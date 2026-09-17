Ενόχληση Κουμουνδούρου για όσα δήλωσε η Γεροβασιλη στο Newsbomb - Σφοδρή επίθεση και σε Τσίπρα 

Snapshot Η Όλγα Γεροβασίλη εξέφρασε δημόσια στήριξη στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ, ενώ παραμένει βουλευτής Άρτας.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τη Γεροβασίλη και άλλους ανεξαρτητοποιημένους βουλευτές για οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος και για μη παράδοση των εδρών τους.

Η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι η συμμετοχή ανεξαρτήτων βουλευτών στην ΕΛΑΣ χωρίς όρους θα καθιστούσε τον Αλέξη Τσίπρα ενορχηστρωτή των εντάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ.

Ζητείται από τους ανεξάρτητους βουλευτές να παραιτηθούν από τις έδρες τους για λόγους αξιοπρέπειας και ευθύνης απέναντι στους ψηφοφόρους.

Η Γεροβασίλη αποκλείει συνεργασία της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία και αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, ανάλογα με τους εκλογικούς συσχετισμούς. Snapshot powered by AI

Έντονη αναστάτωση προκάλεσαν στην Κουμουνδούρου οι δηλώσεις της Όλγας Γεροβασίλη στο Newsbomb και την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη, με κύκλους της συλλογικής ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση εναντίον της ανεξάρτητης βουλευτή Άρτας, αλλά και να στρέφουν τα πυρά τους προς τον Αλέξη Τσίπρα και τους βουλευτές που αποχώρησαν από το κόμμα.

Αφορμή αποτέλεσε η σαφής τοποθέτηση της Όλγας Γεροβασίλη υπέρ του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ίδια δήλωσε ότι «βλέπω τον εαυτό μου μέσα στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ.», ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά ότι δεν βλέπει για τον εαυτό της άλλη κομματική στέγη, αν και σημείωσε ότι εκκρεμεί σχετική συζήτηση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Η αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Κύκλοι της συλλογικής ηγεσίας υποστηρίζουν ότι η δήλωση Γεροβασίλη «επιβεβαιώνει την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας και της ομάδας ανεξαρτητοποιηθέντων βουλευτών».

Οι ίδιοι κύκλοι υπενθυμίζουν ότι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν δεν παρέδωσαν τις έδρες τους, παρά τη σχετική δέσμευση που, σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, είχαν αναλάβει προεκλογικά. Ειδικά για την Όλγα Γεροβασίλη, οι ίδιοι κύκλοι αναφέρουν ότι «στέρησε την αντιπροεδρία της Βουλής από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και μέχρι σήμερα δεν έχει παραδώσει την έδρα της».

Ακόμη πιο αιχμηρή είναι η αναφορά στον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως σημειώνουν, οποιαδήποτε ένταξη ανεξάρτητων βουλευτών στην ΕΛΑΣ χωρίς να τηρηθούν οι όροι που έχει θέσει ο πρόεδρος του νέου κόμματος «θα έθετε αυτομάτως τον πρώην Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ρόλο ενορχηστρωτή» των κινήσεων που, κατά την εκτίμησή τους, είχαν προηγηθεί της εσωκομματικής σύγκρουσης του περασμένου Ιουλίου.

«Ας αναλάβουν όλες και όλοι την ευθύνη τους έναντι των ψηφοφόρων τους και της Αριστεράς», αναφέρουν χαρακτηριστικά και καλούν ευθέως τους ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές να εγκαταλείψουν τις έδρες τους. «Ας παραιτηθούν επιτέλους. Όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για την αξιοπρέπειά τους. Τα σχέδιά τους απέτυχαν», καταλήγει η άτυπη ενημέρωση.

Τι είπε η Γεροβασίλη

Η Όλγα Γεροβασίλη, πάντως, στη συνέντευξή της δεν άφησε πολλά περιθώρια παρερμηνείας για την πολιτική κατεύθυνση που επιλέγει. Δήλωσε ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και αναφέρθηκε στη μακρά πολιτική σχέση και συμπόρευσή τους, ενώ χαρακτήρισε θετικά το πρόγραμμα που παρουσίασε η ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη.

Το μοναδικό ζήτημα που εμφανίζεται να παραμένει ανοιχτό αφορά τη βουλευτική της ιδιότητα. Σύμφωνα με όσα είπε στο Newsbomb, εκκρεμεί συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα, η οποία συνδέεται και με το γεγονός ότι παραμένει βουλευτής Άρτας. Η ίδια έθεσε επίσης την παράμετρο ότι ενδεχόμενη παραίτησή της θα είχε ως αποτέλεσμα η εκλογική περιφέρεια της Άρτας να μείνει με έναν μόνο βουλευτή.

Παράλληλα, αναφερόμενη στις μετεκλογικές συνεργασίες, απέκλεισε συνεργασία της ΕΛΑΣ με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ για το ΠΑΣΟΚ άφησε ανοιχτή τη σχετική συζήτηση, συνδέοντάς την με τους εκλογικούς συσχετισμούς και με το ποιο κόμμα θα βρίσκεται στην πρώτη και ποιο στη δεύτερη θέση.

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