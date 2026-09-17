Δημοσκόπηση MRB: Σταθερό προβάδισμα για ΝΔ, «φρένο» για Τσίπρα και άνοδο για ΠΑΣΟΚ

Snapshot Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα με 23,8% στην πρόθεση ψήφου, έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ και 10,2% του ΠΑΣΟΚ.

Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ έχει 29%, η ΕΛΑΣ 17,4% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%, με άνοδο 1,3 μονάδων για το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τον Ιούλιο.

Το 30,2% αξιολογεί θετικά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ το 58,9% αρνητικά.

Το 25% αποτιμά θετικά τα μέτρα του Νίκου Ανδρουλάκη και το 31,5% αρνητικά, με το 39,7% να συμφωνεί ότι τα μέτρα είναι κοστολογημένα.

Τα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ κρίνει θετικά το 22,3% και αρνητικά το 37,3% των ερωτηθέντων. Snapshot powered by AI

Σημαντικό προβάδισμα συνεχίζει να διατηρεί η ΝΔ και στη νέα εξαμηνιαία δημοσκόπηση της MRB για λογαριασμό του OPEN, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 14-16/9 σε πανελλαδικό δείγμα 1.000 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω.

Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, η ΝΔ και η ΕΛΑΣ παραμένουν στα ίδια ποσοστά, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει μικρή άνοδο.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 23,8% έναντι 14,3% της ΕΛΑΣ, 10,2% του ΠΑΣΟΚ, 7,7% της Ελληνικής Λύσης, 5,5% του ΚΚΕ, 4,3% της Ελπίδας, 3,2% της Πλεύσης Ελευθερίας και 3,1% της Φωνής Λοιγκής.

Το ΜέΡΑ25 καταγράφεται στο 1,9%, οι Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο στο 1,3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1%, ενώ το «άλλο κόμμα» συγκεντρώνει 5,7%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος ανέρχεται στο 18%.

Στην αναγωγή στο σύνολο, η ΝΔ καταγράφει 29%, η ΕΛΑΣ 17,4% και το ΠΑΣΟΚ 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας τον Ιούλιο, η ΝΔ διατηρεί τα ίδια ποσοστά, η ΕΛΑΣ εμφανίζει μια μικρή μείωση 0,2 μονάδων και το ΠΑΣΟΚ μια άνοδο 1,3.

Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,4%, το ΚΚΕ με 6,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 5,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,9%, η Φωνή Λογικής με 3,8%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, οι Δημοκράτες με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%. Το «άλλο κόμμα» φτάνει στο 7,1%.

Ποσοστό 30,2% αξιολογεί θετικές τις εξαγγελίες των μέτρων του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ, ενώ 58,9% αρνητικά.

Με τα ποσοστά αυτά, η ΝΔ θα λάμβανε 118 έδρες, η ΕΛΑΣ 54, το ΠΑΣΟΚ 38, η Ελληνική Λύση 29, 21 το ΚΚΕ, 16 η Ελπίδα, 12 η Πλεύση Ελεθερίας και 12 η Φωνή Λογικής.

To 25% αποτιμά θετικά τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το 315% αρνητικά.

Επίσης, το 39,7% των ερωτηθέντων συμφωνούν με την εκτίμηση Ανδρουλάκη ότι είναι κοστολογημένα τα μέτρα, ενώ το 37,2% συμφωνούν με την κυβέρνηση ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξήγειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ, το 22,3% θετικά και το 37,3% αρνητικά.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός εμφανίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,7% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 14%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6,9%, Κυριάκος Βελόπουλος με 6,1%, Μαρία Καρυστιανού με 4,1%, Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,1% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,3%

Ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η πρόθεση των ερωτηθέντων για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά. Το 16,8% δηλώνει πως θα το ψήφιζε ή μάλλον θα το ψήφιζε, ενώ το 79,2% είναι αρνητικά διακείμενο.

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