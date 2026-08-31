Καιρός: Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό - Έρχονται μπουρίνια και καταιγίδες

Snapshot Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενταθεί στη χώρα, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και δυνατούς ανέμους σε πολλές περιοχές.

Οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, φτάνοντας έως 36-38 βαθμούς Κελσίου στη δυτική και ηπειρωτική Ελλάδα και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα μελτέμια θα ενισχυθούν προς την Παρασκευή και το Σάββατο, επηρεάζοντας κυρίως τα νησιά του Αιγαίου.

Οι πιο έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες αναμένονται την Τετάρτη και ιδιαίτερα την Πέμπτη, με έμφαση στον ηπειρωτικό κορμό και το δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Τα φαινόμενα θα είναι βραχείας διάρκειας αλλά ενδεχομένως έντονα, με κίνδυνο προβλημάτων από κεραυνούς και χαλάζι, ειδικά σε εσωτερικές ηπειρωτικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας καθώς η ατμοσφαιρική αστάθεια θα ενταθεί, προκαλώντας ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και δυνατούς ανέμους σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστεί η αντιπαράθεση ανάμεσα στις υψηλές θερμοκρασίες και τους βοριάδες, που κυρίως θα επηρεάσουν το Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν αυξημένες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στη δυτική και ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36-38 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, τα μελτέμια θα ενισχυθούν προς την Παρασκευή και το Σάββατο, επηρεάζοντας κυρίως τανησιά του Αιγαίου.

Η ατμοσφαιρική αστάθεια θα εκδηλωθεί κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με τις πιο έντονες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις να αναμένονται την Τετάρτη και ιδίως την Πέμπτη. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας, καθώς και στο δυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Αργά το μεσημέρι και το απόγευμα της Πέμπτης, μπόρες και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντρική και δυτική Στερεά Ελλάδα, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, όσο πιο εσωτερικά βρίσκονται οι περιοχές στον ηπειρωτικό κορμό, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες. Παρότι τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν βραχεία διάρκεια, τοπικά μπορεί να παρουσιάσουν έντονο χαρακτήρα, με κίνδυνο προβλημάτων από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις.

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