Αυλώνας: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Αυλώνας: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας άνδρας περίπου 75 ετών καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στον Αυλώνα Ωρωπού λόγω απρόβλεπτης κίνησης του οχήματος μετά από λύση του χειρόφρενου.
  • Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.
  • Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε προσβάσιμο σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από ημιφορτηγό στον Αυλώνα Ωρωπού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική ο άνδρας ηλικίας περίπου 75 ετών πραγματοποιούσε εργασίες στο ημιφορτηγό, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λύθηκε το χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το όχημα να κινηθεί και να τον καταπλακώσει.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ανέσυραν τον ηλικιωμένο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, με τη χρήση διασωστικού εξοπλισμού.

Στη συνέχεια τον μετέφεραν με φορείο σε προσβάσιμο σημείο από όπου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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