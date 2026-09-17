Μητσοτάκης στο Ellinikon Sports Park: Μία πτυχή του οράματος για την Αττική των επόμενων δεκαετιών

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε ομιλία στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.

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Μητσοτάκης στο Ellinikon Sports Park: Μία πτυχή του οράματος για την Αττική των επόμενων δεκαετιών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τη σημασία του Ellinikon Sports Park ανέδειξε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της ομιλίας στα εγκαίνια του έργου. Όπως είπε, είναι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που κόβει σήμερα κορδέλα σε ενα έργο που ανήκει στους κατοίκους της Αττικής.

«Διασχίζοντας την παραλιακή, το Ελληνικό αποκτά ήδη νέα μορφή και ακόμη και οι πιο δύσπιστοι μπορούν πλέον να διαπιστώσουν ότι δεν δημιουργείται μια «περίκλειστη πόλη» για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν, αλλά ένας ανοιχτός και φιλόξενος προορισμός για όλους τους πολίτες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην ΕΡΤ.

Χαρακτήρισε το έργο ένα σημαντικό πνεύμονα για καλύτερη πραγματικότητα και ένα εφαλτήριο για περισσότερες νίκες στους στίβους και στα γυμναστήρια.

Σήμερα είνα μια σπουδαία μέρα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και προέταξε τρία άυλα πλεονεκτήματα: Σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια.

Υπογράμμισε ότι το έργο αυτό σηματοδοτεί την επικράτηση του αύριο στο χθες.

Επισήμανε πως το Sports Park είνα μόνη η αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας, καθώς η Lamda Development έχει αναλάβει την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών, με έργα όπως η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ και η αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα που κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας των πολλών, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων.

Όπως ανέφερε, ο αθλητισμός αποτελεί το ιδανικό αντίδοτο στην υπερβολική χρήση των οθονών, προσφέροντας ευκαιρίες για δημιουργία φιλιών, κοινωνικοποίηση και καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας.

«Η επένδυση στον αθλητισμό είναι μια βαθιά κοινωνική επένδυση», επισήμανε, προσθέτοντας ότι το έργο που παραδίδεται σήμερα αποτυπώνει μία μόνο από τις πολλές πτυχές του οράματος για την Αττική των επόμενων δεκαετιών.

Αναφέρθηκε στην επέκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, στη μεγάλη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, καθώς και στο έργο του ΑΕΝΑΟΝ, το οποίο θα προσθέσει νέους χώρους πρασίνου και αναψυχής, επιτρέποντας στην πόλη να επανασυνδεθεί με τη θάλασσα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την αναγέννηση του Τατοΐου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού στα βόρεια, για τη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, για το Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για την επικείμενη ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν ουσιαστικά την εικόνα και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως μια σημαντική, εκτεταμένη και καλά σχεδιασμένη πολιτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις. Όπως είπε, πρόκειται για μεγάλα έργα που δεν μένουν στα λόγια, αλλά εξελίσσονται σε καταλύτες ανάπτυξης και σε απτές αποδείξεις της προόδου της χώρας.

«Αντλούμε δύναμη από κάθε υπόσχεση που υλοποιείται», ανέφερε καταληκτικά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση πίστεψε στο έργο του Ελληνικού ακόμη και όταν τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα. Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιδιαίτερα σημαντική, τονίζοντας ότι το έργο ανήκει στους χιλιάδες πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το απολαύσουν, ενώ συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

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