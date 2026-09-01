Καιρός: Με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβρης

Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

Ελένη Ευστρατίου

Καιρός: Με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβρης
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά.
  • Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, με θερμοκρασίες που δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή.
  • Η θερμοκρασία στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών, ενώ στα νησιά θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου.
  • Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Snapshot powered by AI

Με υψηλές θερμοκρασίες, ήπια μελτέμια και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Ποιοι θα δουν περισσότερα λεφτά στην τσέπη - Η λίστα των κερδισμένων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ύμνουσε» την οικογένεια και τον ρόλο της μάνας ο 43χρονος - Οι φωτογραφίες με βρέφος το 2021 που εξετάζουν οι αρχές

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου

05:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβρης

05:21ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για τη δολοφονία Tupac ο Ντουέιν Ντέιβις μετά από 30 χρόνια

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Μπακαΐ: «Η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά για αυτονομία ενώ απλώς εκτελεί εντολές της Ουάσινγκτον»

04:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε ο υπουργός Στρατού, Νταν Ντρίσκολ λόγω εντάσεων με τον Χέγκσεθ

04:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Παρατείνει την αναστολή Σένγκεν με την Ισπανία για ακόμα δύο εβδομάδες

04:02ΕΛΛΑΔΑ

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από τρία άγνωστα βλήματα ανατολικά του Ομάν

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

03:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

02:47ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ανώτατο Δικαστήριο εγκρίνει το έργο Τραμπ για την κατασκευή αίθουσας δεξιώσεων

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός μετά τις ξαφνικές πλημμύρες - 14 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

01:24ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επαναλειτούργησε η πρεσβεία της Δανίας μετά από 14 χρόνια διακοπής των διπλωματικών σχέσεων

01:05ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Απέκλεισε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου κατά του Ιράν απαντώντας σε δημοσιογράφο

00:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

G20: Συνάντηση υπουργών Οικονομικών στις ΗΠΑ – Οι κυρώσεις στο Ιράν πρώτο θέμα της αμερικανικής ατζέντας

00:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Κλείσιμο με πτώση στους δείκτες σε έναν συνολικά θετικό μήνα

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:59ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Κρήτη για Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός, λιποθυμία και κρίση πανικού

17:55ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου: Από τη ζέστη, στην αστάθεια με μπόρες και καταιγίδες – Ο καιρός έως την Κυριακή

22:44ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Μαρία: Το ξεχωριστό δώρο των αδελφών της για τα 80ά γενέθλια

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικά ΜΜΕ: Τα σχέδια της Άγκυρας για πώληση όπλων στο Κίεβο αποκαλύφθηκαν κατά λάθος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

09:37LIFESTYLE

Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Μας έσωσε η Παναγία η Τσαμπίκα»

16:23WHAT THE FACT

Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

05:21ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος για τη δολοφονία Tupac ο Ντουέιν Ντέιβις μετά από 30 χρόνια

21:14ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα»: Τι απαντά ο δικηγόρος του Μουγκοπέτρου, για τη σύλληψη του μουσικού υπό την επήρεια αλκοόλ και την επίθεση σε δημοσιογράφους

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Viral το πράσινο σπίτι που έμεινε άθικτο παρά τις σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ - Πώς άντεξε

03:37ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Γυναίκα μαχαίρωσε δύο άτομα στην Times Square - Νεκρή η ίδια και το ένα θύμα - Σκληρό βίντεο

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα πριν αφήσει την τελευταία της πνοή πριν από 29 χρόνια

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ποιος δε θα αντιδρούσε;» Τι λέει η νονά του 41χρονου που σκότωσε τη διασώστρια

02:12ΥΓΕΙΑ

Υγεία: Ξεκινά σήμερα 1η Σεπτεμβρίου η ψηφιακή συνταγογράφηση ενδοσοκομειακής φαρμακευτικής αγωγής – Η ανάρτηση Γεωργιάδη

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στο μικροσκόπιο το προφίλ του 43χρονου - Έφτιαχνε εικόνες του με AI σαν μποξέρ, τράπερ και γκάνγκστερ

21:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Εθνική πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία στην παράταση με βραδιά καριέρας από Μήτογλου και Ντόρσεϊ

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Ύμνουσε» την οικογένεια και τον ρόλο της μάνας ο 43χρονος - Οι φωτογραφίες με βρέφος το 2021 που εξετάζουν οι αρχές

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει η θερμοκρασία - Ανάλυση Κολυδά και οι τάσεις των ensemble προγνώσεων

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ