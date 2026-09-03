Παππάς (αναπλ. τομεάρχης ΕΛΑΣ): «Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για τον φόρο πλούτου

Snapshot Η «πατριωτική εισφορά» θα είναι 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων.

Στο περιουσιολόγιο θα καταγράφονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων κοσμημάτων και αντικειμένων μεγάλης αξίας σε τραπεζικές θυρίδες.

Από τον φόρο 1% θα αφαιρούνται οι ήδη καταβαλλόμενοι φόροι περιουσίας, και θα πληρώνεται μόνο η θετική διαφορά.

Η εισφορά θα επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα και η ιδιοκτησία πίσω από εταιρικά σχήματα θα εντοπίζεται μέσω του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Ο φόρος 1% δεν προορίζεται να είναι μόνιμος, αλλά θα ισχύσει για ορισμένα χρόνια. Snapshot powered by AI

Θα καταγραφούν ακόμη και τα κοσμήματα που φυλάσσονται σε θυρίδες, προκειμένου να καταγραφεί ο πλούτος, δήλωσε ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Παππάς ανέφερε ακόμη ότι η "πατριωτική εισφορά" θα ανέρχεται σε 1% της συνολικής καθαρής περιουσίας και θα αφορά το οικονομικά ισχυρότερο 1% των φυσικών προσώπων. Κεντρικό εργαλείο για την εφαρμογή της θα είναι το περιουσιολόγιο, στο οποίο, όπως εξήγησε, θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας κάθε φορολογούμενου. Από τον φόρο 1% θα αφαιρείται, όπως είπε, κάθε άλλη φορολογική επιβάρυνση που καταβάλλει το φυσικό πρόσωπο και θα πληρώνει τη διαφορά εφόσον είναι θετική.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, από το ποσό που θα προκύπτει με την εφαρμογή του συντελεστή 1% θα αφαιρούνται οι υπόλοιποι φόροι που ήδη καταβάλλει το φυσικό πρόσωπο για την περιουσία του. Εφόσον προκύπτει θετική διαφορά, αυτή θα είναι και το ποσό της πρόσθετης επιβάρυνσης.

Στο περιουσιολόγιο ακόμη και κοσμήματα σε θυρίδες

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παππά στο περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων. Από όσα περιέγραψε προκύπτει ότι η καταγραφή της περιουσίας δεν θα αφορά μόνο ακίνητα, τραπεζικές καταθέσεις, μετοχές και άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία, αλλά θα μπορούσε να επεκταθεί σε κοσμήματα και αντικείμενα μεγάλης αξίας που φυλάσσονται σε θυρίδες.

«Στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα στις θυρίδες, θυμάστε που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά», είπε ο ίδιος.

Σε διευκρινιστική ερώτηση, για το αν μία κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε θυρίδα, θεωρείται πλούσια και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα θα της ζητήσει το 1% των κοσμημάτων ή του πίνακά της, ο κ. Παππάς είπε: «Μην στέκεστε σε αυτό, εγώ σας είπα τι περιλαμβάνει το περιουσιολόγιο, σαφώς και το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας κάποιου προέρχεται από ακίνητα, επενδύσεις, κλπ».

Η «πατριωτική εισφορά», σύμφωνα με την πρόταση, θα επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα και όχι απευθείας στις επιχειρήσεις. Για περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται πίσω από εταιρικά σχήματα, ο κ. Παππάς παρέπεμψε στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, μέσω του οποίου, όπως υποστήριξε, μπορεί να εντοπίζεται το φυσικό πρόσωπο στο οποίο καταλήγει η ιδιοκτησία.

Ο Γιώργος Παππάς διευκρίνισε επίσης ότι ο φόρος 1% δεν σχεδιάζεται ως μόνιμος, αλλά ως επιβάρυνση που θα ισχύσει για ορισμένα χρόνια.