Καιρός: Με θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβρης

Snapshot Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά και θερμοκρασίες έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ στα δυτικά και βόρειοι 4 με 6 μποφόρ στα ανατολικά.

Στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα βόρεια, με θερμοκρασίες που δεν θα παρουσιάσουν αξιόλογη μεταβολή.

Η θερμοκρασία στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 34 και 36 βαθμών, ενώ στα νησιά θα φτάσει έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Snapshot powered by AI

Με υψηλές θερμοκρασίες, ήπια μελτέμια και βροχές στα βόρεια ορεινά ξεκινά ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με το δελτίο καιρού της ΕΜΥ.

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 και στη νότια Κρήτη τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι τη νύχτα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης