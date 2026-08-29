Καιρός – Αρναούτογλου: Μπόρες και καταιγίδες απόψε, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Snapshot Απόψε προβλέπονται σύντομες μπόρες και τοπικές καταιγίδες, αρχικά στα βόρεια και μετά σε άλλες περιοχές.

Τα φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν έως λίγο πριν ή μετά τα μεσάνυχτα και δεν θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Κατά τη διάρκεια των βροχών, είναι πιθανή πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων.

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου επισημαίνει τις περιοχές με τη μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης των φαινομένων μέσω ειδικού χάρτη. Snapshot powered by AI

Για ένα σύντομο πέρασμα από μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της αποψινής βραδιάς (29/08) προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου.

Ο κ. Αρναούτογλου επισημαίνει τις περιοχές που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν από τα πρόσκαιρα φαινόμενα. Όπως αναφέρει, αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια να κινηθούν προς τα υπόλοιπα τμήματα.

Σύμφωνα με εκείνον, το πέρασμα των φαινομένων θα είναι σύντομο, με τις μπόρες ή τις τοπικές καταιγίδες να εκδηλώνονται από το βράδυ και να επηρεάζουν σταδιακά περισσότερες περιοχές.

Η δραστηριότητα αναμένεται να διαρκέσει περίπου έως λίγο πριν ή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς να πρόκειται για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας.

Κατά τη διάρκεια των φαινομένων, δεν αποκλείεται να σημειωθεί πρόσκαιρη ενίσχυση των ανέμων. Ο Σάκης Αρναούτογλου συνοδεύει την ανάρτηση με χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι περιοχές που έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα να επηρεαστούν από το σύντομο πέρασμα μπόρας ή τοπικής καταιγίδας.