Εντυπωσιακή εναλλαγή νεφώσεων και καθαρού ουρανού από τη Σκύρος έως τις Κυκλάδες

Snapshot Η δορυφορική εικόνα δείχνει εναλλαγές νεφώσεων και καθαρού ουρανού από τη Σκύρο έως τις Βόρειες Κυκλάδες.

Οι νεφώσεις οφείλονται σε ορογραφική επίδραση, δηλαδή στην αλληλεπίδραση του ανέμου με το νησιωτικό ανάγλυφο.

Ο αέρας που αναγκάζεται να κινηθεί ανοδικά σχηματίζει σύννεφα, ενώ οι καθοδικές κινήσεις προκαλούν θέρμανση και ξήρανση, οδηγώντας σε διάλυση νέφωσης.

Η εικόνα λήφθηκε από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus στις 29 Αυγούστου 2026. Snapshot powered by AI

Στην δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης που δημοσιοποίησε το meteo.gr, διακρίνονται χαρακτηριστικές νεφικές ζώνες, οι οποίες εναλλάσσονται με επιμέρους περιοχές καθαρού ουρανού και εκτείνονται από τη Σκύρο έως τα νησιά των Βόρειων Κυκλάδων.

Η διάταξή τους σε επαναλαμβανόμενους σχηματισμούς, κυρίως στην υπήνεμη πλευρά νησιών με έντονο ανάγλυφο, όπως η Σκύρος, η Άνδρος και η Τήνος υποδηλώνει ότι πιθανόν πρόκειται για νεφώσεις ορογραφικής επίδρασης.

Ο σχηματισμός τους οφείλεται κυρίως στην αλληλεπίδραση της ροής του ανέμου με το νησιωτικό ανάγλυφο. Όταν ο αέρας εξαναγκάζεται να κινηθεί ανοδικά ή γύρω από ορεινά εμπόδια, μπορεί να οδηγηθεί σε συμπύκνωση και σχηματισμό νεφών, ενώ στις καθοδικές φάσεις ο αέρας θερμαίνεται και ξηραίνεται, με αποτέλεσμα τη διάλυση ή την απουσία νέφωσης. Έτσι εξηγείται η εναλλαγή καθαρών και νεφοσκεπή ζωνών πάνω από τη θάλασσα.

Η δορυφορική εικόνα, η οποία αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου 2026, κατά το πέρασμα του δορυφόρου πάνω από την Ελλάδα.