκατομμύρια των τηλεθεατών της Fox σε όλες τις πλατφόρμες της.»