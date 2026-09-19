ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 104,24 μονάδων (+0,40%), στις 26.522,54 μονάδες.

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ΗΠΑ: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση για το χρηματιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, ενώ οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασαν το 5%.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 95,40 μονάδων (-0,18%), στις 51.682,64 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 104,24 μονάδων (+0,40%), στις 26.522,54 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,74 μονάδων (+0,17%), στις 7.650,50 μονάδες.

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