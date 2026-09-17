«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ»: Συγκινεί ο Γιώργος Χρανιώτης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η συγκινητική εξομολόγηση του ηθοποιού για την γνωριμία και τη φιλική σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ανθή Κουρεντζή

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ»: Συγκινεί ο Γιώργος Χρανιώτης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
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  • Ο Γιώργος Χρανιώτης εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που έφυγε σε ηλικία 54 ετών.
  • Στην ανάρτησή του, μοιράστηκε προσωπικές στιγμές και τη φιλική σχέση που είχαν, αναπολώντας τις κοινές τους εμπειρίες και συναντήσεις.
  • Αναφέρθηκε σε περιόδους που είχαν απομακρυνθεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά πάντα διατηρούσαν ζεστές αναμνήσεις και αμοιβαία αγάπη.
  • Ο Χρανιώτης τόνισε την επιθυμία του να ξαναβρούν την παλιά τους σχέση και να ξαναχορέψουν μαζί, εκφράζοντας έναν συναισθηματικό αποχαιρετισμό.
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Προσωπικές στιγμές από τη γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη μοιράστηκε σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram ο Γιώργος Χρανιώτης, λίγες ημέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή σε ηλικία 54 ετών την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τον αποχαιρετήσει.

«Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που βγαίναμε έξω και τα πίναμε και μου ‘λεγες και σου ‘λεγα. Τότε που σου μίλαγα για τον σουρεαλισμό και μου απαντούσες ότι δεν τα πολύ καταλαβαίνεις όλα αυτά. Αλλά τα καταλάβαινες. Που με σκέπασες με μια κουβέρτα και με φίλησες στο μέτωπο, τότε που χα γίνει κόκκαλο. Κι έφυγες. Κύριος. Μάγκας. Ωραιος. Τότε που ήμασταν με τον Βασιλόπουλο και χορεύαμε σαν δαιμονισμένοι. Δαιμονισμένοι άγγελοι.

Θέλω να γυρίσω στα παλιά Τζωρτζ. Τότε που σ’ έλεγα Τζωρτζ και μ’ έλεγες Τζωρτζ. Που μου ‘λεγες αργότερα για τις αποτοξινώσεις σου, όταν σ’ έβλεπα στο ιατρείο της φίλης σου της Κατερίνας της Μουστάκα, που πήγαινα και ‘γω για ανατάξεις.

Μετά χαθήκαμε λίγο. Δουλεύαμε πολύ κι οι δυο, αλλά όταν ανταμώναμε, ανοίγαμε εύκολα τις αγκαλιές μας, για να χορτάσουμε.

Μπουζούκια που ‘χα έρθει να σε δω κανα δυο φορές (το ξέρες ότι δεν ήμουν πολύ fan, αλλά ήμουν δικός σου fan), Rokky horror picture show στο θέατρο που κρατούσες τον ρόλο του αφηγητή (τι καλός που ήσουν ρε μάγκα μου) στην Κύπρο που ‘χα γυρίσματα και πήγα μόνος μου να σε δω να τραγουδάς, να σε δω μετά στα καμαρίνια (άλλη ωραία αγκαλιά ) και μετά στο Yfsf που ήσουν κριτική επιτροπή.

Και μετά έγινα πατέρας και χαθήκαμε εντελώς. Και ‘γω και συ. Θα ξανανταμωσουμε Τζωρτζ. Και θα ξανά χορέψουμε. Adios amigo», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Χρανιώτης το βράδυ της Πέμπτης (17/9).

https://www.instagram.com/p/DdZSPj8qfWG/

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