Αποκαλυπτική μαρτυρία ασθενούς για το ιατρείο στην Καρνεάδου: «Μου έβαλαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι»

Snapshot Ασθενής επισκέφθηκε το ιατρείο της Καρνεάδου μετά από σύσταση και της τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι, το στήθος και τα πόδια για μετρήσεις.

Η ασθενής περιέγραψε τον χώρο του ιατρείου ως περίεργο, με πολλές θρησκευτικές εικόνες, σπαθιά και μάσκα σαμουράι.

Της δόθηκαν πανάκριβα φάρμακα και βιταμίνες χωρίς σαφείς εξηγήσεις, ενώ πλήρωσε 300 ευρώ χωρίς απόδειξη.

Μετά την επίσκεψη, η ασθενής έψαξε στο διαδίκτυο τα φάρμακα, τα πέταξε και δήλωσε ότι δεν θα ξαναπάει στο ιατρείο, χαρακτηρίζοντας τους γιατρούς απατεώνες.

Η μαρτυρία φωτίζει αμφιλεγόμενες πρακτικές και ατμόσφαιρα στο ιατρείο που σχετίζεται με την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Snapshot powered by AI

Νέα στοιχεία, πληροφορίες και μαρτυρίες έρχονται στο φως τη δημοσιότητας μέρα με την ημέρα για το ιατρείο της οδού Καρνεάδου και τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το OPEN παρουσίασε μία μαρτυρία ασθενούς που φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε το ιατρείο, πώς την αντιμετώπισαν οι γιατροί αλλά και τι της τράβηξε την προσοχή από τον χώρο του ιατρείου.

Η «Αυγουστίνα» αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με το ουροποιητικό της και επισκέφθηκε το ιατρείο μετά από σύσταση μιας φίλης της.

Όπως αναφέρει κατά την επίσκεψή της στο ιατρείο της πήραν αίμα, της τοποθέτησαν ηλεκτρόδια στο κεφάλι, στο στήθος και τα πόδια, της έγραψαν φάρμακα τα οποία ήταν πανάκριβα.

Η «Αυγουστίνα» ανέφερε αρχικά: «Καταρχάς είχα πάει για ένα δικό μου θέμα υγείας και μου συστήσανε την κυρία (...) να την επισκεφθώ, οπότε επισκέφθηκε το ιατρείο της . Μπαίνοντας μέσα ήταν εκεί ο σύζυγό της ο οποίος ξεκίνησε να μ κάνει κάποια κομπλιμέντα τύπου «είσαι πολύ όμορφη». Τoν ευχαρίστησα. Ευγενικός ήταν αλλά κάτι δεν μoυ άρεσε δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ενστικτωδώς δεν μου άρεσε κάτι».

Στη συνέχεια περιέγραψε τον χώρο του ιατρείου: «Εν πάσει περίπτωση προχώρησα μέσα στο γραφείο της κυρίας (...) όπου είχε πάρα πολλές εικόνες της Παναγίας του Χριστού. Δεν μπορώ να τις αριθμήσω. Μαζί με αυτά είχε και ένα ποδήλατο, είχε κάτι σπαθιά και μάσκα σαμουράι. Ήταν λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα».

Ακολούθως η ασθενής περιέγραψε τη συζήτηση που είχε με την γιατρό.

«Άρχισε να μου κάνει κάποιες ερωτήσεις. Να σας πω την αλήθεια δεν θυμάμαι τις ερωτήσεις που μου έκανε ακριβώς. Ουσιαστικά έπαιζε λίγο και το ρόλο της ψυχολόγου. Μιλούσε πάρα πολύ σιγά και πάρα πολύ αργά και μου πήρε λίγο αιματάκι μια κοπέλα η οποία έφυγε μαζί με το δείγμα και μετά μ έβαλε κάποια ηλεκτρόδια τα οποία κάποια δεν λειτουργούσαν εκείνη τη μέρα. Έλεγε στον σύζυγό της συγκεκριμένα ότι έχει χαλάσει το μηχάνημα και ότι χρειάζεται να κάνουν κάποιο σέρβις στο μηχάνημα.

- Πού σας έβαλε το ηλεκτρόδια σε ποιο μέρος του σώματος;

κεφάλι χέρια στήθος,

- Για να δει τι;

Για να κάνει κάποιες μετρήσεις όπου μέσα σε αυτές τις μετρήσεις έβγαιναν κάποιες τιμές σε έναν υπολογιστή. Και συζητούσαμε για αυτά και για το θέμα που με έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία 4-5 χρόνια και μετά από όλο αυτό γύρισε η κοπέλα με το αίμα, με τις εξτάσεις. Όχι εξετάσεις ουσιαστικά αλλά κάτι βλέπανε στον υπολογιστή ο οποίος μου έλεγε ότι έχεις κάτι παράσιτα, εντάξει θα το φτιάξουμε αυτό, θα σου δώσω και τις κατάλληλες βιταμίνες και οπότε ουσιαστικά μου έδωσε μια διατροφή, μου έδωσε και κάποιες βιταμίνες από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο τα σκευάσματα να τις πάρω και ουσιαστικά έφυγα. Πλήρωσα 300 ευρώ... απόδειξη από όσο θυμάμαι δεν είχα πάρει».

Προτού καταλήξει η «Αυγουστίνα» περιέγραψε τι έκανε βγαίνοντας από το ιατρείο:

«Φεύγοντας από το ιατρείο έκανα ένα google τα δω λίγο τα φάρμακα που ουσιαστικά ήταν πανάκριβα. Έτσι όπως ήταν ο σκουπιδοτενεκές δίπλα μου πέταξα ότι μου έδωσε και γύρισα και είπα στον εαυτό μου ότι αυτοί ήταν απατεώνες και δεν θα ξαναπάω».

Δείτε το βίντεο του OPEN:

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