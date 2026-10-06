Γερμανία: Συνελήφθη για κατασκοπεία ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Snapshot Συνελήφθησαν ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Άουγκουστ Χάνινγκ και ένας πρώην υπάλληλός της με την υποψία κατασκοπείας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Ο Χάνινγκ κατηγορείται για προδοτική κατασκοπεία και αποκάλυψη κρατικών απορρήτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τον ρωσικό στρατό και άλλες μυστικές υπηρεσίες.

Ο Μάνφρεντ Ντ., πρώην υπάλληλος της BND, φέρεται να προμήθευε τον Χάνινγκ με διαβαθμισμένες πληροφορίες, τις οποίες ο τελευταίος πωλούσε ως μέρος του συμβουλευτικού του έργου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια έρευνας για άλλη υπόθεση, όταν εντοπίστηκαν ευαίσθητα δεδομένα στο σπίτι του Χάνινγκ, και η έρευνα ξεκίνησε επισήμως το 2026.

Παραμένει άγνωστο πώς ο Μάνφρεντ Ντ. εξήγαγε τα απόρρητα έγγραφα από την BND και τα παρέδωσε στον Χάνινγκ. Snapshot powered by AI

Συνελήφθησαν στη Γερμανία ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (BND) Άουγκουστ Χάνινγκ και ένας πρώην υπάλληλός της, με την υποψία της κατασκοπείας για ξένη εταιρεία πληροφοριών.

Όπως μεταδίδουν τα δίκτυα WDR και NDR και η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ο πρώην επικεφαλής της ΒΝD ερευνάται για «προδοτική κατασκοπεία, αποκάλυψη κρατικών απορρήτων, απόπειρα προδοσίας και κατασκοπεία» την περίοδο 1998-2005.

Ένας ακόμη υπάλληλος της BND, ο Μάνφρεντ Ντ., ο οποίος εργαζόταν στην υπηρεσία έως και την περασμένη άνοιξη και υπηρετούσε ως επικεφαλής προσωπικού κατά την περίοδο προεδρίας του κ. Χάνινγκ, διερευνάται για «συνέργεια σε απόπειρα προδοσίας και προδοτική κατασκοπεία» τουλάχιστον έως το 2022.

Όπως μάλιστα επισημαίνει η BILD, o 80χρονος σήμερα Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να αγόρασε από αυτόν διαβαθμισμένες πληροφορίες έναντι χρηματικής αμοιβής, με σκοπό «να τις μεταπωλήσει ως μέρος του συμβουλευτικού του έργου». Οι εισαγγελικές αρχές εκτιμούν ότι ο πρώην αρχηγός της BND χρησιμοποίησε τις πληροφορίες προκειμένου να συντάξει εκτίμηση ασφαλείας για ξένη υπηρεσία πληροφοριών σε μία ή περισσότερες περιπτώσεις.

Τα γερμανικά δημοσιογραφικά μέσα διευκρινίζουν πάντως ότι δεν επρόκειτο για ρωσική υπηρεσία. Σε άλλη περίπτωση, ο Άουγκουστ Χάνινγκ φέρεται να χρησιμοποίησε πληροφορίες από εσωτερικά έγγραφα της BND σε επικοινωνία που είχε με ξένο πράκτορα.

Πώς εξιχνιάστηκε η δράση τους

Ο πρώην επικεφαλής της BND συνελήφθη νωρίς το πρωί από δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) στην κατοικία του στο Νορντβάλντε, κοντά στο Μούνστερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ενώ ο Μάνφρεντ Ντ. συνελήφθη στη Βαυαρία. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου το αργότερο αύριο.

Τα πρώτα στοιχεία για τη δράση του Άουγκουστ Χάνινγκ ανακαλύφθηκαν από τις αρχές στο πλαίσιο έρευνας για τη δίκη της επιχειρηματία Κριστίνα Μπλοκ, η οποία κατηγορείτο για την απαγωγή των δύο παιδιών της, λόγω διαφωνίας για την επιμέλειά τους με τον πρώην σύζυγό της. Ο κ. Χάνινγκ φέρεται μάλιστα να είχε εμπλακεί σε μια προηγούμενη απόπειρα απαγωγής τους, κάτι το οποίο ο ίδιος αρνείται.

Κατά την αξιολόγηση του υλικού που βρέθηκε τότε στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων με εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες από την BND, στις οποίες ο συλληφθείς δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση - μεταξύ άλλων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τον ρωσικό στρατό, αλλά και στοιχεία από συνεργαζόμενες μυστικές υπηρεσίες άλλων κρατών. Μετά την αξιολόγηση των εγγράφων από τις υπηρεσίες του Αμβούργου, ο φάκελος παραδόθηκε στις ομοσπονδιακές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν τη δική τους - μυστική- έρευνα τον Μάιο του 2026.

Όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ που διεξήγαγαν τη δημοσιογραφική έρευνα, παραμένει μέχρι τώρα ασαφές πώς ο Μάνφρεντ Ντ. κατάφερε να βγάλει το υλικό από την BND και να το παραδώσει στον πρώην προϊστάμενό του.

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