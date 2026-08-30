Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

Ο καιρός σήμερα, διατηρεί το καλοκαιρινό σκηνικό με υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, ενώ στα δυτικά οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Ο υδράργυρος ξεπερνά και πάλι τους 35 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, φτάνοντας τοπικά στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται έως και τα 7 μποφόρ. Στα ηπειρωτικά δεν λείπουν οι πρόσκαιρες νεφώσεις και οι τοπικοί όμβροι, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο στα νοτιοανατολικά. Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά φτάνει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Αιγαίου οι μέγιστες τιμές κυμαίνονται στους 31 με 32 βαθμούς, την ώρα που στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη φτάνουν τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Οι άνεμοι στα δυτικά πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά επικρατούν βόρειες διευθύνσεις με 4 έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο φτάνουν τα 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα αγγίζουν τα 7 μποφόρ. Νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά ήταν κατά τόπους περιορισμένη.

Πού εκδηλώνονται όμβροι και καταιγίδες

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες εκδηλώνονται κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21 έως 34 με 35 βαθμούς, καταγράφοντας χαμηλότερες ελάχιστες στη δυτική Μακεδονία και χαμηλότερες μέγιστες στη Θράκη.

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινές νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία φτάνει τους 36 και κατά τόπους τους 37 βαθμούς. Σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο ο ουρανός παραμένει κυρίως καθαρός, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά τις απογευματινές ώρες και μέγιστη τιμή κοντά στους 36 βαθμούς.

Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιά

Στην Αττική ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη επικρατεί επίσης ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις, με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 33 βαθμούς.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός παραμένει αίθριος, όμως οι βοριάδες πνέουν με ένταση 4 έως 6 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά και νότια φτάνουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία φτάνει τους 31 με 32 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς. Αντίστοιχο είναι το σκηνικό στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, με ισχυρούς βόρειους ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια πελάγη και μέγιστες τιμές έως τους 35 βαθμούς.

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