Θεσσαλονίκη: Ισχυρό μπουρίνι έφερε πλημμύρες και προβλήματα - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια
Ισχυρό μπουρίνι με έντονες βροχοπτώσεις και κεραυνούς έπληξε τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τετάρτης
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- Οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.
- Οι πλημμύρες δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.
- Ο καιρός παραμένει άστατος και τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το απόγευμα.
Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το βράδυ της Τετάρτης τη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.
Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε ως αποτέλεσμα κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουν, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.
Άστατος παραμένει ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις απογευματινές ώρες.
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