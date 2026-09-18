Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Άνοδος 1,7% για τον Nasdaq

Η υποχώρηση του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων έδωσε ώθηση στις μετοχές, μία ημέρα μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.

Γιάννης Φιλιππάκος

Wall Street: Ισχυρή ανάκαμψη με οδηγό την τεχνολογία – Άνοδος 1,7% για τον Nasdaq
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  • Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου και των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε τις μετοχές στη Wall Street μετά την αύξηση των επιτοκίων από τη Fed.
  • Ο τεχνολογικός κλάδος ηγήθηκε της ανόδου στον S&P 500, με θετική επίδοση και στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών.
  • Οι τιμές του αργού πετρελαίου υποχώρησαν σε χαμηλό μιας εβδομάδας, μειώνοντας τις ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια.
  • Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων μειώθηκαν, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στην αγορά, ενώ η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.
  • Οι βασικοί δείκτες έκλεισαν με θετικά πρόσημα: Dow Jones +0,62%, S&P 500 +1,14%, Nasdaq +1,69%.
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Με ισχυρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και η πτώση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων βοήθησαν την αγορά να αφήσει πίσω της την αρχική νευρικότητα που προκάλεσε η πρώτη αύξηση επιτοκίων από τη Federal Reserve εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια.

Η τεχνολογία βρέθηκε στο επίκεντρο της ανόδου, με τον κλάδο να ηγείται των κερδών στον S&P 500, ενώ θετικά κινήθηκαν και οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών. Την ίδια ώρα, οι τιμές του αργού υποχώρησαν σε χαμηλό μιας εβδομάδας, περιορίζοντας προσωρινά τις ανησυχίες για νέες πληθωριστικές πιέσεις από την ενέργεια.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων κινήθηκαν επίσης χαμηλότερα, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στην αγορά, ενώ τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας έδειξαν ότι η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή.

Οι δείκτες

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 317,95 μονάδες ή 0,62%, κλείνοντας στις 51.779,85 μονάδες.

Ο S&P 500 κέρδισε 85,93 μονάδες ή 1,14% και διαμορφώθηκε στις 7.637,74 μονάδες.

Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 439,87 μονάδων ή 1,69%, στις 26.418,30 μονάδες.

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