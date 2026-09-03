Θεσσαλονίκη: Ισχυρό μπουρίνι έφερε πλημμύρες και προβλήματα - Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια

Snapshot Οι μεγάλες ποσότητες νερού προκάλεσαν πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Οι πλημμύρες δυσκόλεψαν την κυκλοφορία και προκάλεσαν σημαντικές καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Ο καιρός παραμένει άστατος και τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα έως το απόγευμα. Snapshot powered by AI

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το βράδυ της Τετάρτης τη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα να προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε αρκετά σημεία της πόλης.

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Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα είχε ως αποτέλεσμα κεντρικοί δρόμοι να πλημμυρίσουν, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας σημαντικές καθυστερήσεις για τους οδηγούς.

Άστατος παραμένει ο καιρός και σήμερα στη Θεσσαλονίκη, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

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