Θάνατος Μαζωνάκη: Μαραθώνια η απολογία της Γάκα - Τι ισχυρίστηκε - Πήρε σειρά ο Θεοδωρόπουλος

Snapshot Η γιατρός Ιωάννα Γάκα απολογήθηκε για περίπου οκτώ ώρες σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση ή προέβλεψε τον θάνατο του τραγουδιστή.

Υποστήριξε ότι προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να κρατήσει τον Μαζωνάκη στη ζωή.

Ο σύζυγος της Γάκα, επίσης γιατρός και κατηγορούμενος, απολογείται αυτή την ώρα.

Μετά τις απολογίες θα αποφασιστεί αν οι δύο γιατροί θα κρατηθούν προσωρινά ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Snapshot powered by AI

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς παρέμεινε για περίπου οκτώ ώρες στο γραφείο του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η κατηγορούμενη πέρασε την πόρτα του ανακριτικού γραφείου στις 2 το μεσημέρι και για ώρες απαντούσε στις ερωτήσεις του ανακριτή για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της απολογίας της αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και ότι είχε προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη. Φέρεται, αντίθετα, να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να τον κρατήσει στη ζωή.

Με την ολοκλήρωση της μαραθώνιας απολογίας της, τη σκυτάλη παίρνει πλέον ο σύζυγός της, επίσης γιατρός, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια κατηγορία και αυτή την ώρα απολογείται ενώπιον του 32ου ανακριτή.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

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