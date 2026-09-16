Μαζωνάκης: Προσβάλουν το ένταλμα για την προφυλάκισή τους οι γιατροί Γάκα - Θεοδωρόπουλος

Προσβάλλουν το ένταλμα για την προφυλάκισή τους οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την απόλογία τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνηγόρου τους Νίκου Αγαπηνού, οι δύο γιατροί θα προσβάλουν «άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο», καθώς όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα τους».

Οι δύο γιατροί, μέσω της ανακοίνωσης αυτής του δικηγόρου τους, προανήγγειλαν ότι θα προβούν σε άμεσες δικονομικές ενέργειες για να αποτρέψουν την προσωρινή κράτησή τους.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση ως ανθρωποκτονία δια παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο είναι ουσιαστικά αυτό που τους οδήγησε σήμερα τα ξημερώματα στη φυλακή. Αν κατηγορία παρέμενε ως θανατηφόρα έκθεση, τότε η ποινή που θα μπορούσε να τους επιβληθεί θα ήταν μέχρι 10 έτη κάθειρξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει προφυλάκιση καθώς ο νόμος έχει πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για να γίνει κάτι τέτοιο – μεταξύ άλλων, να υπάρχουν πολλά θύματα ή η πράξη αυτή να έχει γίνει στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης.

Η πρακτική του να προσφύγουν κατευθείαν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης είναι μια πρακτική των συνηγόρων που ενίοτε όμως παραβλέπεται και η προσφυγή γίνεται αφού περάσουν κάποιοι μήνες. Τότε οι συνήγοροι κατηγορούμενων προσφεύγουν σε δεύτερο χρόνο στον ανακριτή και ζητούν την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με άλλους περιοριστικούς όρους.

Η προσωρινή κράτηση επιβάλλεται όταν κρίνουν ανακριτής και εισαγγελέας ότι δεν επαρκούν οι άλλοι περιοριστικοί όροι όπως η καταβολή εγγύησης, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Για την απόφασή τους άλλωστε, πάντοτε συνυπολογίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης και το ύψος της ποινής που απειλείται.

Η ανακοίνωση της δικηγορικής εταιρείας που τους εκπροσωπεί

Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.

Για τη Δικηγορική Εταιρία

Ν. Τ. Αγαπηνός και Συνεργάτες

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους οι δύο γιατροί

Μετά τις πολύωρες απολογίες τους, οι δύο ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο γιατροί, πάντως, στις απολογίες τους αρνήθηκαν την κατηγορία. Πρώτη απολογήθηκε η γιατρός, η οποία παρέμεινε για περισσότερες από οκτώ ώρες στο ανακριτικό γραφείο. Ακολούθησε η τετράωρη απολογία του συζύγου της, ενώ μέσω των συνηγόρων τους είχαν προηγουμένως καταθέσει υπομνήματα με τους υπερασπιστικούς τους ισχυρισμούς.

Στο ζήτημα του χρόνου της ανακοπής αλλά και των συνθηκών υπό τις οποίες έγινε η προσπάθεια ανάνηψης επέμεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η 55χρονη γιατρός κατά την απολογία της. Όπως φέρεται να υποστήριξε, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16.15, ενώ η κλήση προς το ΕΚΑΒ πραγματοποιήθηκε στις 16.21.

Κατά την ίδια εκδοχή, όταν έφτασε το πλήρωμα του ΕΚΑΒ στο ιατρείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φορείο. Έτσι, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε προς το ασθενοφόρο με καρέκλα, με αποτέλεσμα η προσπάθεια ΚΑΡΠΑ να μην μπορεί να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Το συγκεκριμένο στοιχείο εξετάζεται ως προς το εάν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η προβλεπόμενη για έναν ασθενή που βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή.

Στην απολογία της η γιατρός φέρεται να αναφέρθηκε και στον εξοπλισμό του ιατρείου, υποστηρίζοντας ότι τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Για τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει τον τραγουδιστή, φέρεται να έδωσε την εξήγηση ότι φωτογραφίζει συστηματικά τους ασθενείς της στο πλαίσιο της πρακτικής που ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά τις τρεις ειδοποιήσεις alarm που καταγράφηκαν στο μηχάνημα, η γιατρός φέρεται να αμφισβήτησε ότι συνδέονται με την ανακοπή.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ένα alarm μπορεί να ενεργοποιηθεί για διαφορετικούς λόγους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μεταξύ άλλων εάν προκύψει πρόβλημα με τη φλέβα ή εάν μετακινηθεί ο φλεβοκαθετήρας.

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της επιχείρησε να αποσαφηνίσει τη δική του παρουσία στο ιατρείο την ώρα του περιστατικού. Κατά την απολογία του, που διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε επιστρέψει από το μεσημεριανό διάλειμμα και είχε αρχίσει να εξετάζει ασθενείς.

Μάλιστα, ως στοιχείο που τοποθετεί την παρουσία του στο ιατρείο πριν από το περιστατικό, φέρεται να επικαλέστηκε συνταγογράφηση που πραγματοποίησε στις 16.06. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε ότι βρισκόταν με ασθενή όταν πληροφορήθηκε πως στο διπλανό δωμάτιο είχε προκύψει επείγον περιστατικό και αμέσως διέκοψε την εξέταση για να προσφέρει βοήθεια.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ενίσχυσε με την κατάθεσή του και ο ασθενής που εκείνη την ώρα εξεταζόταν, ο οποίος προσήλθε ως μάρτυρας υπεράσπισης και επιβεβαίωσε ότι ο γιατρός αποχώρησε από το δωμάτιο μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό.

Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ιωάννα Γάκα μετά την απολογία της

Αδιαθεσία αισθάνθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης απολογίας της ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, φέρεται να μην αισθάνθηκε καλά και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο τη βοήθησαν να ξαπλώσει. Την ίδια ώρα, ο σύζυγός της, ο οποίος εξακολουθούσε να απολογείται, διέκοψε για λίγο τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Στα δικαστήρια έσπευσε στη συνέχεια ασθενοφόρο, ώστε να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γιατρός ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη ψυχολογικά και αρχικά αρνήθηκε τη βοήθεια του ΕΚΑΒ.

Μαραθώνια η απολογία της

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η κατηγορούμενη πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στις 2 το μεσημέρι και για ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι είχε προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Φέρεται, αντίθετα, να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ρωτούσε αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο η Γάκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ενώ παρέμενε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας μέχρι να απολογηθεί, έμοιαζε να μην έχει συναίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης, ούτε για το ότι κατηγορείται για τον άδικο θάνατο ενός ανθρώπου.

Φέρεται να αναρωτιόταν αν μπορεί να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, έλεγε ότι ήθελε λίγο αέρα και να κάνει μία βόλτα ενώ ήταν υπό κράτηση. Ρωτούσε αν αυτό θα ήταν το κελί της, σαν να πρόκειται για ξενοδοχείο και ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Σε αντίθεση ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ήταν μόνιμα με σκυμμένο κεφάλι και αμίλητος.

«Ήταν όλα νόμιμα», υποστηρίζει η γιατρός

Η κατηγορούμενη βρίσκεται στο γραφείο του ανακριτή περισσότερες από έξι ώρες.

Σύμφωνα με το Star, ισχυρίζεται ότι είναι όλα νόμιμα, παρόλο που τα στοιχεία κυρίως του Ιατρικού Συλλόγου τη διαψεύδουν.

Ο 58χρονος γιατρός, από την πλευρά του, θα επιμείνει στη γραμμή ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του. Εδώ και μέρες έχει προτείνει τρεις μάρτυρες, αυτόπτες όπως τους χαρακτηρίζει, προκειμένου να αποδείξει όπως λέει ότι έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή και τον διέκοψαν για να επέμβει όπως λέει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες.

Οι δύο από τους τρεις μάρτυρες έχουν καταθέσει ήδη στον ανακριτή το πρωί της Δευτέρας, ενώ υπάλληλος του γραφείου,στην πρώτη της κατάθεση, αναφέρθηκε σε μία σημαντική λεπτομέρεια για τις κινήσεις των γιατρών το επίμαχο χρονικό διάστημα: «Ο γιατρός έμπαινε και έβγαινε από το γραφείο της γιατρού, όμως πάντα έκλειναν την πόρτα», υποστήριξε.

Οι κατηγορούμενοι γιατροί γνωρίζουν ότι σήμερα μπορεί να οδηγηθούν στη φυλακή. Είναι βαρύ το αδίκημα που αντιμετωπίζουν - ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο - που έχει ποινή ακόμα και ισόβια.

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