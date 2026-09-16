«Βλέπω τον εαυτό μου μέσα στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ»: Η Όλγα Γεροβασίλη στο Meeting Point

Η ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη, στο Meeting Point με την Όλγα Τρέμη  

Όλγα Τρέμη

«Βλέπω τον εαυτό μου μέσα στο σχέδιο της ΕΛ.Α.Σ»: Η Όλγα Γεροβασίλη στο Meeting Point
MEETING POINT
5'
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Ξεκαθαρίζοντας ότι άλλη κομματική στέγη πέραν της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δεν μπορεί να υπάρξει για τον εαυτό της, η ανεξάρτητη βουλευτής Όλγα Γεροβασίλη, προαναγγέλλει την ένταξή της στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή Meeting Point του Newsbomb, η κυρία Γεροβασίλη λέει ότι βλέπει τον εαυτό της μέσα στο σχέδιο το οποίο παρουσιάζει η ΕΛ.Α.Σ, εκκρεμεί όμως μία συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η συζήτηση αυτή συνδέεται και με το γεγονός ότι διατηρεί τη βουλευτική της ιδιότητα. Μία ενδεχόμενη παραίτησή της από τη βουλευτική έδρα περιπλέκει και το γεγονός ότι η Άρτα θα μείνει μόνο με έναν βουλευτή.

Δείτε την εκπομπή Meeting Point με την Όλγα Τρέμη και καλεσμένη την Όλγα Γεροβασίλη:

Για την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, η Όλγα Γεροβασίλη υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα «συνεκτικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με όρους οραματικούς, αλλά ταυτοχρόνως ρεαλιστικούς, ώστε η πλειοψηφία των πολιτών, να δει τον εαυτό της να χωράει μέσα σε αυτό». Επίσης, το πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. «διαπνέεται από μια λαϊκή ανάγκη, ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας, άλλη πολιτική. Ο κόσμος ψάχνει έντιμο πρωθυπουργό, έντιμη διοίκηση. Βεβαίως, τα τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά καθορίζουν, ωστόσο έλλειμμα έχουμε -και δεν είναι μόνο ελληνικό έλλειμμα- σε ηγέτες που συναισθάνονται και διατηρούν αυτή την ικανότητα, ακόμα κι αν περνούν δύσκολα. Κατά την άποψή μου, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας εξ αυτών».

Στηρίζω το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, τονίζει η κυρία Γεροβασίλη και δηλώνει: «Δεν αρνούμαι τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα, συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια τώρα, είμαι εκλεγμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα από τον Μάιο του 2012, έχω περάσει από τρεις υπουργικές θέσεις, σε εύκολα και σε δύσκολα. Όλοι δοκιμαστήκαμε, όλοι έχουμε κριθεί για την πορεία μας -και έχουμε αυτοκριθεί κιόλας. Εξακολουθώ, σήμερα, να βλέπω τον εαυτό μου, την πολιτική μου αντίληψη μέσα στο σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της ΕΛ.Α.Σ. Τα παρακάτω, θα τα δούμε. Στηρίζω λοιπόν αυτό το εγχείρημα» και προσθέτει:

«Άλλη κομματική στέγη προφανώς δεν υπάρχει, αλλά και εδώ είναι μία συζήτηση η οποία εκκρεμεί. Τα βήματα πρέπει να γίνονται σωστά και στην ώρα τους».

Για τις θυρίδες και το επίδομα ανεργίας

Σε έλλειψη εμπειρίας από ανθρώπους που τώρα εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό, αποδίδει τον τρόπο που διατυπώθηκε η δήλωση του τομεάρχη Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ, Γιώργου Παππά, σχετικά με το «άνοιγμα» θυρίδων. «Αυτό δεν είναι για εμένα κύριο πρόβλημα. Προφανώς, γνωρίζω ποια είναι η επίπτωση. Έχω υπηρετήσει και το ρόλο της κυβερνητικής εκπροσώπου και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ερμηνεύσεις κάτι ή να αναμορφώσεις μία προηγούμενη τοποθέτησή σου. Ωστόσο, αυτό δεν είναι η ουσία» αναφέρει. «Είναι διαφορετικό πράγμα να κάνεις ένα λάθος, μια αστοχία, και διαφορετικό να έχει προθέσεις» προσθέτει.

Ως προς τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, σχετικά με το επίδομα ανεργίας, η Όλγα Γεροβασίλη, επισημαίνει ότι όταν η ίδια ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, δεν εξέφρασε ποτέ προσωπικές απόψεις.«Εδώ δεν πρόκειται για μία λάθος διατύπωση, εδώ είναι μία θέση, που διατυπώθηκε μεν ως προσωπική άποψη». Όμως, στη συνέχεια «είδαμε να βγαίνουν και άλλοι υπουργοί και να υπερθεματίζουν αυτής της συζήτησης. Αυτό σημαίνει, κατά την άποψή μου, ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα για την αναδιαμόρφωση των επιδομάτων ανεργίας».

Για την αυτοδυναμία και τις συνεργασίες

Προσδοκία της Όλγας Γεροβασίλη για τις επερχόμενες εκλογές, είναι η ΕΛ.Α.Σ. να είναι κυβέρνηση της χώρας. Σχετικά με την επίτευξη αυτοδυναμίας και το ενδεχόμενο συνεργασιών, δηλώνει:

«Με τα σημερινά δεδομένα, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει δεύτερη κάλπη» τονίζει η κυρία Γεροβασίλη και εξηγεί: «Σήμερα, δεν θα γινόταν αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα υπήρχε ανάγκη συνεργασιών, αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο αυτό να συμβεί».

Τόσο η ΝΔ όσο και το ΠΑΣΟΚ έχουν θέσει ως στόχο για τις επόμενες εκλογές την αυτοδυναμία. «Η Νέα Δημοκρατία επειδή είναι πρώτη, ευκολότερα μπορεί να λέει ότι "θα κυνηγήσω την αυτοδυναμία". Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι "θα κυνηγήσω αυτοδύναμη κυβέρνηση", όμως δεν καταλαβαίνω με ποιους όρους, όταν σήμερα τα όρια καταγράφονται στο 11-12%».

«Το δεύτερο, που καταγράφεται σήμερα, κόμμα, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, ουδέποτε θα συνεργαζόταν με τη ΝΔ» προσθέτει. Για το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεροβασίλη λέει «ότι είναι μια άλλη συζήτηση που προϋποθέτει ποιος θα είναι πρώτος και ποιος θα είναι δεύτερος. Την άνοιξη, που φαίνεται ότι θα γίνουν οι εκλογές, δεν ξέρω τι μεταβολές θα έχουν γίνει».

Τέλος, τονίζει ότι, από την πρώτη σε μια ενδεχόμενη δεύτερη κάλπη, σημασία έχουν ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων, θα ενισχύσουν ποιο κόμμα: «Όταν η διαφορά πρώτου και δεύτερου κόμματος είναι μικρή, εξαρτάται ποιες δεξαμενές μένουν, για να ενισχύσουν ενδεχομένως, τη δεύτερη δύναμη. Τελικά, εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη, με δεδομένη την κοινωνική απαίτηση που καταγράφεται σε ποσοστό άνω του 70%, της αλλαγής πορείας της χώρας και της αλλαγής της κυβερνητικής πολιτικής, μπορώ να πιστεύω ότι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας θα είναι προοδευτική» καταλήγει.

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