Βαλτώνει η αστική αναζωογόνηση στην Αθήνα - Το δύσκολο τεστ του Δούκα με την Ευαγγελίδου

Snapshot Η αστική αναζωογόνηση στην Αθήνα αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, αστοχίες και προβλήματα συνεννόησης υπό τη διαχείριση της αντιδημάρχου Μάρως Ευαγγελίδου.

Η δημοτική αρχή του Χάρη Δούκα είχε θέσει ως προτεραιότητα την αστική αναζωογόνηση λόγω των αυξημένων αναγκών της πόλης.

Η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος απέχει από τις προσδοκίες και προκαλεί δυσφορία λόγω δυσλειτουργιών και χειρισμών της αντιδημάρχου.

Η συμπεριφορά και οι επιλογές της Μάρως Ευαγγελίδου φαίνεται να επιδεινώνουν τις συνεργασίες και να αυξάνουν τον αριθμό των δυσαρεστημένων.

Ο δήμαρχος αντιμετωπίζει το ζήτημα ως σημαντική δοκιμασία διοίκησης και καλείται να αποκαταστήσει γρήγορα τη λειτουργία του κρίσιμου τομέα, αναλαμβάνοντας ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Snapshot powered by AI

Καθυστερήσεις, αστοχίες και προβλήματα συνεννόησης συνθέτουν μια δύσκολη εικόνα στον τομέα της Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, τον οποίο διαχειρίζεται η αντιδήμαρχος Αθηναίων Μάρω Ευαγγελίδου.

Πρόκειται για ένα πεδίο στο οποίο ο Χάρης Δούκας και η δημοτική αρχή είχαν επιλέξει εξ'αρχής να δώσουν ιδιαίτερο βάρος, καθώς οι ανάγκες μιας τόσο επιβαρυμένης πόλης καθιστούν τις σχετικές παρεμβάσεις απολύτως αναγκαίες.

Ωστόσο, η πορεία μέχρι σήμερα απέχει από τις προσδοκίες, με τις δυσλειτουργίες να προκαλούν έντονη δυσφορία και τους χειρισμούς της αντιδημάρχου να δυσκολεύουν περαιτέρω την κατάσταση. Αντί να διευκολύνονται οι συνεργασίες και να προχωρούν οι παρεμβάσεις, η συμπεριφορά και οι επιλογές της κυρίας Ευαγγελίδου φαίνεται να διευρύνουν τον κύκλο των δυσαρεστημένων.

Για τον δήμαρχο, το ζήτημα εξελίσσεται σε ουσιαστική δοκιμασία διοίκησης και αποτελεσματικότητας. Το ζητούμενο είναι πλέον πόσο γρήγορα θα αποκαταστήσει τη λειτουργία ενός κρίσιμου τομέα, αναλαμβάνοντας, εφόσον χρειαστεί, και το κόστος δύσκολων αποφάσεων.