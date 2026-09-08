Ιαπωνία: Ρεκόρ βροχής προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες σε σπίτια και δρόμους

Snapshot Στην Ιαπωνία εκδηλώθηκαν σφοδρές βροχοπτώσεις με 104,5 χιλιοστά βροχής σε μία ώρα στη Ναγκόγια, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.

Οι Αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση κινδύνου επιπέδου 5 για 14 πόλεις κοντά στον ποταμό Σονάι λόγω επικίνδυνων πλημμυρών.

Το μετρό έκλεισε και πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν στους νομούς Αΐτσι και Γκίφου, προκαλώντας εγκλωβισμούς επιβατών και δυσκολίες στη μετακίνηση.

Οι κάτοικοι σε περιοχές Τσίκουσα, Μοριγιάμα και Μέιτο προειδοποιήθηκαν να αποφεύγουν υπόγειους χώρους λόγω κινδύνου εισροής νερού.

Οι Αρχές συνέστησαν στους πολίτες να μετακινηθούν σε ψηλότερες και ασφαλέστερες περιοχές για προστασία από τις πλημμύρες. Snapshot powered by AI

Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρές πλημμύρες σημειώθηκαν σήμερα Τρίτη στην Ιαπωνία, με τις Αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στις περιοχές κοντά στον ποταμό Σονάι, στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι στη Ναγκόγια καταγράφηκαν 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα, έως τις 16:53 (τοπική ώρα), ποσότητα που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τη χώρα.

Το μετρό έκλεισε, με τους επιβάτες να εγκλωβίζονται στους σταθμούς και οι δρόμοι να πλημμυρίζουν σε ορισμένες περιοχές των νομών Αΐτσι και Γκίφου. Η προειδοποίηση εκδόθηκε για 14 πόλεις και κωμοπόλεις που βρίσκονται σε αυτούς τους νομούς, καθώς η σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε άνοδο στη στάθμη των νερών του ποταμού που διασχίζει τους δύο νομούς.

«Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας μεταβαίνοντας σε υψηλότερο έδαφος που είναι λιγότερο επιρρεπές σε πλημμύρες», δήλωσε ο Τακούγια Χοσόμι, επικεφαλής μετεωρολόγος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Σε τμήματα των δήμων Τσίκουσα, Μοριγιάμα και Μέιτο, οι κάτοικοι προειδοποιήθηκαν να μην παραμένουν σε υπόγειους χώρους, καθώς τα αποχετευτικά συστήματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη συνεχή βροχή και υπάρχει κίνδυνος εισροής νερού σε υπόγειες διαβάσεις, υπόγειες εμπορικές στοές και υπόγειους χώρους στάθμευσης.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αυτοκίνητα να κινούνται σε δρόμους της πόλης, με τη στάθμη του νερού να φτάνει μέχρι τις πόρτες τους.

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