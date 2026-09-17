Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι»

Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για την επίσκεψή ασθενούς στο ιατρείο της Καρνεάδου

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ασθενής επισκέφθηκε το ιατρείο της Καρνεάδου μετά από σύσταση και της τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι, το στήθος και τα πόδια για μετρήσεις.
  • Η ασθενής περιέγραψε τον χώρο του ιατρείου ως περίεργο, με πολλές θρησκευτικές εικόνες, σπαθιά και μάσκα σαμουράι.
  • Της δόθηκαν πανάκριβα φάρμακα και βιταμίνες χωρίς σαφείς εξηγήσεις, ενώ πλήρωσε 300 ευρώ χωρίς απόδειξη.
  • Μετά την επίσκεψη, η ασθενής έψαξε στο διαδίκτυο τα φάρμακα, τα πέταξε και δήλωσε ότι δεν θα ξαναπάει στο ιατρείο, χαρακτηρίζοντας τους γιατρούς απατεώνες.
  • Η μαρτυρία φωτίζει αμφιλεγόμενες πρακτικές και ατμόσφαιρα στο ιατρείο που σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.
Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία, πληροφορίες και μαρτυρίες έρχονται στο φως τη δημοσιότητας μέρα με την ημέρα για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το OPEN παρουσίασε μία μαρτυρία ασθενούς που φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ιατρείο, πώς την αντιμετώπισαν οι γιατροί αλλά και τι της τράβηξε την προσοχή από τον χώρο του ιατρείου.

Η «Αυγουστίνα» αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το ουροποιητικό της και επισκέφθηκε το ιατρείο μετά από σύσταση μιας φίλης της.

Όπως αναφέρει κατά την επίσκεψή της στο ιατρείο της πήραν αίμα, της τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι, στο στήθος και τα πόδια, της έγραψαν φάρμακα τα οποία ήταν πανάκριβα.

Η «Αυγουστίνα» ανέφερε αρχικά: «Καταρχάς είχα πάει για ένα δικό μου θέμα υγείας και μου συστήσανε την κυρία (...) να την επισκεφθώ, οπότε επισκέφθηκε το ιατρείο της . Μπαίνοντας μέσα ήταν εκεί ο σύζυγό της ο οποίος ξεκίνησε να μ κάνει κάποια κομπλιμέντα τύπου «είσαι πολύ όμορφη». Τoν ευχαρίστησα. Ευγενικός ήταν αλλά κάτι δεν μoυ άρεσε δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ενστικτωδώς δεν μου άρεσε κάτι».

Στη συνέχεια περιέγραψε τον χώρο του ιατρείου: «Εν πάσει περίπτωση προχώρησα μέσα στο γραφείο της κυρίας (...) όπου είχε πάρα πολλές εικόνες της Παναγίας του Χριστού. Δεν μπορώ να τις αριθμήσω. Μαζί με αυτά είχε και ένα ποδήλατο, είχε κάτι σπαθιά και μάσκα σαμουράι. Ήταν λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα».

Ακολούθως η ασθενής περιέγραψε τη συζήτηση που είχε με την γιατρό.

«Άρχισε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις που μου έκανε ακριβώς. Ουσιαστικά έπαιζε λίγο και το ρόλο της ψυχολόγου. Μιλούσε πάρα πολύ σιγά και πάρα πολύ αργά και μου πήρε λίγο αιματάκι μια κοπέλα η οποία έφυγε μαζί με το δείγμα και μετά μ έβαλε κάποια ηλεκτρόδια τα οποία κάποια δεν λειτουργούσαν εκείνη τη μέρα. Έλεγε στον σύζυγό της συγκεκριμένα ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα και ότι χρειάζεται να κάνουν κάποιο σέρβις στο μηχάνημα.

- Πού σας έβαλε το ηλεκτρόδια σε ποιο μέρος του σώματος;

κεφάλι χέρια στήθος,

- Για να δει τι;

Για να κάνει κάποιες μετρήσεις όπου μέσα σε αυτές τις μετρήσεις έβγαιναν κάποιες τιμές σε έναν υπολογιστή. Και συζητούσαμε για αυτά και για το θέμα που με έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια και μετά από όλο αυτό γύρισε η κοπέλα με το αίμα, με τις εξτάσεις. Όχι εξετάσεις ουσιαστικά αλλά κάτι βλέπανε στον υπολογιστή ο οποίος μου έλεγε ότι έχεις κάτι παράσιτα, εντάξει θα το φτιάξουμε αυτό, θα σου δώσω και τις κατάλληλες βιταμίνες και οπότε ουσιαστικά μου έδωσε μια διατροφή, μου έδωσε και κάποιες βιταμίνες από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο τα σκευάσματα να τις πάρω και ουσιαστικά έφυγα. Πλήρωσα 300 ευρώ... απόδειξη από όσο θυμάμαι δεν είχα πάρει».

Προτού καταλήξει η «Αυγουστίνα» περιέγραψε τι έκανε βγαίνοντας από το ιατρείο:

«Φεύγοντας από το ιατρείο έκανα ένα google τα δω λίγο τα φάρμακα που ουσιαστικά ήταν πανάκριβα. Έτσι όπως ήταν ο σκουπιδοτενεκές δίπλα μου πέταξα ότι μου έδωσε και γύρισα και είπα στον εαυτό μου ότι αυτοί ήταν απατεώνες και δεν θα ξαναπάω».

Δείτε το βίντεο του OPEN:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22NEWSBOMB

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Δεν τα κατάφερε ο 54χρονος άνδρας που έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

19:19LIFESTYLE

Δύο μαύρα πουκάμισα: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

19:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τη φετινή σεζόν, πριν αρχίσει»!

19:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Max vs 100»: Ο Φερστάπεν προσπέρασε... 100 καρτ σε μόλις 14 γύρους - Ανάμεσά τους και Έλληνας οδηγός - Δείτε βίντεο

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της

19:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ήπιες απώλειες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

19:00ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Ελπιδοφόρο τεστ αίματος για την ανίχνευση του καρκίνου παγκρέατος στα αρχικά στάδια

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπαράζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω, πιστεύω στη Δικαιοσύνη»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Σπάει το πρωτόκολλο ο Τραμπ για τον Σι Τζινπίνγκ: Η σπάνια κίνηση στο αεροδρόμιο και το «παζάρι» για το Ορμούζ

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο

18:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με υψηλές θερμοκρασίες και βροχές το Σαββατοκύριακο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

18:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΔΕΗ και η Amazon Web Services δημιουργούν data center στη Δυτική Μακεδονία

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή που ρωσικό drone χτυπά λεωφορείο στη Ζαπορίζια

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Διασώθηκε ζαρκάδι που χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην ΕΕ - «Εσείς θα χάσετε, όχι εμείς»

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ-Τι είπε για Τουρκία, επίδομα θέρμανσης, εκλογές

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μυστική συμφωνία ΗΠΑ με Χούθι: Ασφαλής διέλευση για τα αμερικανικά πλοία αρκεί να μην εμπλακούν στον πόλεμο με τη Σ.Αραβία

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Δύο τράγοι «μονομαχούν» με τα κέρατά τους δίπλα σε εθνική οδό, στη Σικελία – Viral το βίντεο

17:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η συνέντευξη Τύπου του Παναθηναϊκού AKTOR ενόψει του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:21ΚΑΙΡΟΣ

Η Ελλάδα στη δίνη του πολικού κυκλώνα - Η πρόγνωση του ECMWF για καταιγίδες, κρύο και... χιόνια

11:55ΕΛΛΑΔΑ

«Ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη» - Πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

15:51ΕΛΛΑΔΑ

«Μου δώσατε πίσω την ζωή - Είχα ξεχάσει πώς είναι να μην πονάς»: Η συγκλονιστική μαρτυρία νεαρής καθηγήτριας για τον γιατρό που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Οι πρώτες ώρες των δύο γιατρών στη φυλακή - Σταμάτησε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Σε ποιους να πείτε «χρόνια πολλά»

14:24LIFESTYLE

Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας - Αγόρασε παράκτιο οικόπεδο-φιλέτο 100 στρέμματα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάρτηση του Υπάτιου Πατμάνογλου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Να γίνει το "Σπίτι" του στη Νίκαια»

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή «εισβολή» από την ανατολική Ευρώπη - Πότε θα κάνει «βουτιά» ο υδράργυρος

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κοζάνη: Νεκρή η 16χρονη μαθήτρια που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην τουαλέτα του σχολείου

16:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Τα παράξενα του φθινοπώρου - 30 βαθμοί στη Λαμία, 6 στη Φλώρινα - Στα Κύθηρα οι μεγαλύτερες ριπές ανέμων

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ-Τι είπε για Τουρκία, επίδομα θέρμανσης, εκλογές

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Σπαράζει καρδιές ο πατέρας του Γιώργου Μαζωνάκη: «Το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω, πιστεύω στη Δικαιοσύνη»

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Τι κρύβεται κάτω από την Αγία Σοφία - Στο φως σήραγγες 1.600 ετών

18:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μητσοτάκης: Πετρέλαιο θέρμανσης με τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ το λίτρο

15:50ΕΘΝΙΚΑ

Πολεμικό παραλήρημα στην Τουρκία: Πώς παρουσιάζουν την μεταφορά 2000 κομάντος απέναντι από τη Σάμο

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε από τα Ενετικά Τείχη

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Η παρέα των νεαρών φέρεται να έκανε TikTok live πριν το δυστύχημα με τους 3 νεκρούς - Τι εξετάζει η Τροχαία

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννα Γάκα: «Δεν χορηγούμε άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά το Quantum University στη Χαβάη

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Άγιο Όρος ο Έντι Ράμα - Διανυκτέρευσε στην Μονή Βατοπαιδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ