Γερμανία: Μείωση φόρων στα καύσιμα μέχρι το τέλος του έτους - Πακέτο €2,5 δισ

Έκτακτο πακέτο παρέμβασης στην αγορά καυσίμων ανακοίνωσε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση, μειώνοντας τον ενεργειακό φόρο στη βενζίνη και στο ντίζελ από την 1η Οκτωβρίου και δρομολογώντας την επιβολή πλαφόν από το 2027.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους ο ενεργειακός φόρος μειώνεται κατά 14 λεπτά ανά λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση στην αντλία διαμορφώνεται περίπου στα 17 λεπτά το λίτρο, δίνοντας ανάσα σε οδηγούς και επιχειρήσεις που πιέζονται από το νέο κύμα ακρίβειας που πυροδοτούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η συνολική δημοσιονομική ελάφρυνση υπολογίζεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με τα ομόσπονδα κρατίδια να συνεισφέρουν το 1,25 δισεκατομμύριο μέσω σταθερού ποσού ΦΠΑ.

Το Βερολίνο επισήμανε ότι η απόφαση στηρίχθηκε στα δεδομένα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Καρτέλ και της ανεξάρτητης Επιτροπής Μονοπωλίων. Οι δύο αρχές διαπίστωσαν ότι η αντίστοιχη φορολογική έκπτωση που είχε εφαρμοστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο πέρασε σχεδόν ολοκληρωτικά στους καταναλωτές, περιορίζοντας αποτελεσματικά τις ανατιμήσεις.

Πλαφόν στα πρότυπα Βελγίου και ενισχύσεις με εισοδηματικά κριτήρια

«Όποιος βασίζεται καθημερινά στο αυτοκίνητό του φτάνει πλέον στα όριά του», τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, υπεραμυνόμενος της ταχύτητας με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο σε μια περίοδο πιεσμένων προϋπολογισμών. Την ίδια ώρα, η γερμανική κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής της, ανοίγοντας άμεσα κύκλο διαβουλεύσεων με τη βιομηχανία πετρελαίου. Στόχος είναι να θεσπιστεί προσωρινό ανώτατο όριο τιμών το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2027, στα πρότυπα των ρυθμίσεων που διατηρούν το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, προκειμένου να θωρακιστεί ο εφοδιασμός και να μπλοκαριστούν φαινόμενα κερδοσκοπίας.